ЧП: Отключили от тепла весь Микрорайон Бердска

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А Шестернин в отпуске,запуск тепла в городе без градоначальника
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Причем тут Шестернин!? Вы че хотите чтобы как это по вашему начальник с лопатой стоял. Тут в другом дело.Искать нужно не причину уже а мозги.А там кто сидит удалено из веги. Нормальных в этот городок не затащишь работать
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Гнать метлой из города. Почему все сидят от начальника полиции, а он нет? Человек свалил в самый ответственный момент отдыхать…бедный устал, переработал
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Конечно не при чем, он греется в Тайланде
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Вообще то Шестернин и должен заниматься подбором кадров, если не смог организовать пусть сам с лопатой стоит. А для чего он ещё нужен? Политические интриги устраивать или бюджет пилить?!
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Как вы бл.. проверяли систему летом, осенью??? Вы, отключали водоснабжение для проверки теплосетей два раза. Вывод, деньги освоили, работы не проводили. Это ХАЛАТНОСТЬ. Когда наш Прокуратор, будет возбуждать уголовные дела за халатность и возмещение убытков? Это бесхозяйственность расточительность.
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В штатах шторм разрушил несколько городов — снять трампа.
судя по логике
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На землю опустись, «судя по логике»! И не путай стихийное бедствие с халатностью
16 1
смотрите меньше ТВ, вы нам ещё про Сирию и Украину расскажите
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Одно радует, погода пока тёплая… В жизни всегда что-то должно радовать, а иначе никак.
13 0
Как ни странно, рад что случилась авария, дома жара и духота, батареи горячие как будто на улице -20 С
1 1
какого ляда они там каждое лето по две недели проверяют???
17 0
Насколько я понимаю на ЦТП должны стоять теплосчетчики и на них можно посмотреть сколько теплоносителя утекло,сколько притекло и высчитать разницу.После чего отсечь аварийное ЦТП ,а остальным подключить тепло.
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