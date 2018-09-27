За 9 млн рублей ушел с молотка паспорт Виктора Цоя

Паспорт Виктора Цоя в среду продан за 9 млн рублей на торгах аукционного дома «Литфонд». Стоимость лота выросла более чем в три раза со стартовой цены в 2,5 млн рублей. Записная книжка советского музыканта ушла за 3 млн рублей, рукопись песни «Хочу перемен!» — за 3,6 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

«[Паспорт Виктора Цоя] продан за 9 млн, напоминаю, это просто паспорт», — сказала представитель аукционного дома «Литфонд».

Документ Цою был выдан в 16 лет с опозданием на восемь месяцев, в нем содержатся сведения о зарегистрированном браке с Марианной Родованской в отделе ЗАГС Московского района Ленинграда. По словам генерального директора «Литфонда» Сергея Бурмистрова, специалисты аукционного дома делали запросы в МВД и проводили экспертизу паспорта, которая подтвердила его подлинность.

В записной книжке Цоя записаны телефоны ленинградских и московских рок-музыкантов, в том числе Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Артемия Троицкого и других.

Виктор Цой — советский исполнитель, основатель и лидер группы «Кино» (1982-1990). Автор песен «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен!», «Группа крови», «Дальше действовать будем мы» и др. Родился в 1962 году в Ленинграде, в 1990 году погиб в автокатастрофе. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Источник: ТАСС