КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию
Продам 1-к на Ленина 14
Продам студию
Продам 3-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
продам двухкомнатную
продам двухкомнатную квартиру
Продам 2х квартиру 89138984582
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

100 млн рублей на замену сгнивших труб попросит у области власть Бердска

Кудрин: Бедных в России слишком много

Дождались: Повышение пенсионного возраста окончательно утвердила Госдума

Простили 100-рублевые долги горожан по пеням и налогам депутаты Бердска

Обвинил российские спецслужбы в отравлении активист Pussy Riot Верзилов

Кость динозавра возрастом более 100 млн лет хранится в музее природы в Бердске

В заложницы взял экс-жену ревнивый военный в магазине «Эльдорадо» Новосибирска

Синоним слову «инвалид» ищет Минтруд

Старики не могут забраться на крыльцо для оплаты услуг ЖКХ в Бердске

Поезд из Томска до Караганды сделает остановку в Бердске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


В заложницы взял экс-жену ревнивый военный в магазине «Эльдорадо» Новосибирска

Подставив к горлу женщины кухонный нож, он требовал телефон, чтобы выяснить, с кем сейчас встречается его бывшая супруга. Окружной военный суд может дать срок до 15 лет лишения свободы.

27.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
В заложницы взял экс жену ревнивый военный в магазине Эльдорадо Новосибирска

Ревнивцу грозит большой тюремный срок

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о захвате заложника военнослужащим, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 27 сентября.

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Новосибирска. По версии следствия, 19 мая 2018 года в Новосибирске обвиняемый, желая выяснить, с кем встречается его бывшая супруга, вооружился кухонным ножом и приехал к ней на работу в магазин. Во время разговора между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина напал на потерпевшую, прислонив лезвие ножа к ее горлу.

Затем от работников магазина и прибывших по вызову сотрудников полиции обвиняемый под угрозой убийства захваченной потребовал не приближаться к нему и передать сотовый телефон потерпевшей с целью изучения ее контактов и просмотра фотографий.

В ходе переговоров сотрудники органа внутренних дел отвлекли внимание обвиняемого и пресекли его противоправные действия, освободив заложницу. Вину в содеянном обвиняемый признал частично.

Уголовное дело расследовано следователями Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новосибирской области и будет направлено в Дальневосточный окружной военный суд.

По информации Следственного комитета, захват заложника произошел в магазин «Эльдорадо»

Санкцией части 2 статьи 206 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дважды повысят тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году 100 млн рублей на замену сгнивших труб попросит у области власть Бердска Кудрин: Бедных в России слишком много

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика