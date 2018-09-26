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За долги по налогам запретили выезжать за границу 1400 жителям Новосибирской области

На 1 сентября 2018 года задолженность по имущественным налогам физлиц в регионе составила 2,191 млрд рублей, больше половины — по транспортному налогу.

26.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За долги по налогам запретили выезжать за границу 1400 жителям Новосибирской области

Налоговая инспекция в Бердске

За восемь месяцев 2018 года задолженность физических лиц по имущественным налогам в Новосибирской области сократилась на 1,8 млрд рублей. По данным УФНС России по Новосибирской области, по состоянию на 1 сентября 2018 года задолженность по имущественным налогам физических лиц составила 2,191 млрд рублей.

В том числе по транспортному налогу – 1,1 млрд рублей, по налогу на имущество физических лиц – 0,2 млрд рублей, по земельному налогу – 0,2 млрд рублей. Задолженность по пеням и штрафам по имущественным налогам физических лиц составила 0,8 млрд рублей.

В рамках работы по взысканию задолженности должникам направлено около 404 тыс. требований об уплате налогов и сборов, в суды передано более 74 тыс. исковых заявлений, сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Службой судебных приставов возбуждено 23 тыс. исполнительных производств на сумму 272,9 млн руб. (в 1,5 раза больше суммы за аналогичный период 2017 года). В рамках исполнительных производств перечислено в бюджет 106 млн руб., что на 10% больше данных аналогичного периода прошлого года (95,4 млн руб.).

Налоговыми органами активно применяется практика самостоятельного предъявления исполнительных документов к имеющимся у должников счетам в банках, такая возможность предоставлена взыскателю положениями федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Так, за 8 месяцев текущего года к счетам предъявлено 3,1 тыс. исполнительных документов на сумму 36,6 млн руб. От применения данной меры в бюджет дополнительно взыскано 8,5 млн руб.

В текущем году за неуплату налогов судебные приставы-исполнители ограничили выезд за пределы Российской Федерации 1391 должнику.

Начальник отдела урегулирования задолженности управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Наталья Шелехова подчеркивает: своевременная уплата имущественных налогов и добровольное погашение задолженности позволит избежать налогоплательщикам многих неприятностей. В том числе, дополнительных расходов в виде пени, начисленной за каждый день просрочки, государственной пошлины, исполнительского сбора.

Самостоятельно проверить наличие задолженности можно:

– с помощью электронного сервиса на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

– через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru с помощью сервиса «Налоговая задолженность»;

– при личном посещении налогового органа или офиса «Мои документы» (МФЦ).

Совершить платежи можно:

– через кассы кредитных учреждений при наличии платежного документа;

– через терминалы самообслуживания – по индексу платежного документа;

– с помощью электронного сервиса на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

– в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;

– через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru с помощью сервиса «Налоговая задолженность».


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