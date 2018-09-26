ЧП: Отключили от тепла весь Микрорайон Бердска

Утром сегодня, 26 сентября, техдиректор бердского Комбината бытовых услуг Ирина Корниевская доложила на совещании в мэрии, что работа котельной «Новой» приостановлена в аварийном режиме.

— Буквально полчаса назад мы получили сообщение о том, что аварийно приостановлена работа котельной «Новая» из-за повышенной подпитки — 50 кубов. Занимаемся поиском возможных дефектов. Просьба управляющих компаний приступить к обходу подвалов многоквартирных домов с целью поиска причин.

Теплоноситель еще не остыл — жители Микрорайона смогут пользоваться горячей водой до обеда. Сроки устранения аварии неизвестны.