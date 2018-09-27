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Аппаратура, созданная Бердским заводом, работает у меня до сегодняшнего дня

Думаю, что сами бы наши чубайсики и гайдарчики не могли додуматься, чтобы уничтожить заводы, фабрики и работающие комбинаты.

27.09.2018 Один комментарий
 
В группу Курьера в ВКонтакте написал Рашит Хусаинов:

Молодцы наши реформаторы. Уничтожить сотворённое народом, не сложно. Это дилетанты во власти, которые не знали трудностей и жили в удовольствии и достатке сотворили такое, что в голове трудно уложить. Думаю, что сами бы наши чубайсики и гайдарчики не могли додуматься, чтобы уничтожить заводы, фабрики и работающие комбинаты. Дядя Сэм сумел уломать недалёких и наивных. А Аппаратура, созданная Бердским заводом, работает у меня до сегодняшнего дня. Спасибо коллективу тех далёких времён!


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Чубайс признался что они -реформаторы очень опасались красных директоров поэтому намеренно разрушали заводы!
    И ещё больше они боялись реванша социалистической системы В связи с этим были созданы партии ЛДПР СПР что бы «оттянуть» голоса у КПРФ А вы блаженные всё голосуете из года в год за Ельцино-Чубайсов-Жириновских-Мироновых

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