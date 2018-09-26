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Завален мусором Челябинск: власти ввели ЧС

По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в город прибыли резервные мусоровозы из других населенных пунктов региона.

26.09.2018 Фото: © Наиль Фаттахов/ТАСС Один комментарий
 
Завален мусором Челябинск: власти ввели ЧС
Администрация города Челябинска ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС), из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор. Это позволило направить районным администрациям деньги для решения проблемы, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе администрации.

Ранее сообщалось, что жители Челябинска обратились в Минэкологии региона с жалобами на переполненные мусором контейнерные площадки.

«В связи со сложившейся ситуацией в городе введен режим ЧС, в рамках которого районным администрациям экстренно направлены средства для ликвидации несанкционированных свалок и уборки мусора с контейнерных площадок. Эта работа будет усилена со среды, 26 сентября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по вывозу мусора идут круглосуточно. По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в город прибыли резервные мусоровозы из других населенных пунктов региона. Мусор вывозят более 90 специальных машин, ожидается прибытие еще десяти.

По информации областного министерства экологии, причиной переполненных мусорных баков стали перевозчики бытовых отходов, которые отказались исполнять свои обязательства после закрытия свалки и отзыва у МУП «Горэкоцентр» лицензии на захоронение отходов.

Ранее суд по иску Росприроднадзора аннулировал лицензию МУП «Горэкоцентр» «за нарушения в работе городской свалки», действие документа истекло 16 сентября. По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября. С тех пор мусор должны вывозить на новые полигоны в Полетаево и Урефты.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А нам какая в том печаль, что Челябинск завален мусором.
    Наша-то свалка,родная, каждый день воняет(а иногда ещё игорит) и закрываться не думает.

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