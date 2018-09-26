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Водитель возместит ущерб за сбитый фонарный столб у ДК «Родина» в Бердске

В сентябре неосторожные водители сбили два фонаря на парковке у Дворца культуры, которые установили в рамках глобальной реконструкции «Родины» стоимостью около 500 млн рублей.(ФОТО)

26.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Водитель возместит ущерб за сбитый фонарный столб у ДК Родина в Бердске


Из-за неосторожной парковки автомобилистов чуть не свалился фонарный столб

Накрененные фонари у ДК «Родины» спрятали за металлическим ограждением от неосторожных водителей. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала директор Дворца культуры Людмила Чуркина сегодня, 26 сентября.

— Люди не смотрят, куда едут! В итоге сбили столб. Теперь решаем вопрос по ремонту. Не умеют ездить, к сожалению, наши водители, которые паркуются. Мы фонарные столбы специально огородили, чтобы не было возможности к ним подъехать, —  сетует Людмила Ивановна.

Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что один фонарный столб автомобилист сбил в минувшую пятницу, 21 сентября. Второй столб пострадал из-за неосторожной езды чуть раньше, в начале сентября. Ремонт последнего накрененного столба произведут за счет виновника поломки: неосторожный автомобилист не против возместить причиненный ущерб.

Водитель возместит ущерб за сбитый фонарный столб у ДК Родина в Бердске

В начале сентября водитель Бердска сбил первый фонарный столб у ДК «Родины»

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что фонари установили в рамках комплексной реконструкции бердского Дворца культуры еще в 2014 году.

Четыре года назад на ремонт ДК «Родины» потратили около 500 миллионов рублей. За эти деньги обновили фасад здания, отремонтировали большую часть внутренних помещений, поменяли коммуникации, концертное оборудование, полностью изменили площадку возле дворца, разбили клумбы, поменяли асфальтное покрытие.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «В сентябре неосторожные водители сбили два фонаря на парковке у Дворца культуры, которые установили в рамках глобальной реконструкции «Родины» стоимостью около 500 млн рублей.»

    Он из золота, что так стоит?

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