Дважды повысят тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году

Правительство утвердило поэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году: с 1 января на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Он добавил, что такой подход заложен в прогнозе социально-экономического развития России на 2019 год, который правительство одобрило в минувший четверг.

Двухэтапная индексация тарифов на услуги ЖКХ, по предложению Минэкономразвития, вызвана повышением НДС с первого января с 18% до 20%.

Против данной идеи выступала Федеральная антимонопольная служба.

Источник: РИА Новости