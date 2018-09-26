Снесли детскую площадку ради парковки супермаркета «Лента» в центре Бердска

Жители домов, расположенных вокруг стройки супермаркета «Лента» в центре Бердска, с возмущением следят за тем, как расширяется стройплощадка, как под топор идут деревья, как стремительно уменьшается дворовое пространство. И вот уже добрались до детской площадки.

— Просим разобраться в законности расширения территории при строительстве «Ленты» на ул. Комсомольской. Вчера уже снесли детскую площадку, — написали в группу «Курьер. Среда. Бердск» во «Вконтакте» в среду, 26 сентября.

На фотографиях отчетливо видно, как сдвинули в сторону качели-горки, а бывшее место детской площадки закатано грузовиками.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома №17 на ул. Комсомольской Тамара Казарина, она спокойно отнеслась к этому событию. По ее словам, строители убрали стол и лавочки, домик отодвинули, снесли столбы, на которых вешали белье.

— Наш дом договорился с «Лентой» и они пообещали сделать нормальную детскую площадку. Будем надеется, что станет лучше, — высказалась Тамара Васильевна.

Однако далеко не все местные жители относятся к происходящему с таким же спокойствием.

По словам жительницы дома №9 по ул. Лелюха, который тоже примыкает к «Ленте», Светланы Кирикович, мало того, что супермаркет построили среди жилых домов, так еще и парковку делают во дворах.

— Деревья вырубили все и катают там теперь под асфальт. У домов нет ни одной детской площадки, зато будет парковка круглосуточного магазина. Все живые деревья вырубили, а мертвое сухое оставили. Теперь люди из своих окон будут любоваться магазином и парковкой, — возмущена Кирикович.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители дома №15 по ул. Комсомольской в конце августа пожаловались на вырубку деревьев рядом со стройплощадкой супермаркета «Лента». Они сомневались, что строители делают это законно.

Но как удалось узнать в управлении природными ресурсами, подрядная организация, занимающаяся строительством «Ленты», получила разрешение на вырубку деревьев. И проводила это на территории застройщика.

— С 2014 года жильцы начали писать заявления с просьбой размежевать землю возле дома №19 на ул. Комсомольской. Многие имели на той земле огородики, хотелось, чтобы участки официально относились к домам. Однако после трехлетней переписки мы начали сомневаться, что обещания в размежевании земли когда-нибудь воплотятся в реальность. С 2015 года мы уже начали более ответственно относиться к этой переписке и сохранять все документы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Аверкина. — Со стороны власти наблюдается какая-то циничность. Сначала нам хотели отмежевать землю на расстоянии 50 метров от стен дома, потом — 22 метра, а теперь и вовсе — 12. Вдоль всего нашего дома протягивается парковка «Ленты». И удивительно, что и во дворе нашего дома сделали большую парковку. Деревья срубили, уже катают асфальт. Последний ответ мне пришел из администрации Бердска в декабре 2017 года за подписью Шестернина. В ответе было указано, что землю в пользу наших многоквартирных домов отмежуют.

Татьяна Ивановна неоднократно обращалась в прокуратуру Бердска, к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

— Очень странные ответы мы получили от них. Травников отписался, что он не имеет права вмешиваться в наши дела, а прокуратура — что все по закону. Но ведь, так быть не может! Нам говорят в мэрии Бердска: «Лента» же богатая, они за свой счет делали межевание, куда вы лезете!». Раньше у нас вид из окон был прекрасный — деревья, а теперь — парковка, мусор и кондиционеры «Ленты». Что же нам делать дальше, чтобы не потерять нормальный двор жилого дома? — задается вопросом Татьяна Аверкина.

Бердчанка не опускает рук и настроена решительно: в ближайшие дни она обратится за помощью к президенту России Владимиру Путину, Общероссийский народный фронт и областную прокуратуру.

Начальник управления земельных отношений бердской мэрии Светлана Бахарева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что проект межевания земельного участка под строительства бердского супермаркета «Лента» сформирован собственником земли в 2015 году.

Она посоветовала жителям обратиться в управление градостроительства, где хранится вся документация по проектированию земельных участков. Там должны разобраться, почему земельный участок сократился с расстояния 50 метров от стены дома до 12.

Напомним, на месте построенной «Ленты» находилось здание профтехучилища №47.

Здание перестало функционировать после реорганизации училища в 2011 году. Бердская администрация просила передать его городу, область не согласилась. Аукцион по продаже здания и земельного участка стартовал в 2015 году. Проводился 4 раза, но желающих купить двухэтажное строение с землей более чем за 16 млн рублей не было. Пятый аукцион прошел 21 января 2016 года.

Все это время здание стояло заброшенным. Его никто не охранял. И потому вандалы его активно разрушали. На что поступало много жалоб от бердчан.

В сентябре 2016 года здание ПУ-47 снесли. Застройщик СК «Малахит» начал строительство супермаркета в 2017 году.