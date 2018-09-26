КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-к на Ленина 108
Продам 1-ю квартиру!!!
продам двухкомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам трехкомнатную
Продам 2-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пособия на детей хотят выплачивать до трех лет

Склад наркотиков накрыли полицейские в дачном домике под Бердском

Скончался 50-летний мужчина при просушке погреба в Новосибирске

За долги по налогам запретили выезжать за границу 1400 жителям Новосибирской области

Требует ремонта квартиры за счет УК жительница бывшего общежития в Бердске

16 литров вина выпивал житель СССР, россияне пьют 3,5 литра в год

Взорвать самолет угрожал мечтавший лететь бизнес-классом пассажир рейса из Новосибирска

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мерзнут жители элитных квартир в «Изумрудном» городке Бердска

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Склад наркотиков накрыли полицейские в дачном домике под Бердском

Наркополицейские нашли 5 кг синтетики и множество закладок. Сожители покупали оптовые партии наркотиков и перепродавали, расфасовав на дозы.

26.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Склад наркотиков накрыли полицейские в дачном домике под БердскомНовосибирские полицейские пресекли канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере, сообщили сегодня, 26 сентября, в управлении МВД по Новосибирской области.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечен канал сбыта наркотических средств синтетического происхождения с использованием сети Интернет.

Как установили оперативники, 28-летний мужчина и его 30-летняя сожительница приобретали оптовые партии наркотиков, после чего фасовали их на разовые дозы. Наркотическое средство помещали в пакетик, который покрывали цементом или строительной смесью. Изготовленные таким образом «контейнеры» с наркотиками злоумышленники сбывали на территории Новосибирска и области бесконтактным способом с использованием сети Интернет через тайники-закладки.

В ходе спецоперации сотрудники полиции задержали подозреваемых. При обыске по месту их жительства в садовом доме недалеко от Бердска полицейские обнаружили и изъяли 5 килограммов наркотических средств синтетического происхождения. Еще более 60 граммов наркотиков изъято в тайниках-закладках, адреса которых были обнаружены в телефоне подозреваемой. Также в телефоне находилась переписка с клиентами, приобретавшими наркотики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов и иные лица, причастные к незаконному обороту наркотиков.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пособия на детей хотят выплачивать до трех лет Прорвало систему отопления в Микрорайоне Бердска Склад наркотиков накрыли полицейские в дачном домике под Бердском

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика