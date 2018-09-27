Глава СКР уволил подчиненных за прекращение дела о поджоге ребенка в Пензе

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин принял ряд жестких административных решений в отношении подчиненных в регионах, в том числе московском, допустивших небрежность в работе, сообщила 26 сентября официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Так, Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело о гибели ребенка в Пензенской области. Мальчик погиб в результате поджога. Его мать пожаловалась Бастрыкину на затягивание следствия и необоснованное прекращение дела. Кроме того, глава СКР поручил отстранить от должности всех причастных к расследованию преступления в Пензенской области и проверить их работу и возбудить уголовное дело, если будут найдены признаки должностных преступлений.
Также к главе СК России обратилась москвичка, дочь которой — федеральная судья в отставке — пропала более двух лет назад. После этого к расследованию подключили Главное управление криминалистики, а центральному аппарату поручили проверить работу следственного управления по Северному административному округу Москвы.
Кроме этого, значительная часть обращений была посвящена уголовным делам, связанным с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Так, Бастрыкин принял меры по делу о смерти в больнице в Адыгее несовершеннолетнего. А супруги, у которых скончалась двухмесячная дочь в Тверской области, долго добивались возбуждения уголовного дела, однако процессуальное решение было принято только после того, как им удалось записаться на личный прием к председателю СК России.
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