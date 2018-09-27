Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Галина и дочь Кристина Важинские

Объявляем новый фотомарафон! Он посвящен нашим прекрасным мамам! День матери в этом году мы будем отмечать 25 ноября.

А праздничный выпуск с фотомарафоном выйдет 21 ноября. Вы сможете купить газету и подарить маме.

Присылайте селфи со своим любимым человечком

на ящик bkurer@mail.ru c пометкой

«Селфи с мамой». Подпишите имя и фамилию.

Кроме газеты мы разметим альбом «Селфи с мамой» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать!

Высылать можно до 14 ноября 2018 года.