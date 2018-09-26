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ЧП: Отключили от тепла весь Микрорайон Бердска

Произошла авария на котельной «Новой», отапливающей треть города. Коммунальщики ищут причину происшествия.

26.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 13 коммент.
 
ЧП: Отключили от тепла весь Микрорайон Бердска

Сотрудники КБУ ищут причину аварии на котельной «Новой»

Утром сегодня, 26 сентября, техдиректор бердского Комбината бытовых услуг Ирина Корниевская доложила на совещании в мэрии, что работа котельной «Новой» приостановлена в аварийном режиме.

— Буквально полчаса назад мы получили сообщение о том, что аварийно приостановлена работа котельной «Новая» из-за повышенной подпитки — 50 кубов. Занимаемся поиском возможных дефектов. Просьба управляющих компаний приступить к обходу подвалов многоквартирных домов с целью поиска причин.

Теплоноситель еще не остыл — жители Микрорайона смогут пользоваться горячей водой до обеда. Сроки устранения аварии неизвестны.


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(13) Комментариев

  1. Новый мэр

    А Шестернин в отпуске,запуск тепла в городе без градоначальника =-O

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  2. Аноним

    Причем тут Шестернин!? Вы че хотите чтобы как это по вашему начальник с лопатой стоял. Тут в другом дело.Искать нужно не причину уже а мозги.А там кто сидит удалено из веги. Нормальных в этот городок не затащишь работать

    Thumb up 3 Thumb down 6

    • Аноним

      Гнать метлой из города. Почему все сидят от начальника полиции, а он нет? Человек свалил в самый ответственный момент отдыхать…бедный устал, переработал *HELP*

      Thumb up 11 Thumb down 2

    • Аноним

      Конечно не при чем, он греется в Тайланде :-D

      Thumb up 6 Thumb down 1

    • Новый мэр

      Вообще то Шестернин и должен заниматься подбором кадров, если не смог организовать пусть сам с лопатой стоит. А для чего он ещё нужен? Политические интриги устраивать или бюджет пилить?!

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  3. Аноним

    Как вы бл.. проверяли систему летом, осенью??? Вы, отключали водоснабжение для проверки теплосетей два раза. Вывод, деньги освоили, работы не проводили. Это ХАЛАТНОСТЬ. Когда наш Прокуратор, будет возбуждать уголовные дела за халатность и возмещение убытков? Это бесхозяйственность расточительность. :-! :-! :-!

    Thumb up 24 Thumb down 0

  4. Аноним

    В штатах шторм разрушил несколько городов — снять трампа.
    судя по логике

    Thumb up 1 Thumb down 13

  5. Аноним

    Одно радует, погода пока тёплая… В жизни всегда что-то должно радовать, а иначе никак. =)

    Thumb up 13 Thumb down 0

  6. Аноним

    какого ляда они там каждое лето по две недели проверяют???

    Thumb up 17 Thumb down 0

  7. BouH

    Насколько я понимаю на ЦТП должны стоять теплосчетчики и на них можно посмотреть сколько теплоносителя утекло,сколько притекло и высчитать разницу.После чего отсечь аварийное ЦТП ,а остальным подключить тепло.

    Thumb up 2 Thumb down 0

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