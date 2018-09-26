Пособия на детей хотят выплачивать до трех лет

Сегодня Государственная дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет».

Авторы инициативы напоминают, что государственная политика последних лет в сфере социальной поддержки семей с детьми направлена на улучшение демографической показателей в стране, повышение реальных доходов населения. Так, например, при рождении или усыновлении первого ребенка малообеспеченные семьи с 1 января нынешнего года могут получать ежемесячные пособия в размере прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе на ребенка.

Пособия выплачиваются полтора года. А при рождении или усыновлении второго ребенка малообеспеченные семьи могут получать ежемесячные дополнительные выплаты из средств материнского капитала. Эта мера также действует с начала этого года и распространяется на период, пока ребенку не исполнится полтора года.

Вместе с тем авторы законопроекта считают, что чем больше будет социальной защиты семей, тем больше станет появляться на свет малышей. Они обращают внимание на тот факт, что по Трудовому кодексу каждой женщине предоставляется отпуск по уходу за ребенком продолжительностью в три года. Однако пособие по уходу за ребенком она получает только в течение полутора лет. Потом пособие тоже платят, но оно символическое — 50 рублей в месяц. Поэтому законопроектом предлагается продлить срок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Кроме того, законопроект решает ряд правовых пробелов. Сейчас чтобы получать пособие по беременности и родам, женщина должна быть официально трудоустроенной. Авторы законодательной инициативы считают это несправедливым. Ведь, например, зачастую женщины становятся безработными не по своей инициативе. Предприятие может закрыться. Не положены выплаты и студенткам. Поэтому предлагается выплачивать пособия по беременности и родам женщины, которые учатся в вузе, училищах, получают дополнительное профобразование. А также тем, кто в течение одного года за двухлетний период, предшествующий обращению за пособием по уходу за ребенком.

Источник: РГ