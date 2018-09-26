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Умеет завлекать при минимальном финансировании музей Бердска

Маркетинговые фишки бердских музейщиков высоко оценило жюри международного фестиваля. Коллеги со всей России расхватали его полиграфическую продукцию.

26.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: БИХМ Нет комментариев
 
Умеет завлекать при минимальном финансировании музей Бердска

У стенда историко-художественного музея Бердска

19-21 сентября сотрудники Бердского историко-художественного музея приняли участие в Международном фестивале музейного маркетинга и гостеприимства «Музей для людей», который прошел на площадках Новосибирского государственного краеведческого музея. Его участниками стали более 100 музейных специалистов из 14 регионов России.

В рамках конкурсной программы свой опыт в области продвижения культурных и социальных проектов представят 12 музеев из разных регионов страны. В их числе историко-художественный музей Бердска. Участниками фестиваля станут представители Томской, Новосибирской, Кемеровской, Ярославской, Оренбургской, Мурманской, Тульской, Иркутской, Свердловской областей, республик Татарстан, Хакасия, Саха, Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Все в музей!

Бердский историко-художественный музей показал себя в конкурсной программе. Музейщики представили свой опыт продвижения в поисках новой аудитории, музейных проектов. В частности музей проведет мастер-класс по проекту «Моя картина говорит», в которой участвовало много детей и их родителей. А в целом Бердск покажет двухлетнюю историю проекта «Встретимся в музее», который запустили в 2017 году в год 50-летия городского историко-художественного музея.

— Мы делали очень много интересных «полиграфических» вещей — афиши, буклеты, музейные карты, специальные билеты, которые можно было собирать и получать некие бонусы для посещения музея. Это те простые технологии, которые обеспечивают продвижение музейных услуг. Мы расскажем о всевозможных акциях для посетителей — «Вдвойне приятно», «Купи 5 билетов, получи 5 бесплатно», смартфон в подарок и другие — все, что мы используем для популяризации музея и расширения нашей аудитории, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая отделом развития БИХМ Марина Янеева, которая и представила бердский музей на международном фестивале.

Для бердской экспозиции в Краеведческом музее Новосибирска предоставили небольшое пространство — 3 кв. метра, где разместили полиграфические материалы о проекте.
— Отвечали на вопросы жюри о том, что мы делали в музее в рамках проекта, какие методики и приемы мы применяли и чего этим достигли, — отметила Марина Анатольевна.

А результаты, по ее словам, превосходные. Удалось добиться за 2017-2018 годы солидного увеличения музейной аудитории. Успешными, по оценке Янеевой, можно считать акции по привлечению в музей новых посетителей — например, выставки предметов прикладного творчества, экспозиции творчества талантливых людей в разных сферах, когда они сами выставляются и рассказывают посетителям о себе и своих работах.

— К примеру, акция «Мой талант», позволила творческим людям. Которые ни разу нигде не выставлялись заявить о себе публично на уровне музея. Когда мы открывали очередную выставку, то задавали гостям вопрос: «Поднимите руку, кто впервые пришел в музей?». И получалось, что до 80% людей пришли в музей только благодаря проекту. Об этом мы и говорили в своей конкурсной программе, — вспоминает Марина Янеева.

По ее словам, приток посетителей вызывают передвижные выставки, которые демонстрируют российские или мировые шедевры, нежели экспозиции из фондов местного музея и имеющие местное значение. Как, например, сейчас — копии картин из Третьяковки и Русского музея времен 1920-1940 годов. Число посмотревших уже перевалил за 1000.

Марина Анатольевна не рассчитывала на какие-то места в конкурсе, так как тягаться с краевыми и областными музеями, которые имеют целые отделы маркетинга, применяют самые передовые технологии, конечно, сложно — они на несколько голов выше.
— Но у нас есть реальные наработки и реальный результат. Почему бы это не показать коллегам — тем, кто работает в той же сфере. Важно получить профессиональную оценку того, что мы делаем, — высказалась заведующая отделом развития Бердского историко-художественного музея.

Расхватали

В итоге проект «Встретимся в музее!», как проект создания поводов, чтобы прийти в музей и аргументов, чтобы вернуться, получил высокую оценку членов жюри и коллег. Председатель жюри, директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов, подводя итог конкурса, отметил системность и высокий уровень понимания и результативности маркетинговых стратегий бердского музея: «Если бы у бердчан было больше финансовых ресурсов и возможность привлечения дизайнерских компаний, они вполне могли бы стать победителями» — сказал он.

Полиграфический материал бердского музея, размещенный на конкурсном стенде, после окончания мероприятия был полностью разобран представителями музеев из других регионов, так что домой наш музей возвращался налегке и с обещания поделиться методическими разработками с коллегами по электронной почте.

Победителем фестиваля стал выставочный проект «Я знаю — саду цвесть!» Новокузнецкого краеведческого музея, который включал в себя голографический театр и был реализован в рамках 400-летия города Новокузнецка, при поддержке министерства культуры РФ.


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