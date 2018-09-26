Снесли детскую площадку ради парковки супермаркета «Лента» в центре Бердска

Малые формы детской площадки сдвинули в угол двора
Жители домов, расположенных вокруг стройки супермаркета «Лента» в центре Бердска, с возмущением следят за тем, как расширяется стройплощадка, как под топор идут деревья, как стремительно уменьшается дворовое пространство. И вот уже добрались до детской площадки.
— Просим разобраться в законности расширения территории при строительстве «Ленты» на ул. Комсомольской. Вчера уже снесли детскую площадку, — написали в группу «Курьер. Среда. Бердск» во «Вконтакте» в среду, 26 сентября.
На фотографиях отчетливо видно, как сдвинули в сторону качели-горки, а бывшее место детской площадки закатано грузовиками.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома №17 на ул. Комсомольской Тамара Казарина, она спокойно отнеслась к этому событию. По ее словам, строители убрали стол и лавочки, домик отодвинули, снесли столбы, на которых вешали белье.
— Наш дом договорился с «Лентой» и они пообещали сделать нормальную детскую площадку. Будем надеется, что станет лучше, — высказалась Тамара Васильевна.
Однако далеко не все местные жители относятся к происходящему с таким же спокойствием.
По словам жительницы дома №9 по ул. Лелюха, который тоже примыкает к «Ленте», Светланы Кирикович, мало того, что супермаркет построили среди жилых домов, так еще и парковку делают во дворах.
— Деревья вырубили все и катают там теперь под асфальт. У домов нет ни одной детской площадки, зато будет парковка круглосуточного магазина. Все живые деревья вырубили, а мертвое сухое оставили. Теперь люди из своих окон будут любоваться магазином и парковкой, — возмущена Кирикович.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители дома №15 по ул. Комсомольской в конце августа пожаловались на вырубку деревьев рядом со стройплощадкой супермаркета «Лента». Они сомневались, что строители делают это законно.
Но как удалось узнать в управлении природными ресурсами, подрядная организация, занимающаяся строительством «Ленты», получила разрешение на вырубку деревьев. И проводила это на территории застройщика.
— С 2014 года жильцы начали писать заявления с просьбой размежевать землю возле дома №19 на ул. Комсомольской. Многие имели на той земле огородики, хотелось, чтобы участки официально относились к домам. Однако после трехлетней переписки мы начали сомневаться, что обещания в размежевании земли когда-нибудь воплотятся в реальность. С 2015 года мы уже начали более ответственно относиться к этой переписке и сохранять все документы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Аверкина. — Со стороны власти наблюдается какая-то циничность. Сначала нам хотели отмежевать землю на расстоянии 50 метров от стен дома, потом — 22 метра, а теперь и вовсе — 12. Вдоль всего нашего дома протягивается парковка «Ленты». И удивительно, что и во дворе нашего дома сделали большую парковку. Деревья срубили, уже катают асфальт. Последний ответ мне пришел из администрации Бердска в декабре 2017 года за подписью Шестернина. В ответе было указано, что землю в пользу наших многоквартирных домов отмежуют.
Татьяна Ивановна неоднократно обращалась в прокуратуру Бердска, к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.
— Очень странные ответы мы получили от них. Травников отписался, что он не имеет права вмешиваться в наши дела, а прокуратура — что все по закону. Но ведь, так быть не может! Нам говорят в мэрии Бердска: «Лента» же богатая, они за свой счет делали межевание, куда вы лезете!». Раньше у нас вид из окон был прекрасный — деревья, а теперь — парковка, мусор и кондиционеры «Ленты». Что же нам делать дальше, чтобы не потерять нормальный двор жилого дома? — задается вопросом Татьяна Аверкина.
Бердчанка не опускает рук и настроена решительно: в ближайшие дни она обратится за помощью к президенту России Владимиру Путину, Общероссийский народный фронт и областную прокуратуру.
Начальник управления земельных отношений бердской мэрии Светлана Бахарева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что проект межевания земельного участка под строительства бердского супермаркета «Лента» сформирован собственником земли в 2015 году.
Она посоветовала жителям обратиться в управление градостроительства, где хранится вся документация по проектированию земельных участков. Там должны разобраться, почему земельный участок сократился с расстояния 50 метров от стены дома до 12.
Напомним, на месте построенной «Ленты» находилось здание профтехучилища №47.
Здание перестало функционировать после реорганизации училища в 2011 году. Бердская администрация просила передать его городу, область не согласилась. Аукцион по продаже здания и земельного участка стартовал в 2015 году. Проводился 4 раза, но желающих купить двухэтажное строение с землей более чем за 16 млн рублей не было. Пятый аукцион прошел 21 января 2016 года.
Все это время здание стояло заброшенным. Его никто не охранял. И потому вандалы его активно разрушали. На что поступало много жалоб от бердчан.
В сентябре 2016 года здание ПУ-47 снесли. Застройщик СК «Малахит» начал строительство супермаркета в 2017 году.
Вы еще обращаетесь в нашу прокуратуру??? Не смешите!
Рука руку моет.
Все берега обнесены заборами- прокурор «все по закону»
Снесли у вас детскую площадку прокурор «все по закону»
и т.д.
Пишите Президенту, копию в ген. прокуратуру и СК России на бездействие
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Вопрос возникает законный, почему большую часть земельного участка размежевали в пользу самого маленького здания. Понятно что кто то нагрел руки и это есть предмет разбирательства.
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Все эти писульки в мэрию — курам на смех. Никогда и ни к чему они не приводили. А назначенный мэр примерно в то время, когда вы ему послания писали, вообще консультировал главу МВД как оформить домик…
Надо было технику строительную не пускать. Группой лиц. Во только тогда и могли бы отстоять ваши дома. Но не для вашего тихого болота такие действия. Там половину жителей на улицу выкинь — они и после этого будут «надеяться на лучшее»
А теперь поздняк метаться. В РФ после того как всё отжато и застроено включается правило, которое никогда и нигде ещё не нарушалось. Оно звучит примерно так: «ну не сносить же!» (с)
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Дядя женя уже по беспределу землю бердскую направо налево раздаёт.
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Карта градостроительного зонирования http://www.berdskadm.ru/city/strategy/genplan/kgz_2016_novemb.pdf
«Лента» в зоне Ж-4. Смотрим правила землепользования и застройки, что можно в зоне Ж-4.
http://www.berdskadm.ru/enterprise/gradostroitelstvo/pablic/index.php?sphrase_id=38891#8616447429204
Смотрим разрешенное использование земельного участка
http://pkk5.rosreestr.ru/#x=9250876.26752404&y=7316208.915131691&z=19&text=54%2C763818%2083%2C101933&type=1&app=search&opened=1
Наименование вида разрешенного использования земельного участка:
Земельные участки, предназначенные для размещения торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
И в правилах землепользования и застройки смотри, что же можно строить:
Магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв. м.;
— предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые);
— ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания;
— предприятия бытового обслуживания (химчистки, прачечные, бани, парикмахерские, пункты проката, предприятия по оказанию обрядовых услуг (свадеб, юбилеев);
— игровые залы.
Остается замерить этот здание….
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Лично меня уже тошнит от этого количества магазинов
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