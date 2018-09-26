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12 единороссов пропустят второе чтение о повышении пенсионного возраста в Госдуме

Депутаты пропускают заседание хоть и по формально уважительным причинам, как и первое чтение, но на самом деле мотивом может быть неприятие пенсионной реформы.

26.09.2018 Фото: википедия.ру 2 коммент.
 
12 единороссов пропустят второе чтение о повышении пенсионного возраста в Госдуме

В среду, 26 сентября, Дума планирует одобрить законопроект о пенсионной реформе во втором чтении. Несмотря на президентские поправки, смягчающие реформу, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» снова проголосуют против. Поддержат инициативу и не все единороссы: на голосовании не будет 12 депутатов от партии. Первое чтение пропустили восемь депутатов-единороссов.

Заявления об отсутствии на заседании написали 12 депутатов фракции: пятеро на больничном, еще семеро в командировках, рассказал Дождю руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Среди тех, кто пропустит голосование по пенсионной реформе, спортсмены Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов, телеведущая Оксана Пушкина, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Кроме официальных командировок и больничных, других причин отсутствия единороссов нет, подчеркивает собеседник во фракции. Но другой источник отмечает: депутаты пропускают заседание хоть и по формально уважительным причинам, как и в прошлый раз, но на самом деле мотивом может быть неприятие реформы. Например, Фетисов отсутствовал и прошлый раз, и тоже по уважительной причине. На нее сослался и Железняк, но он был наказан, потому что в партии знали его настоящую позицию.

Всего на первом чтении не было восьмерых единороссов. Последний объяснил свое отсутствие больничным. Однако источники в партии говорили, что он пропустил знаковое заседание намеренно, и в итоге он написал заявление об отставке с должности заместителя секретаря генсовета «Единой России». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак тогда говорил, что это вызвано личными обстоятельствами и не связано с отсутствием депутата на пленарном заседании.

В этот раз Железняк, по данным Дождя, будет на заседании. Однако на вопросы об этом и о поддержке реформы во втором чтении он сам ответил, что у него «нет комментариев».

Единственным единороссом, проголосовавшим против реформы, была Наталья Поклонская. Из-за этого она лишилась поста председателя комиссии по контролю за доходами (ее объединили с комиссией по этике, отдав ей также вопросы мандатов). Поклонская внесла поправки ко второму чтению — о том, чтобы вообще не поднимать пенсионный возраст. Коллеги по фракции их не поддержали.

В фейсбуке Поклонская писала: «Сомнений насчет принятия пенсионной реформы ни у кого нет. Выступление Президента, которого еще совсем недавно все поддержали на выборах, четко раскрыло перспективы. Он является Главой государства и Верховным главнокомандующим, то есть капитаном корабля под названием «Россия». Но о порядке на флоте знают все, иначе будет хаос, переворот и безвластие. Я хорошо знаю, что это такое. Со своей стороны обещаю каждому, что всегда поступала и буду поступать по совести». Поклонская добавила, что ‌‌‎так и не получила ответы на важные вопросы, например, «где деньги, куда они постоянно пропадают и кто виноват?»

Поклонская отказалась отвечать Дождю, как проголосует во втором чтении, а источник во фракции сказал, что «она и сама пока не знает».

Собеседник, близкий к руководству фракции «Единая Россия», считает, что Железняк, скорее всего, будет голосовать «за» и тем самым опровергнет слухи о нем, появившиеся после голосования «против» в первом чтении. Поклонская же уже наказана за нарушение фракционной дисциплины; учитывая, что ее поправки отклонили, она, возможно, опять проголосует против.

Во фракциях КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» сообщили, что, как и в прошлый раз, все депутаты оппозиционных фракций будут голосовать против пенсионной реформы, даже смягченной президентскими поправками.

Источник: Дождь


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(2) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Вопрос примут, тут даже не стоит, принимается у нас всё в одном месте, администрации президента, а эти госдумовские портянки, только формально одобряют.
    Хоть завали их миллиардом подписей против.
    Госдума приняла поправки к законопроекту по совершенствованию пенсионной системы, внесенные президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 26 сентября.

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  2. Аноним

    В России вообще не принято долго рассусоливать с важными решениями — войну в Сирии, к примеру, обсудили и одобрили за двадцать минут. Принцип один и тот же — начальству виднее, у него голова большая, мы тут просто мимо проходили, кнопку жмакнули и пошли дальше. :-!

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