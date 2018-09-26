КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-к на Ленина 108
Продам 1-ю квартиру!!!
продам двухкомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам трехкомнатную
Продам 2-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пособия на детей хотят выплачивать до трех лет

Склад наркотиков накрыли полицейские в дачном домике под Бердском

Скончался 50-летний мужчина при просушке погреба в Новосибирске

За долги по налогам запретили выезжать за границу 1400 жителям Новосибирской области

Требует ремонта квартиры за счет УК жительница бывшего общежития в Бердске

16 литров вина выпивал житель СССР, россияне пьют 3,5 литра в год

Взорвать самолет угрожал мечтавший лететь бизнес-классом пассажир рейса из Новосибирска

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мерзнут жители элитных квартир в «Изумрудном» городке Бердска

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Мерзнут жители элитных квартир в «Изумрудном» городке Бердска

Чтобы в дальних домах микрорайона стало теплее, ТСЖ «Изумрудный» приобрел насос, который поможет согреться местным жителям.

26.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мерзнут жители элитных квартир в Изумрудном городке Бердска

В «Изумрудном» холодно

Представители управляющих компаний рассказали сегодня, 26 сентября, в мэрии Бердска о проблемах, связанных с заходом в отопительный сезон многоквартирных домов. Так, представитель ТСЖ «Изумрудный» отметил, что в дальних домах микрорайона Изумрудного холодно:

— Я купил насос, чтобы циркуляция теплоносителя происходила. Он обошелся мне в 8 тысяч рублей. Плюс к этому плата за его установку и мелкие детали. Проблема не решена. Необходимо менять насос на котельной, но Беляев (владелец местной котельной — прим. ред.) этого делать почему-то не хочет. Его понять можно: он сам несет расходы по своей котельной. Этот вопрос нужно решать на уровне администрации.

Представитель управляющей компании «СКС» рассказал, что придется совершать перезапуск котельной, так как в некоторых квартирах есть проблемы с подачей тепла

Техдиректор муниципального Комбината бытовых услуг Бердска Ирина Корниевская сообщила, что сотрудники КБУ восстанавливают отопление в многоквартирных жилых домах по улице Герцена, отапливаемые через ЦТП 26Б.

— Так же мы занимаемся поиском причин подтопления в котельной «Вега», — подчеркнула Ирина Анатольевна.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что подача тепла в треть Бердска приостановлена — на котельной «Новой» сегодня утром, 26 сентября, произошла авария. КБУ призывает управляющие компании искать причину повышенной подпитки в подвалах домов.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пособия на детей хотят выплачивать до трех лет Прорвало систему отопления в Микрорайоне Бердска Склад наркотиков накрыли полицейские в дачном домике под Бердском

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика