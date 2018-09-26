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Минкульт запрещает детям смотреть иностранное кино

СМИ заподозрили ведомство в завышении возрастного рейтинга иностранных фильмов из-за российского кино.

26.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Минкульт запрещает детям смотреть иностранное кино
Министерство культуры использует возрастной рейтинг для поддержки отечественного кино и сокращения аудитории иностранного. К такому выводу пришли эксперты аналитической компании «Невафильм Research», сообщают «Ведомости».

По оценке аналитиков, ведомство начало жестче подходить к рейтингам иностранных фильмов с 2015 года. В 2014 году дети старше 12 лет могли посмотреть каждый четвертый зарубежный фильм, а в 2017 году — только каждый десятый.

Рейтинг 18+ в 2014 году присваивали каждому седьмому иностранному фильму, в 2015 году — каждому четвертому, а в 2017 году — больше трети зарубежных картин. Кроме того, в прошлом году 40% иностранных фильмов вышли с рейтингом 16+. При этом доля российских фильмов со взрослым рейтингом сильно не изменилась.

«Невафильм Research» обращает внимание, что в Голливуде не стали снимать более жесткие фильмы. Американская профильная ассоциации MPAA подсчитала, что доля фильмов со взрослыми рейтингами за этот же период снизилась с 58 до 52%.

В качестве примера необъективной оценки аналитики привели мультфильм Disney «Тайна Коко» с рейтингом 12+. Такой же рейтинг получил российский фильм «Собибор» со сценами издевательств над военнопленными.

В январе Минкультуры перенесло премьеры фильмов «Приключение Паддингтона-2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти». Так министерство хотело поддержать в прокате российские картины «Движение вверх» и «Скиф», писали «Ведомости» со ссылкой на источники.

Источник: Дождь


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