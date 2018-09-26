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Снесли детскую площадку ради парковки супермаркета «Лента» в центре Бердска

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Снесли детскую площадку ради парковки супермаркета «Лента» в центре Бердска

Песочницы-качели мешали проезжать грузовикам. Жители нескольких домов остались без придомовой территории. Одни пишут Путину, другие ждут новой детской площадки от «Ленты».(ФОТО)

26.09.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 6 коммент.
 
Снесли детскую площадку ради парковки супермаркета «Лента» в центре Бердска

Малые формы детской площадки сдвинули в угол двора

Жители домов, расположенных вокруг стройки супермаркета «Лента» в центре Бердска, с возмущением следят за тем, как расширяется стройплощадка, как под топор идут деревья, как стремительно уменьшается дворовое пространство. И вот уже добрались до детской площадки.

— Просим разобраться в законности расширения территории при строительстве «Ленты» на ул. Комсомольской. Вчера уже снесли детскую площадку, — написали в группу «Курьер. Среда. Бердск» во «Вконтакте» в среду, 26 сентября.

На фотографиях отчетливо видно, как сдвинули в сторону качели-горки, а бывшее место детской площадки закатано грузовиками.

Снесли детскую площадку ради парковки супермаркета «Лента» в центре Бердска

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома №17 на ул. Комсомольской Тамара Казарина, она спокойно отнеслась к этому событию. По ее словам, строители убрали стол и лавочки, домик отодвинули, снесли столбы, на которых вешали белье.
— Наш дом договорился с «Лентой» и они пообещали сделать нормальную детскую площадку. Будем надеется, что станет лучше, — высказалась Тамара Васильевна.

Однако далеко не все местные жители относятся к происходящему с таким же спокойствием.
По словам жительницы дома №9 по ул. Лелюха, который тоже примыкает к «Ленте», Светланы Кирикович, мало того, что супермаркет построили среди жилых домов, так еще и парковку делают во дворах.

— Деревья вырубили все и катают там теперь под асфальт. У домов нет ни одной детской площадки, зато будет парковка круглосуточного магазина. Все живые деревья вырубили, а мертвое сухое оставили. Теперь люди из своих окон будут любоваться магазином и парковкой, — возмущена Кирикович.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители дома №15 по ул. Комсомольской в конце августа пожаловались на вырубку деревьев рядом со стройплощадкой супермаркета «Лента». Они сомневались, что строители делают это законно.

Но как удалось узнать в управлении природными ресурсами, подрядная организация, занимающаяся строительством «Ленты», получила разрешение на вырубку деревьев. И проводила это на территории застройщика.

Снесли детскую площадку ради парковки супермаркета «Лента» в центре Бердска

— С 2014 года жильцы начали писать заявления с просьбой размежевать землю возле дома №19 на ул. Комсомольской. Многие имели на той земле огородики, хотелось, чтобы участки официально относились к домам. Однако после трехлетней переписки мы начали сомневаться, что обещания в размежевании земли когда-нибудь воплотятся в реальность. С 2015 года мы уже начали более ответственно относиться к этой переписке и сохранять все документы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Аверкина. — Со стороны власти наблюдается какая-то циничность. Сначала нам хотели отмежевать землю на расстоянии 50 метров от стен дома, потом — 22 метра, а теперь и вовсе — 12. Вдоль всего нашего дома протягивается парковка «Ленты». И удивительно, что и во дворе нашего дома сделали большую парковку. Деревья срубили, уже катают асфальт. Последний ответ мне пришел из администрации Бердска в декабре 2017 года за подписью Шестернина. В ответе было указано, что землю в пользу наших многоквартирных домов отмежуют.

Татьяна Ивановна неоднократно обращалась в прокуратуру Бердска, к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.
— Очень странные ответы мы получили от них. Травников отписался, что он не имеет права вмешиваться в наши дела, а прокуратура — что все по закону. Но ведь, так быть не может! Нам говорят в мэрии Бердска: «Лента» же богатая, они за свой счет делали межевание, куда вы лезете!». Раньше у нас вид из окон был прекрасный — деревья, а теперь — парковка, мусор и кондиционеры «Ленты». Что же нам делать дальше, чтобы не потерять нормальный двор жилого дома? — задается вопросом Татьяна Аверкина.

