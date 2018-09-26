«Одним из первых отремонтировал дороги по путинскому проекту Бердск»

В Бердске и Оби завершены работы, запланированные на 2018 год по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», объекты готовятся к вводу в эксплуатацию. Всего в регионе прошли приемку 20 объектов – это отремонтированные городские улицы, а также участки региональных и межмуниципальных трасс. Остальные объекты находятся в стадии завершения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков, в Новосибирске уже прошли приемочные комиссии на 18 объектах – это крупные отремонтированные участки дорог, расположенные на ул. Русской, ул. Немировича-Данченко, ул. Бориса Богаткова. Полностью отремонтирована ул. Первомайская протяженностью 7,7 км. В ближайшее время запланированы приемки отремонтированных Красного проспекта, Димитровского моста и места концентрации ДТП на ул. Троллейной, 93.

На сети региональных и межмуниципальных автодорог после ремонта в эксплуатацию введено два объекта. На двух переходящих объектах реконструкции работы продолжатся (автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск – Кочки – Павлодар»).

«Полностью завершены работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Бердске и Оби. На объектах скоро пройдут рабочие комиссии, а затем – приемочные. В целом на всех объектах этого года работы завершаются. Однако на некоторых объектах есть замечания – в частности, в Искитиме и Новосибирске. По ним с подрядчиками активно работают представители заказчика и минтранса. Важно, чтобы работы на всех объектах были выполнены качественно, чтобы потраченные бюджетные средства были вложены эффективно и дороги действительно стали лучше», – отметил Евгений Раков.

Как сообщал сайт «Весь Искитим», губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить контроль за качеством работ, проводимых в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В частности, речь идет о ремонте ул. Советской в Искитиме, на которой, при ремонте произошло нарушение технологических процессов. Как сообщил Евгений Раков, на ул. Советскую в Искитиме с проверкой выезжал минтранс, замечания устранены. Завершение работ на этом объекте взято на особый контроль министерства.

Напомним, что в Новосибирской области приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. В 2018 году на реализацию проекта из федерального, областного и местного бюджетов направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланировано выполнить на автодорогах регионального и межмуниципального значения, улично-дорожной сети городов Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь, р.п. Кольцово.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году в Бердске реконструировали ул. Лунную по приоритетному проекту. Стоимость работ — 84 млн рублей.

Для справки

Продолжается прием заявок от представителей СМИ Новосибирской области на конкурс «Сделаем дороги безопаснее вместе», который посвящен реализации в регионе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Прием заявок завершится 1 октября 2018 года. С приказом о проведении конкурса и положением можно ознакомиться здесь. Авторы лучших журналистских материалов будут названы в начале ноября, они получат ценные призы.