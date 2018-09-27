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Дважды повысят тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году

Правительство утвердило поэтапную индексацию жилищно-коммунальных расценок: с 1 января — на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.

27.09.2018 Фото: кремлин.ру 8 коммент.
 
Дважды повысят тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году

Максим Орешкин

Правительство утвердило поэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году: с 1 января на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Он добавил, что такой подход заложен в прогнозе социально-экономического развития России на 2019 год, который правительство одобрило в минувший четверг.

Двухэтапная индексация тарифов на услуги ЖКХ, по предложению Минэкономразвития, вызвана повышением НДС с первого января с 18% до 20%.

Против данной идеи выступала Федеральная антимонопольная служба.

Источник: РИА Новости


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(8) Комментариев

  1. Новый мэр

    Обязательно надо поднять, можно бы и ежеквартально это делать. Народ даже не викнет, ,побузят на кухне и всё.

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  2. Поросёнок Пётр

    Абсолютно верное и мудрое решение, я бы на месте правительства поднял тарифы сразу процентов на 20-30, всё стерпит народ российский.

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    • Аноним

      Что мелочиться то, сразу в 7-8 раз как на украине — даже не пикнул никто, да?

      Thumb up 1 Thumb down 0

      • Поросёнок Пётр

        Вот-вот, вы хотите как на Украине? А иначе прийдут солдаты НАТО и повысят сразу на 50 ;)

        Thumb up 2 Thumb down 1

        • Аноним

          Вы же в курсе, что требование повысить тарифы ЖКХ до «среднеевропейского» уровня без оглядки на зарплату — это требование МВФ?
          То есть именно «солдаты НАТО» и требуют повысить тарифы на порядок ;)

          А наши 1-2% — вообще ни о чем, и я и вы и все вообщем то переживут не особо заметив даже

          Thumb up 0 Thumb down 2

          • гость

            Требование повысить пенсионный возраст для украинцев кстати тоже диктовало МВФ.
            То, что завуалировали под «трудовой стаж» сути не изменило.

            Thumb up 1 Thumb down 0

          • Новый мэр

            Если это не особо заметно, то можно и не повышать! Энерго снабжающие организации тоже переживут ;)

            Thumb up 3 Thumb down 1

  3. Поросёнок Пётр

    Да несомненно, нужно повышать поборы с населения, ибо государству нужны деньги, кормить чиновников, силовиков, чеченцев и Сирию 8)
    Правительство России продолжает увеличивать секретную часть федерального бюджета, которая, как правило, используется для финансирования силовых структур.
    В 2019 году в режиме максимальной конфиденциальности будет потрачено 3,04 триллиона рублей, следует из проекта бюджета на 2019-21 гг, который Минфин опубликовал на портале правовых актов.
    Согласно документу, в следующем году суммарный объем расходов бюджета заложен на уровне 18,037 триллиона рублей. При этом публично доступная роспись по статьям, где указаны конкретные направления траты денег, покрывает из этой суммы лишь 14,997 трлн рублей.
    Таким образом, в секретном режиме правительство потратит 16,6% от бюджета, или каждый шестой рубль.
    Суммарно траты на силовиков останутся крупнейшей статьей расходов российского правительства. Они на 16,7%, или 779 млрд рублей превысят траты на общее социальное обеспечение населения, в 1,7 раза, или на 2,237 триллиона рублей – расходы на пенсии (3,184 трлн рублей); в 2,2 раза – расходы на поддержку национальной экономики (2,437 трлн рублей), в 7,5 раз – расходы на образование и почти 10 раз расходы на здравоохранение.
    Социальтное государство, всё для людей *PARDON*

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