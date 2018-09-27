В заложницы взял экс-жену ревнивый военный в магазине «Эльдорадо» Новосибирска

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о захвате заложника военнослужащим, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 27 сентября.

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Новосибирска. По версии следствия, 19 мая 2018 года в Новосибирске обвиняемый, желая выяснить, с кем встречается его бывшая супруга, вооружился кухонным ножом и приехал к ней на работу в магазин. Во время разговора между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина напал на потерпевшую, прислонив лезвие ножа к ее горлу.

Затем от работников магазина и прибывших по вызову сотрудников полиции обвиняемый под угрозой убийства захваченной потребовал не приближаться к нему и передать сотовый телефон потерпевшей с целью изучения ее контактов и просмотра фотографий.

В ходе переговоров сотрудники органа внутренних дел отвлекли внимание обвиняемого и пресекли его противоправные действия, освободив заложницу. Вину в содеянном обвиняемый признал частично.

Уголовное дело расследовано следователями Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новосибирской области и будет направлено в Дальневосточный окружной военный суд.

По информации Следственного комитета, захват заложника произошел в магазин «Эльдорадо»

Санкцией части 2 статьи 206 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.