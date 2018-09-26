Перекрыли из-за коммунальной аварии дорогу на «Семи ветрах» в Бердске

В среду вечером поступила информация из отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска о том, что в связи с проведением аварийных работ будет перекрыта дорога на ул. Лунной в районе остановки общественного транспорта «Семь ветров».

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» руководитель отдела общественных связей бердской мэрии Анна Чекмазова, вечером 26 сентября ремонтные работы уже начались — в 17.00.

Как уточнила Анна Владимировна, коммунальщики устраняют дефект на магистральном трубопроводе теплосети. А для этого необходимо рыть траншею между домами по адресам: ул. Лунная, 14 и Микрорайон, 54.

Схемы движения общественного транспорта будут изменены. Но о времени, на которое перекроют проезд, пока неизвестно. Сроки будут зависеть от работы аварийных бригад КБУ. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Комбинате бытовых услуг — дорога будет закрыта «до окончания ремонтных работ».

-Просим пассажиров быть внимательными при посадке/высадке, а водителей руководствоваться знаками дорожного движения. Приносим извинения за временные неудобства, — отметила Анна Чекмазова.