группу Курьера в ВКонтакте написал

Молодцы наши реформаторы. Уничтожить сотворённое народом, не сложно. Это дилетанты во власти, которые не знали трудностей и жили в удовольствии и достатке сотворили такое, что в голове трудно уложить. Думаю, что сами бы наши чубайсики и гайдарчики не могли додуматься, чтобы уничтожить заводы, фабрики и работающие комбинаты. Дядя Сэм сумел уломать недалёких и наивных. А Аппаратура, созданная Бердским заводом, работает у меня до сегодняшнего дня. Спасибо коллективу тех далёких времён!