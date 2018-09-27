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Штрафы за недолив бензина введут для АЗС в России

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Штрафы за недолив бензина введут для АЗС в России

Санкции против продавцов бензина показали свою эффективность. Как показала проверка, 76% заправок не доливают топливо в баки автомобилей.

27.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Штрафы за недолив бензина введут для АЗС в России

Жадные АЗС накажут штрафом

В России введут оборотные штрафы для АЗС за недолив топлива, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Уже подготовлены соответствующие поправки, сказал он.

Позже Мантуров сообщил, что госкомиссия одобрила законопроект об оборотных штрафах, его отправят на согласование с другими ведомствами. По его словам, документ постараются внести в Госдуму в осеннюю сессию, чтобы решить этот вопрос до конца года.

«С учетом практики потребуется время для переходного периода. Я думаю, что с 1 января 2019 года — это максимальный период, когда он будет введен. Возможно, это будет в середине следующего года», — отметил министр.

Как подчеркнул Мантуров, введение оборотных штрафов за нарушения в химическом составе топлива показало свою эффективность: число выявленных случаев брака с 2015 года снизилось с 40 процентов до 14.

Оборотный штраф — это наказание за нарушение антимонопольного законодательства. Его размер равен определенному проценту выручки предприятия.

В июле Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование и выяснила, что около 76 процентов АЗС в стране недоливают топливо. Названия этих АЗС в организации не привели. В свою очередь, в Независимом топливном союзе (НТС) раскритиковали результаты исследования, обвинив ФАР в клевете. Тогда же за введение оборотных штрафов за недолив бензина выступил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. В НТС назвали эти меры слишком суровыми «в условиях устаревших нормативов».

Источник: РИА Новости


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