Мерзнут жители элитных квартир в «Изумрудном» городке Бердска
Отправлять в армию под контролем Травникова будут призывников Бердска
Блокировать подозрительные денежные переводы разрешили банкам
Перекрыли из-за коммунальной аварии дорогу на «Семи ветрах» в Бердске
Минкульт запрещает детям смотреть иностранное кино
Рекордно дорогую для России дорогу за 1,6 трлн рублей предлагают построить бизнесу
Водитель возместит ущерб за сбитый фонарный столб у ДК «Родина» в Бердске
Санкционный сыр с плесенью за 2800 рублей кг уничтожили в Новосибирске
Отпустить из-под ареста зарезавших отца сестер Хачатурян просит следствие
Снесли детскую площадку ради парковки супермаркета «Лента» в центре Бердска
«В сентябре неосторожные водители сбили два фонаря на парковке у Дворца культуры, которые установили в рамках глобальной реконструкции «Родины» стоимостью около 500 млн рублей.»
Он из золота, что так стоит?
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