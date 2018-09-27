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Правительство снизит смертность к 2024 году

Также российские медучреждения, где оказывают помощь в амбулаторных условиях, планируется укомплектовать врачебными должностями до 95%.

27.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Правительство снизит смертность к 2024 году

Правительство рассчитывает снизить смертность в России к 2024 году до уровня не выше на 10,9 на 1 тыс. человек. Об этом говорится в Основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года.

«Снижение смертности — до уровня не выше 10,9 на 1 тыс. населения», — говорится в опубликованном документе.

Планируется также достичь показателя предотвращения преждевременной смертности и снижения смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек.

Кабмин также рассчитывает к 2024 году снизить смертность от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения, от новообразований — до 185 случаев на 100 тыс. человек, младенческой смертности — до 4,5 случаев на 1 тыс. родившихся.

Что касается демографической политики, планируется создать 1900 групп присмотра и ухода для детей до трех лет, а доступность детских садов для детей до трех лет увеличить до 100%.

Также российские медучреждения, где оказывают помощь в амбулаторных условиях, к 2024 году планируется укомплектовать врачебными должностями до 95%.

«Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, — 95%», — говорится в документе.

Кроме того, к 2024 году 50 млн человек смогут получить доступ к услугам здравоохранения в электронной форме с помощью личных кабинетов на едином портале госуслуг, отмечается в Основных направлениях. Правительство рассчитывает увеличить и долю посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями на 50%. Также к 2024 году планируется повысить долю рентген-эндоваскулярных вмешательств (хирургия на кровеносных сосудах без разрезов, через пункции, под рентгеновским контролем — прим. ТАСС) больным с острым коронарным синдромом до 60%.

Что касается популяризации здорового образа жизни, правительство планирует увеличить долю граждан, занимающихся физкультурой и спортом систематически, до 55% (рост составит 18% по сравнению с показателем 2017 года), а среди старшего поколения — до 25% и более (в настоящее время — 5,2%). До 80% должна вырасти и доля работников, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях физической культуры и спорта ведомственной принадлежности.

Источник: ТАСС


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