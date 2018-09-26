Путину передали подписи против повышения пенсионного возраста от жителей Бердска

Во вторник, 25 сентября, в приемную президента России в Москве переданы 1 041 639 живых подписей против пенсионной реформы. Сдавали коробки с подписями около 100 человек несколько часов, очередь выстроилась на несколько сот метров, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» активисты движения «Суть времени».

По их словам, от Новосибирской области передано 20 тыс. подписей, из них несколько тысяч из Бердска.

25 сентября во время передачи подписных листов, по всей стране прошли одиночные пикеты около зданий, в которых размещаются ведущие СМИ. Кроме того, в СМИ были разосланы пресс-релизы о столь серьезном событии. В Новосибирске пикеты прошли около ВГТРК и НГС, рассказали в «Сути времени».

И напомнили, что бердские власти «всячески препятствовали проведению массовых пикетов для сбора подписей в центре города». Представители бердского отделения движения «Суть времени» и общественной организации «РВС» собирали подписи на улицах города, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что сегодня, 26 сентября, Госдума рассмотрит во тором чтении законопроект о пенсионной реформе с учетом предложений, которые озвучил 29 августа президент Путин, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». 25 сентября, напомним Дума одобрила уголовное преследование работодателей за увольнение предпенсионеров.