Бутылки и стеклобой заберет с мусорной свалки Бердска новосибирский завод «Экран»

Утилизация мусора волнует старейшин Бердска. Эту тему на последнем заседании Совета поднял бывший председатель бердского горисполкома Роберт Киселев.

По его данным, Бердск, Академгородок и Кольцово формируют в год 150 тыс. тонн мусора. Роберт Петрович поинтересовался у главы города Евгения Шестернина, владеет ли он какой-то новой информацией о переработке этого гигантского объема отходов. По словам Киселева, есть некий инвестор, готовый подержать строительство мусороперабатывающего завода для трех муниципальных образований.

Как сообщил мэр Бердска, пока городской мусорный полигон работает в обычном режиме. Существует федеральная программа, которая, по словам Евгения Шестернина, обсуждается на уровне министерства.

— Я не сталкивался с программой на таком уровне — Бердск, Кольцово и Академгородок, — признался мэр. — А в целом программа по утилизации и переработке (мусора) есть и работает. Мы ушли от бесконтрольного завоза твердых бытовых отходов. На глазок уже не завозим — только под весовым контролем.

В части сортировки тоже есть подвижки. По словам Шестернина, сейчас ведутся переговоры по стеклу с новосибирским заводом «Экран». У главы Бердска запланирована встреча с директором предприятия для заключения договора «по стеклобою».

— Системная работа идет, но она не связана со строительством (мусороперерабатывающего) завода, — подчеркнул Евгений Анатольевич.

Тем не менее Роберт Киселев, напросился к главе на отдельную встречу по «мусорной» теме, поскольку, по его словам, «наклевывается инвестор». Встречу решили назначить после губернаторских выборов.

Автор видео Анастасия Солодкова



В то же время областная власть определила регионального оператора по утилизации мусора. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Экология-Новосибирск» к Новому году установит свои тарифы и правила на бердской мусорной свалке.