Бердчанка не опускает рук и настроена решительно: в ближайшие дни она обратится за помощью к президенту России Владимиру Путину, Общероссийский народный фронт и областную прокуратуру.

Начальник управления земельных отношений бердской мэрии Светлана Бахарева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что проект межевания земельного участка под строительства бердского супермаркета «Лента» сформирован собственником земли в 2015 году.

Она посоветовала жителям обратиться в управление градостроительства, где хранится вся документация по проектированию земельных участков. Там должны разобраться, почему земельный участок сократился с расстояния 50 метров от стены дома до 12.

Напомним, на месте построенной «Ленты» находилось здание профтехучилища №47.
Здание перестало функционировать после реорганизации училища в 2011 году. Бердская администрация просила передать его городу, область не согласилась. Аукцион по продаже здания и земельного участка стартовал в 2015 году. Проводился 4 раза, но желающих купить двухэтажное строение с землей более чем за 16 млн рублей не было. Пятый аукцион прошел 21 января 2016 года.

Все это время здание стояло заброшенным. Его никто не охранял. И потому вандалы его активно разрушали. На что поступало много жалоб от бердчан.

В сентябре 2016 года здание ПУ-47 снесли. Застройщик СК «Малахит» начал строительство супермаркета в 2017 году.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Вы еще обращаетесь в нашу прокуратуру??? Не смешите!
    Рука руку моет.
    Все берега обнесены заборами- прокурор «все по закону»
    Снесли у вас детскую площадку прокурор «все по закону»
    и т.д.
    Пишите Президенту, копию в ген. прокуратуру и СК России на бездействие

    Thumb up 8 Thumb down 4

  2. ой

    Вопрос возникает законный, почему большую часть земельного участка размежевали в пользу самого маленького здания. Понятно что кто то нагрел руки и это есть предмет разбирательства.

    Thumb up 9 Thumb down 2

  3. Аноним

    Все эти писульки в мэрию — курам на смех. Никогда и ни к чему они не приводили. А назначенный мэр примерно в то время, когда вы ему послания писали, вообще консультировал главу МВД как оформить домик… :-D

    Надо было технику строительную не пускать. Группой лиц. Во только тогда и могли бы отстоять ваши дома. Но не для вашего тихого болота такие действия. Там половину жителей на улицу выкинь — они и после этого будут «надеяться на лучшее» :-D

    А теперь поздняк метаться. В РФ после того как всё отжато и застроено включается правило, которое никогда и нигде ещё не нарушалось. Оно звучит примерно так: «ну не сносить же!» (с)

    Thumb up 6 Thumb down 0

  4. Аноним

    Дядя женя уже по беспределу землю бердскую направо налево раздаёт.

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  5. Аноним

    Карта градостроительного зонирования http://www.berdskadm.ru/city/strategy/genplan/kgz_2016_novemb.pdf

    «Лента» в зоне Ж-4. Смотрим правила землепользования и застройки, что можно в зоне Ж-4.

    http://www.berdskadm.ru/enterprise/gradostroitelstvo/pablic/index.php?sphrase_id=38891#8616447429204

    Смотрим разрешенное использование земельного участка

    http://pkk5.rosreestr.ru/#x=9250876.26752404&y=7316208.915131691&z=19&text=54%2C763818%2083%2C101933&type=1&app=search&opened=1

    Наименование вида разрешенного использования земельного участка:

    Земельные участки, предназначенные для размещения торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

    И в правилах землепользования и застройки смотри, что же можно строить:

    Магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв. м.;
    — предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые);
    — ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания;
    — предприятия бытового обслуживания (химчистки, прачечные, бани, парикмахерские, пункты проката, предприятия по оказанию обрядовых услуг (свадеб, юбилеев);
    — игровые залы.

    Остается замерить этот здание….

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  6. Новый мэр

    Лично меня уже тошнит от этого количества магазинов

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