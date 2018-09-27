В Таиланд и Турцию летят туристы из Новосибирска

За восемь месяцев 2018 года выездной поток туристов из Новосибирска составил 310 тыс. человек, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко на пресс-конференции в ТАСС, передает Ъ.

«Сезон проходит успешно: все заявленные полетные программы выполняются. Рост турпотока в Таиланд составил 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Турцию рост — 20%. Восстанавливается такое направление как Тунис: в этом году туда вылетело из Новосибирска 3 тысячи туристов», — сказал Дмитрий Микитченко.

Он ожидает, что по итогам 2018 года турпоток составит около 400 тыс. человек. В то же время господин Микитченко отметил, что до уровня выездного турпотока 2017 года еще далеко: тогда он превышал 600 тыс. человек.