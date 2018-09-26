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Требует ремонта квартиры за счет УК жительница бывшего общежития в Бердске

Второй этаж дома № 17 на ул. Герцена топит первый. Директор управляющей компании Антон Борзенков отказывается ремонтировать здание за счет средств компании.

26.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Требует ремонта квартиры за счет УК жительница бывшего общежития в Бердске

Антон Борзенков взялся управлять бывшим общежитием через режим ЧС

Жители дома № 17 на улице Герцена не могут найти общий язык с директором управляющей компании «Уют» Антоном Борзенковым. Камнем преткновения стал ремонт дома. По мнению жильцов, ремонт должна осуществить управляющая компания. Противоположного мнения придерживается директор управляющей компании.

— Квартиры второго этажа топят первый этаж. Этот дом требует капиталки.  Я ремонта в нем делать не буду, нас назначили управляющей компанией дома по режиму ЧС.  Жители решили, что я должен делать ремонт. Там в душевой пол, потолок и трубы сгнили. По проекту там должен стоять унитаз. Человек просто натравил на меня всех — министерство ЖКХ, мэрию. Жители по сути коммуналки, считают, что я получаю от администрации деньги на содержание дома. Однако это не так, — рассказал сегодня, 26 сентября, на совещании в мэрии Антон Владимирович.

Директор управления ЖКХ Бердска Маским Совбанов поинтересовался, почему здание бывшего общежития нельзя поставить в очередь на капитальный ремонт. Как выяснилось, для этого необходимо соблюсти формальности — провести платную экспертизу.

— Кому за экспертизу платить? Мне? Это 40-50 тысяч рублей. Зачем мне вкладываться в этот дом? — поинтересовался у чиновников и коллег Антон Борзенков.

Представитель мэрии настоял на том, чтобы руководитель УК «Уют» пришел на собрание с жильцами дома сегодня, 26 сентября.

— У жителей даже не сформирован совет дома. В первую очередь его необходимо сформировать. Выбрать управляющую компанию, с которой у жителей дома будет заключен договор. Определить источник финансирования на проведение экспертизы. После этого дом можно поставить в очередь на капитальный ремонт. Это мы и хотим объяснить жителям дома, — поставила точку в жаркой полемике чиновник.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Молодец Антон. Так держать. Посылай их всех подальше :-D

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  2. Аноним

    Фамилия соответствует данному господину

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