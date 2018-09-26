Отправлять в армию под контролем Травникова будут призывников Бердска

Призывная комиссия Новосибирской области, которую возглавил губернатор Андрей Травников, образована в регионе. Соответствующее постановление «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области осенью 2018 года» №185 подписал глава региона 25 сентября.

В соответствии с документом, в состав призывной комиссии Новосибирской области вошли представители органов исполнительной государственной власти региона, областного военного комиссариата и другие. Председателем комиссии назначен Губернатор Андрей Травников. Также утверждены составы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов, в том числе в Бердске.

В постановлении обозначены сроки прибытия врачей-специалистов учреждений здравоохранения в муниципальные образования региона для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, утвержден перечень учреждений здравоохранения внеочередного амбулаторного и стационарного медицинского обследования (лечения).

Согласно Федеральному закону от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», сроки осеннего призыва ежегодно устанавливаются с 1 октября по 31 декабря.