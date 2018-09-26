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США подозревают российскую Nilco Group в финансировании ядерной программы Ирана

В новый ограничительный список попали 12 компаний якобы в связи с причастностью к операциям хакеров.

26.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
США подозревают российскую Nilco Group в финансировании ядерной программы Ирана

Министерство торговли США включило в список особого экспортного контроля 12 российских компаний.

В заявлении говорится, что базирующаяся в Белоруссии, Иране и России компания Nilco Group включена в список по обвинению в материальной поддержке иранской ядерной программы. Компании АО «НИИ «Вектор», «ИнфоТеКС», ФГУП НПП «Гамма» и Syrus Systems подвергнутся ограничениям якобы в связи с причастностью к операциям хакеров.

Включение в список компаний «Дайвтехносервис», НПП НТ «Океанос», «АэроКомпозит», АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», ОАО «Авиадвигатель», АО «Системы прецизионного машиностроения» и Воронежский НИИ «Вега» министерство объясняет их поддержкой российских ВМФ и военной аэрокосмической программы России.

Для попавших в черный список компаний будет действовать режим экспортного лицензирования на продукцию. Кроме того, Вашингтон введет ограничения на связанную с российскими фирмами продукцию из других стран, если в ней есть американские комплектующие.

Санкции против России

На прошлой неделе США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний. Ограничения коснулись людей, которые якобы связаны с российским «оборонным и разведывательным сектором», а также обвиняемых во «вмешательстве в выборы».
Всего с января 2017 года Минфин США ввел санкции в отношении 212 лиц и компаний, связанных с Россией.

До этого США также ввели целый пакет санкций из-за ситуации на Украине и в Крыму, а также из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы, которое российские власти отрицают.

Источник: РИА Новости


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