Бутылки и стеклобой заберет с мусорной свалки Бердска новосибирский завод «Экран»
Старейшины рассказали главе города, что «наклевывается инвестор» для строительства мусорозавода для Бердска, Кольцова и Академгородка. Но свои правила начнет диктовать региональный мусорный оператор.(ВИДЕО)
Утилизация мусора волнует старейшин Бердска. Эту тему на последнем заседании Совета поднял бывший председатель бердского горисполкома Роберт Киселев.
По его данным, Бердск, Академгородок и Кольцово формируют в год 150 тыс. тонн мусора. Роберт Петрович поинтересовался у главы города Евгения Шестернина, владеет ли он какой-то новой информацией о переработке этого гигантского объема отходов. По словам Киселева, есть некий инвестор, готовый подержать строительство мусороперабатывающего завода для трех муниципальных образований.
Как сообщил мэр Бердска, пока городской мусорный полигон работает в обычном режиме. Существует федеральная программа, которая, по словам Евгения Шестернина, обсуждается на уровне министерства.
— Я не сталкивался с программой на таком уровне — Бердск, Кольцово и Академгородок, — признался мэр. — А в целом программа по утилизации и переработке (мусора) есть и работает. Мы ушли от бесконтрольного завоза твердых бытовых отходов. На глазок уже не завозим — только под весовым контролем.
В части сортировки тоже есть подвижки. По словам Шестернина, сейчас ведутся переговоры по стеклу с новосибирским заводом «Экран». У главы Бердска запланирована встреча с директором предприятия для заключения договора «по стеклобою».
— Системная работа идет, но она не связана со строительством (мусороперерабатывающего) завода, — подчеркнул Евгений Анатольевич.
Тем не менее Роберт Киселев, напросился к главе на отдельную встречу по «мусорной» теме, поскольку, по его словам, «наклевывается инвестор». Встречу решили назначить после губернаторских выборов.
Автор видео Анастасия Солодкова
В то же время областная власть определила регионального оператора по утилизации мусора. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Экология-Новосибирск» к Новому году установит свои тарифы и правила на бердской мусорной свалке.
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Ну,вот и прояснилась роль Бердска в развитии «Академгородок-2».С 1 января превращаемся в областной мусоросборник.В области больше не нашлось других территорий для свалки,кроме свалки в черте 100 тысячного города.Зато тарифы обещали поднять как-будто мусор будут возить за Черепаново .
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