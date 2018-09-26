Склад наркотиков накрыли полицейские в дачном домике под Бердском

Новосибирские полицейские пресекли канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере, сообщили сегодня, 26 сентября, в управлении МВД по Новосибирской области.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечен канал сбыта наркотических средств синтетического происхождения с использованием сети Интернет.

Как установили оперативники, 28-летний мужчина и его 30-летняя сожительница приобретали оптовые партии наркотиков, после чего фасовали их на разовые дозы. Наркотическое средство помещали в пакетик, который покрывали цементом или строительной смесью. Изготовленные таким образом «контейнеры» с наркотиками злоумышленники сбывали на территории Новосибирска и области бесконтактным способом с использованием сети Интернет через тайники-закладки.

В ходе спецоперации сотрудники полиции задержали подозреваемых. При обыске по месту их жительства в садовом доме недалеко от Бердска полицейские обнаружили и изъяли 5 килограммов наркотических средств синтетического происхождения. Еще более 60 граммов наркотиков изъято в тайниках-закладках, адреса которых были обнаружены в телефоне подозреваемой. Также в телефоне находилась переписка с клиентами, приобретавшими наркотики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов и иные лица, причастные к незаконному обороту наркотиков.