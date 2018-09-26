Блокировать подозрительные денежные переводы разрешили банкам

Банки с сегодняшнего дня смогут приостанавливать платежи и блокировать карты клиентов на 2 рабочих дня при обнаружении подозрительных или похожих на мошенничество операций.

Данные изменения вступили в силу после принятия в июне закона о создании механизма противодействия хищению средств с банковских счетов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

За отведённое время кредитная организация обязана связаться с клиентом для уточнения его воли на совершение платежа, а в случае недоступности держателя карты — по истечении срока приостановления — банк должен разрешить операцию и разблокировать карту.

Блокировка карт, как кредитных, так и дебетовых, будет проходить на основе аналитической информации о характере, параметрах и объемах совершаемых его клиентами операций. Данная норма должна обезопасить держателей карт от мошенничества и сохранить их деньги.

Сомнительные операции могут послужить основанием для приостановки обслуживания кредитных и дебетовых карт, а также платежей через мобильные приложения.

Источник: РАПСИ