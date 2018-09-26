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Поправки Путина к пенсионному закону единогласно одобрила Госдума

Также депутаты приняли поправки, внесенные «Единой Россией». Повышение пенсионного возраста состоялось.

26.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 12 коммент.
 
Поправки Путина к пенсионному закону единогласно одобрила Госдума

В Бердске проживает более 32 тыс. пенсионеров

Госдума приняла поправки президента, внесенные ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве.

Решение приняли единогласно — за проголосовали 385 депутатов. Всего президент внес девять поправок.

Также депутаты одобрили поправки, внесенные «Единой Россией». Часть из них посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Еще одно уточнение связано с индексацией пенсий неработающим пенсионерам.

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые, по его мнению, позволят максимально смягчить принимаемые решения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В частности, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся.

Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят, а за увольнение перед пенсией вводится ответственность.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, он установлен десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается достаточно давно. Необходимость поправок обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

Сегодня в большинстве государств пенсионный возраст составляет 60-65 лет.


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(12) Комментариев

  2. Смотрящий

    Пип…ц ТОВАРИЩАМ, А ГОСПОДА В ГОСДУМЕ.

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    • Человек

      Ой,да не переживайте вы так! Ещё фото какой-то пенсионерки поместили — она же на пенсии,её новая поправка к реформе не касается! А тем людям,которым продлили срок работы,надо только немножко радоватся и думать:»Смотри-ка,я ещё молодой,до пенсии и старости мне ещё далеко».Вы поняли смысл? А когда уже сидишь на пенсии,то мучает одиночество,и люди умирают гораздо чаще от всяких мыслей,что он/она уже старый и больше ему/ей уже ничего не надо.Как раз всё наоборот,когда работаешь,тогда и держишь себя немного в руках,чтобы каждый день быть готовым к труду и обороне.Всё немного наоборот,а не так,что вот дайте мне свободу и всё будет по другому.Можно,конечно,себе и 4-х дневную работу выбить,или 2-3 дневную,но ведь ты будешь получать меньше пенсии,так что решай сам.
      Человек —— *IN LOVE*

      Thumb up 0 Thumb down 20

  3. Читатель

    Что интересно: в том числе 100% членов фракции КПРФ проголосовали за повышение пенсионного возраста! Вот вам и защитнички социально незащищенных слоев населения! Невольно подумаешь, что только Навальный сможет нас защитить от этих гадов.

    Thumb up 8 Thumb down 1

    • Аноним

      «Вот вам и защитнички социально незащищенных слоев населения!»
      Ну так кусать кормящую руку дурных нет — на то она и «системная» оппозиция …..
      мне вообще кажется, что за всю историю России никакие плюралистские парламентские институты никогда не работали. Или работали недолго пока стабильность и законность не разваливались.
      всё в стране решалось дворцовыми переворотами и окружением главной особы …
      Ввести демократию в приказном порядке не получится — это двустороннее движение. Демократия подразумевает не только ответственную власть, но и ответственный народ, который принимает решения рационально. А этому нужно учиться, для этого нужно создавать условия.
      Для дикарей демократия не нужна, они просто не понимают ее принцип равной ответственности по обе стороны избирательной урны. Поэтому учителя массово участвуют в фальсификации выборов, не видя в этом ничего плохого, а потом идут учить наших детей и жаловаться на нищенские зарплаты. Они просто не видят связь между своими действиями по содействию в уголовном преступлении — захвату власти — и собственной нищетой. :-!

      Thumb up 4 Thumb down 1

    • Аноним

      Выдыхай. У Навального в программе тоже есть повышение пенсионного возраста. Программа из прошлых лет.

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      • Аноним

        да речь не о Навальном …
        он пока не во власти и не успел натворить бед, в отличие от нынешних кремлевских …
        речь об ответственности власти вообще — перед народом ,законом и нормами совести..
        кто бы ни был во власти — они должны отвечать за любые промахи — с реальной мерой наказания …Поощрять себя они и так не забывают..)
        Вон. недавно в Молдавии конституционный суд временно отстранил от власти президента Додона…
        Ну,там хоть какая то демократия реальная — борьба разных ветвей власти ….У нас такое и представить невозможно….
        У нас же президент де факто — наместник бога ..) а его правительство и силовики — ангелы и серафимы )) и хуле не подлежат, не то что возможному отстранению ..)))

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  4. Аноним

    да нам хотя бы до пенсии дожить , не померев от нищеты:
    Совсем скоро жизнь россиян изменится, и не в лучшую сторону: с 1 января 2019 года цена на бензин взлетит выше 50 рублей. А значит это то, что с повышениями цен на топливо стоит ожидать и взлёт цен на продовольствие.
    https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_9175
    не только на продовольствие …сама жизнь становится очень дорогим удовольствием — «благодаря» кремлевским ..

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  5. Аноним

    -Говорят, что все знаки с ограничением 60 км/ч будут менять на другие, с ограничением 65 км/ч.
    — Зачем???
    — Чтобы не напоминать о старом сроке пенсионного возраста, народ не волновать, лодку не раскачивать. ))

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  6. Андрей

    Пора думаю вооружаться

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  7. Аноним

    Прочитав комментарий к данной статье человека с сердечками (он же человек шалман) становится немного не по себе,мое заключение по данной личности очень печальное. Жалко вас. Человек с сердечками.

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  8. Новый мэр

    Чё наши старейшины кроме стеклотары нечего обсуждать

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