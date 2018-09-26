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Перекрыли из-за коммунальной аварии дорогу на «Семи ветрах» в Бердске

Транспорт, в том числе общественный, пустят по объездному пути. Аварийные бригады ремонтируют порванную магистральную теплосеть у дома №14 на ул. Лунной. Горячую воду отключили.

26.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Перекрыли из за коммунальной аварии дорогу на Семи ветрах в Бердске

Коммунальщики роют траншею, чтобы добраться до дырявой трубы

В среду вечером поступила информация из отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска о том, что в связи с проведением аварийных работ будет перекрыта дорога на ул. Лунной в районе остановки общественного транспорта «Семь ветров».

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» руководитель отдела общественных связей бердской мэрии Анна Чекмазова, вечером 26 сентября ремонтные работы уже начались — в 17.00.

Как уточнила Анна Владимировна, коммунальщики устраняют дефект на магистральном трубопроводе теплосети. А для этого необходимо рыть траншею между домами по адресам: ул. Лунная, 14 и Микрорайон, 54.

Схемы движения общественного транспорта будут изменены. Но о времени, на которое перекроют проезд, пока неизвестно. Сроки будут зависеть от работы аварийных бригад КБУ. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Комбинате бытовых услуг — дорога будет закрыта «до окончания ремонтных работ».

-Просим пассажиров быть внимательными при посадке/высадке, а водителей руководствоваться знаками дорожного движения. Приносим извинения за временные неудобства, — отметила Анна Чекмазова.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Это как раз до этого места новую дорогу на Лунной и сделали ведь?
    Получается что предвидели проблемы чтоли и чтобы не ковырять новы асфальт сначала сделают коммуникации…..
    Прям удивительно — обычно наоборот раньше было: дважды одно и то же делали

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  2. Аноним

    Щас опять денег с бюджета стырят :-D

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