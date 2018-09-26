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Бутылки и стеклобой заберет с мусорной свалки Бердска новосибирский завод «Экран»

Старейшины рассказали главе города, что «наклевывается инвестор» для строительства мусорозавода для Бердска, Кольцова и Академгородка. Но свои правила начнет диктовать региональный мусорный оператор.(ВИДЕО)

26.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.
 
 

Бутылки и стеклобой заберет с мусорной свалки Бердска новосибирский завод Экран

Роберт Киселев — в центре

Утилизация мусора волнует старейшин Бердска. Эту тему на последнем заседании Совета поднял бывший председатель бердского горисполкома Роберт Киселев.

По его данным, Бердск, Академгородок и Кольцово формируют в год 150 тыс. тонн мусора. Роберт Петрович поинтересовался у главы города Евгения Шестернина, владеет ли он какой-то новой информацией о переработке этого гигантского объема отходов. По словам Киселева, есть некий инвестор, готовый подержать строительство мусороперабатывающего завода для трех муниципальных образований.

Как сообщил мэр Бердска, пока городской мусорный полигон работает в обычном режиме. Существует федеральная программа, которая, по словам Евгения Шестернина, обсуждается на уровне министерства.

— Я не сталкивался с программой на таком уровне — Бердск, Кольцово и Академгородок, — признался мэр. — А в целом программа по утилизации и переработке (мусора) есть и работает. Мы ушли от бесконтрольного завоза твердых бытовых отходов. На глазок уже не завозим — только под весовым контролем.

В части сортировки тоже есть подвижки. По словам Шестернина, сейчас ведутся переговоры по стеклу с новосибирским заводом «Экран». У главы Бердска запланирована встреча с директором предприятия для заключения договора «по стеклобою».

— Системная работа идет, но она не связана со строительством (мусороперерабатывающего) завода, — подчеркнул Евгений Анатольевич.

Тем не менее Роберт Киселев, напросился к главе на отдельную встречу по «мусорной» теме, поскольку, по его словам, «наклевывается инвестор». Встречу решили назначить после губернаторских выборов.

Автор видео Анастасия Солодкова

В то же время областная власть определила регионального оператора по утилизации мусора. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Экология-Новосибирск» к Новому году установит свои тарифы и правила на бердской мусорной свалке.


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(2) Комментариев

  1. 2609

    Ну,вот и прояснилась роль Бердска в развитии «Академгородок-2».С 1 января превращаемся в областной мусоросборник.В области больше не нашлось других территорий для свалки,кроме свалки в черте 100 тысячного города.Зато тарифы обещали поднять как-будто мусор будут возить за Черепаново .

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  2. Новый мэр

    Цирк со стариками :-D

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