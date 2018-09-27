Аппаратура, созданная Бердским заводом, работает у меня до сегодняшнего дня

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Чубайс признался что они -реформаторы очень опасались красных директоров поэтому намеренно разрушали заводы!
И ещё больше они боялись реванша социалистической системы В связи с этим были созданы партии ЛДПР СПР что бы «оттянуть» голоса у КПРФ А вы блаженные всё голосуете из года в год за Ельцино-Чубайсов-Жириновских-Мироновых
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