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«Бронзу» суперфинала «Гонки героев-2018» в Москве завоевала семья из Бердска

За третье место бердчане получили 80 тыс. рублей. В планах на будущее у супругов Яниных участие в чемпионате Европы-2019 в Польше.(ФОТО)

27.09.2018 Фото: Гонки героев Нет комментариев
 
«Бронзу» суперфинала «Гонки героев 2018» в Москве завоевала семья из Бердска

Финиш Елене и Денису Яниным давался нелегко

Супруги из Бердска Денис и Елена Янины 15 сентября приняли участие в суперфинале «Гонки героев-2018» в категории «парный зачет». Соревнования проходили в Москве. Для Дениса это уже 13-я по счету гонка, а для Елены — 12-я.

Немногие дошли до финала, участники падали навзничь, сдирали ладони, теряли последние силы. В нелегкой борьбе, преодолев 40 испытаний, из которых 15 были рассчитаны только на прохождение с помощью рук, Денис и Елена Янины показали достойный результат, завоевав бронзовую медаль, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

«Уже приехав в Москву, в горнолыжный комплекс Сорочаны, мы узнали, что нас будет ждать на трассе. Сначала был бег по горам, мы дважды забегали в горнолыжный подъемник, потом была еще череда испытаний, далее мы вновь забегали в горнолыжный подъемник, уже с мешками тяжелыми, потом с покрышками», — рассказывает Елена Янина.

Призовое место бердчанам досталось ценой огромных усилий, соперничать с другими участниками, а их, к слову, порядка 2500 человек, было трудно. В гонках, зачастую, свои силы и крепость духа, проверяют бывшие и действующие спортсмены: лыжники, легкоатлеты и многие другие. С каждыми соревнованиями уровень сложности растет, препятствия совершенствуются, соперников все больше и они все сильнее.

Подготовка к испытаниям занимает у Дениса и Елены почти все свободное время. Ежедневно бердчане тренируются на лыжной базе «Метелица» на протяжении трех часов! География соревнований у спортсменов обширная: Новосибирск, Красноярск, Шерегеш, Тюмень, Екатеринбург, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Грозный (Чечня), Белоруссия. В 2017 бердчане в суперфинале «Гонки героев» стали вторыми из 42 пар. Причем, завоевав бронзу уже в этом сезоне, бердчане оставили позади лидеров прошлых соревнований!

Бердчане говорят, помогает поддержка родных, близких и друзей. К слову, практически на все соревнования Денис и Елена ездят с детьми. Признаются, каждый старт по-своему уникален. С улыбкой отмечают, что в кругу участников «Гонки героев» уже стали знаменитостями, так как это редкость, что довольно возрастная пара с детьми практически всегда в призах, еще и выдают драматичные финиши.

В планах на будущее у супругов участие в Чемпионате Европы-2019 в Польше.


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