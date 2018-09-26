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Одним из первых отремонтировал дороги по путинскому проекту Бердск

Вскоре комиссия примет работу и подпишут акт приемки. В этом году в Бердске реконструировали улицу Лунную за 84 млн рублей.

26.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Одним из первых отремонтировал дороги по путинскому проекту Бердск

Отремонтировали дорогу на участке от улицы Боровой до дома №11А на Лунной

В Бердске и Оби завершены работы, запланированные на 2018 год по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», объекты готовятся к вводу в эксплуатацию. Всего в регионе прошли приемку 20 объектов – это отремонтированные городские улицы, а также участки региональных и межмуниципальных трасс. Остальные объекты находятся в стадии завершения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков, в Новосибирске уже прошли приемочные комиссии на 18 объектах – это крупные отремонтированные участки дорог, расположенные на ул. Русской, ул. Немировича-Данченко, ул. Бориса Богаткова. Полностью отремонтирована ул. Первомайская протяженностью 7,7 км. В ближайшее время запланированы приемки отремонтированных Красного проспекта, Димитровского моста и места концентрации ДТП на ул. Троллейной, 93.

На сети региональных и межмуниципальных автодорог после ремонта в эксплуатацию введено два объекта. На двух переходящих объектах реконструкции работы продолжатся (автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск – Кочки – Павлодар»).

«Полностью завершены работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Бердске и Оби. На объектах скоро пройдут рабочие комиссии, а затем – приемочные. В целом на всех объектах этого года работы завершаются. Однако на некоторых объектах есть замечания – в частности, в Искитиме и Новосибирске. По ним с подрядчиками активно работают представители заказчика и минтранса. Важно, чтобы работы на всех объектах были выполнены качественно, чтобы потраченные бюджетные средства были вложены эффективно и дороги действительно стали лучше», – отметил Евгений Раков.

Как сообщал сайт «Весь Искитим», губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить контроль за качеством работ, проводимых в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В частности, речь идет о ремонте ул. Советской в Искитиме, на которой, при ремонте произошло нарушение технологических процессов. Как сообщил Евгений Раков, на ул. Советскую в Искитиме с проверкой выезжал минтранс, замечания устранены. Завершение работ на этом объекте взято на особый контроль министерства.

Напомним, что в Новосибирской области приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. В 2018 году на реализацию проекта из федерального, областного и местного бюджетов направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланировано выполнить на автодорогах регионального и межмуниципального значения, улично-дорожной сети городов Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь, р.п. Кольцово.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году в Бердске реконструировали ул. Лунную по приоритетному проекту. Стоимость работ — 84 млн рублей.

Для справки

Продолжается прием заявок от представителей СМИ Новосибирской области на конкурс «Сделаем дороги безопаснее вместе», который посвящен реализации в регионе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Прием заявок завершится 1 октября 2018 года. С приказом о проведении конкурса и положением можно ознакомиться здесь. Авторы лучших журналистских материалов будут названы в начале ноября, они получат ценные призы.


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(3) Комментариев

  1. Джек

    И бросили на пол пути

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  2. Аноним

    Преобразилась — в точку!
    Замечательно сделали.
    А когда увидел что тротуар теперь по обоим сторонам — вообще загляденье!

    Но надо продолжить и до орбиты доделать: там очень сложный перекресток и утром из космического прям совсем проблемно выезжать.

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  3. Николай

    «Одним из первых отремонтировал дороги по путинскому проекту Бердск»
    Я бы не стал утверждать, что Путин В В , что-то слышал о нашем г. Бердск, тем более делал какие-то проекты! Я думал в 21 веке россияне ушли от ярлыков, которые присваивали во времена социализма, когда пятиэтажки называли » хрущёвками». Ярлыки-это «козырная карта» западных СМИ!

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