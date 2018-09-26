КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-к на Ленина 108
Продам 1-ю квартиру!!!
продам двухкомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам трехкомнатную
Продам 2-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пособия на детей хотят выплачивать до трех лет

Склад наркотиков накрыли полицейские в дачном домике под Бердском

Скончался 50-летний мужчина при просушке погреба в Новосибирске

За долги по налогам запретили выезжать за границу 1400 жителям Новосибирской области

Требует ремонта квартиры за счет УК жительница бывшего общежития в Бердске

16 литров вина выпивал житель СССР, россияне пьют 3,5 литра в год

Взорвать самолет угрожал мечтавший лететь бизнес-классом пассажир рейса из Новосибирска

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мерзнут жители элитных квартир в «Изумрудном» городке Бердска

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Пособия на детей хотят выплачивать до трех лет

Сейчас деньги платят мамам до полутора лет ребенка. Авторы законопроекта полагают, что рожать станут больше.

26.09.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Пособия на детей хотят выплачивать до трех лет
Сегодня Государственная дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет».

Авторы инициативы напоминают, что государственная политика последних лет в сфере социальной поддержки семей с детьми направлена на улучшение демографической показателей в стране, повышение реальных доходов населения. Так, например, при рождении или усыновлении первого ребенка малообеспеченные семьи с 1 января нынешнего года могут получать ежемесячные пособия в размере прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе на ребенка.

Пособия выплачиваются полтора года. А при рождении или усыновлении второго ребенка малообеспеченные семьи могут получать ежемесячные дополнительные выплаты из средств материнского капитала. Эта мера также действует с начала этого года и распространяется на период, пока ребенку не исполнится полтора года.

Вместе с тем авторы законопроекта считают, что чем больше будет социальной защиты семей, тем больше станет появляться на свет малышей. Они обращают внимание на тот факт, что по Трудовому кодексу каждой женщине предоставляется отпуск по уходу за ребенком продолжительностью в три года. Однако пособие по уходу за ребенком она получает только в течение полутора лет. Потом пособие тоже платят, но оно символическое — 50 рублей в месяц. Поэтому законопроектом предлагается продлить срок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Кроме того, законопроект решает ряд правовых пробелов. Сейчас чтобы получать пособие по беременности и родам, женщина должна быть официально трудоустроенной. Авторы законодательной инициативы считают это несправедливым. Ведь, например, зачастую женщины становятся безработными не по своей инициативе. Предприятие может закрыться. Не положены выплаты и студенткам. Поэтому предлагается выплачивать пособия по беременности и родам женщины, которые учатся в вузе, училищах, получают дополнительное профобразование. А также тем, кто в течение одного года за двухлетний период, предшествующий обращению за пособием по уходу за ребенком.

Источник: РГ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пособия на детей хотят выплачивать до трех лет Прорвало систему отопления в Микрорайоне Бердска Склад наркотиков накрыли полицейские в дачном домике под Бердском

(1) Комментарий

  1. барабашка

    рожать станут те кто хочет легкой наживы, хотя бы этих копеек взамен ничего! чтобы только не работать, ибо наркоманки, алкоголички и тд! в них будет прирост населения и заложен!только дальше эти чучундры не понимают, что детям нужно дать нормальное образование и тд

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика