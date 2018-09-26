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Отпустить из-под ареста зарезавших отца сестер Хачатурян просит следствие

Три сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца. Младшая признана невменяемой в момент совершения убийства и переведена в психиатрическое отделение «Бутырки».

26.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Отпустить из под ареста зарезавших отца сестер Хачатурян просит следствие

Следствие просит изменить меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий в отношении трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий на срок до 28 декабря 2018 года в отношении обвиняемых Хачатурян А. М., Хачатурян К. М. и Хачатурян М. М.», — сказала она.

В пресс-службе добавили, что ходатайства рассмотрят 27 сентября.

«Рассмотрение ходатайств назначено на 15:30 и 16:00 27 сентября», — сказала Царева.

Изменение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста было внесено в апреле 2018 года. Запрет определенных действий избирается по судебному решению при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. Останкинский суд Москвы 2 августа арестовал их.

Эксперты признали вменяемыми двух старших сестер, младшая сестра признана невменяемой в момент совершения убийства и переведена в психиатрическое отделение «Бутырки».

Источник: ТАСС


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