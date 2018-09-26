Водитель возместит ущерб за сбитый фонарный столб у ДК «Родина» в Бердске

Накрененные фонари у ДК «Родины» спрятали за металлическим ограждением от неосторожных водителей. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала директор Дворца культуры Людмила Чуркина сегодня, 26 сентября.

— Люди не смотрят, куда едут! В итоге сбили столб. Теперь решаем вопрос по ремонту. Не умеют ездить, к сожалению, наши водители, которые паркуются. Мы фонарные столбы специально огородили, чтобы не было возможности к ним подъехать, — сетует Людмила Ивановна.

Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что один фонарный столб автомобилист сбил в минувшую пятницу, 21 сентября. Второй столб пострадал из-за неосторожной езды чуть раньше, в начале сентября. Ремонт последнего накрененного столба произведут за счет виновника поломки: неосторожный автомобилист не против возместить причиненный ущерб.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что фонари установили в рамках комплексной реконструкции бердского Дворца культуры еще в 2014 году.

Четыре года назад на ремонт ДК «Родины» потратили около 500 миллионов рублей. За эти деньги обновили фасад здания, отремонтировали большую часть внутренних помещений, поменяли коммуникации, концертное оборудование, полностью изменили площадку возле дворца, разбили клумбы, поменяли асфальтное покрытие.