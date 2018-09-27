Снизилась зарплата у жителей Бердска

Новосибирскстат в среду обнародовал средние зарплаты по регионам Сибирского федерального округа за семь месяцев 2018 года, оказалось. Зарплата в Новосибирской области снизилась.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством РФ) в Сибирском федеральном округе в январе — июле 2018 года составила 36 640 рублей», — говорится в сообщении статистического ведомства.
Зарплата в Новосибирской области оказалась в среднем на уровне в 34 465 рублей. Месяцем раньше она была несколько выше — 34 570 рублей.
Зарплаты в целом по Сибири при этом тоже снизились. Так, в первом полугодии она составляла 36 737 рублей.
«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — пояснили в Новосибирскстате.
За январь-июль самыми высокими оказались заработки в Красноярском крае — 44 167 рублей, самыми низкими в Алтайском крае — 24 590 рублей.
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