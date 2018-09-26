Мерзнут жители элитных квартир в «Изумрудном» городке Бердска

Представители управляющих компаний рассказали сегодня, 26 сентября, в мэрии Бердска о проблемах, связанных с заходом в отопительный сезон многоквартирных домов. Так, представитель ТСЖ «Изумрудный» отметил, что в дальних домах микрорайона Изумрудного холодно:

— Я купил насос, чтобы циркуляция теплоносителя происходила. Он обошелся мне в 8 тысяч рублей. Плюс к этому плата за его установку и мелкие детали. Проблема не решена. Необходимо менять насос на котельной, но Беляев (владелец местной котельной — прим. ред.) этого делать почему-то не хочет. Его понять можно: он сам несет расходы по своей котельной. Этот вопрос нужно решать на уровне администрации.

Представитель управляющей компании «СКС» рассказал, что придется совершать перезапуск котельной, так как в некоторых квартирах есть проблемы с подачей тепла

Техдиректор муниципального Комбината бытовых услуг Бердска Ирина Корниевская сообщила, что сотрудники КБУ восстанавливают отопление в многоквартирных жилых домах по улице Герцена, отапливаемые через ЦТП 26Б.

— Так же мы занимаемся поиском причин подтопления в котельной «Вега», — подчеркнула Ирина Анатольевна.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что подача тепла в треть Бердска приостановлена — на котельной «Новой» сегодня утром, 26 сентября, произошла авария. КБУ призывает управляющие компании искать причину повышенной подпитки в подвалах домов.