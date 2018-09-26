Скончался 50-летний мужчина при просушке погреба в Новосибирске

Ещё одна трагедия, связанная с неправильной просушкой погреба, произошла в Кировском районе Новосибирска на улице Аникина 25 сентября, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

На телефон оперативного дежурного МАСС в 20:17 поступила информация о том, что в погребе без движения находится мужчина.

Оперативный экипаж спасателей МАСС на месте был уже через 6 минут. Один из спасателей, включившись в изолирующий дыхательный аппарат, спустился в погреб, где обнаружил обездвиженного мужчину. Пострадавший был включён в спасательное устройство и при помощи альпинистского снаряжения поднят на поверхность.

Спасатели не обнаружили у пострадавшего признаков жизни и немедленно приступили к сердечно-лёгочной реанимации. Данные мероприятия проводились в течении 20 минут до прибытия скорой помощи. К сожалению вернуть к жизни мужчину 1968 года рождения не удалось и врачи констатировали смерть.

Видео МАСС



-Спасатели выражают соболезнования семье погибшего. В очередной раз служба МАСС Новосибирска предупреждает жителей города придерживаться правил просушки погребов и безопасного проведения любых работ в замкнутых помещениях подвального типа. Берегите себя и своих близких!

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.