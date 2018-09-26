Поправки Путина к пенсионному закону единогласно одобрила Госдума

Госдума приняла поправки президента, внесенные ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве.

Решение приняли единогласно — за проголосовали 385 депутатов. Всего президент внес девять поправок.

Также депутаты одобрили поправки, внесенные «Единой Россией». Часть из них посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Еще одно уточнение связано с индексацией пенсий неработающим пенсионерам.

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые, по его мнению, позволят максимально смягчить принимаемые решения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В частности, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся.

Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят, а за увольнение перед пенсией вводится ответственность.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, он установлен десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается достаточно давно. Необходимость поправок обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

Сегодня в большинстве государств пенсионный возраст составляет 60-65 лет.