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Скончался 50-летний мужчина при просушке погреба в Новосибирске

Спасатели достали на поверхность обездвиженное тело и 20 минут пытались его реанимировать. Но безрезультатно.(ВИДЕО)

26.09.2018 Фото: скриншот Один комментарий
 
Скончался 50 летний мужчина при просушке погреба в Новосибирске
Ещё одна трагедия, связанная с неправильной просушкой погреба, произошла в Кировском районе Новосибирска на улице Аникина 25 сентября, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

На телефон оперативного дежурного МАСС в 20:17 поступила информация о том, что в погребе без движения находится мужчина.

Оперативный экипаж спасателей МАСС на месте был уже через 6 минут. Один из спасателей, включившись в изолирующий дыхательный аппарат, спустился в погреб, где обнаружил обездвиженного мужчину. Пострадавший был включён в спасательное устройство и при помощи альпинистского снаряжения поднят на поверхность.

Спасатели не обнаружили у пострадавшего признаков жизни и немедленно приступили к сердечно-лёгочной реанимации. Данные мероприятия проводились в течении 20 минут до прибытия скорой помощи. К сожалению вернуть к жизни мужчину 1968 года рождения не удалось и врачи констатировали смерть.

Видео МАСС


-Спасатели выражают соболезнования семье погибшего. В очередной раз служба МАСС Новосибирска предупреждает жителей города придерживаться правил просушки погребов и безопасного проведения любых работ в замкнутых помещениях подвального типа. Берегите себя и своих близких!

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    и он не дожил до пенсии….

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