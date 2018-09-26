Bloomberg: Абрамович продает «Челси» за рекордные 3 млрд фунтов

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видать , прижали англичане)
какое то избирательное отношение на западе к русским нуворишам :
Дочь вице-премьера Дмитрия Козака эмигрировала (https://www.rospres.com/dossier/25480/) в Лондон, где поступила в элитный Cheltenham Ladies College. Семья госчиновника, которому поручено спасти население Крыма от международных санкций, заплатила £100 тыс за дружбу Варвары Козак с отпрысками английских аристократов и занятия греблей, водным поло, сквошем, лакроссом, скалолазанием и ловлей рыбы нахлыстом. К услугам героинь #Tatler всегда 25-метровый олимпийский бассейн, 24 теннисных корта и Центр искусств. За правильным питанием Варвары следят 78 поваров восьми 5-звездочных ресторанов колледжа, готовые в любое время суток угостить гламурных барышень уткой по-пекински и мороженым Ben & Jerry’s. В обмен на «пожертвования» дочери ордненоносца Козака разрешили не носить униформу — килт с голубой рубашкой и зеленый твидовый пиджак. Отдохнуть она могла в клубе зелий Гарри Поттера и на занятиях театральной группы «Камео». Старшего брата Варвары Козак учили гомосексуалы из ВШЭ (https://t.me/rospres/839). После стажировки в швейцарском банке Credit Suisse Александр Козак-младший стал модным ресторатором. Ненадолго возвращаясь в Москву с Сейшельских островов после утомительного серфинга, он обслуживает столичные рейв-фестивали на своем фудтраке под брендом Hellʼs Piz.
https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_9173
помнится, недавно в Венгрию переехала семья руководителя СВР Нарышкина ….Похоже, на западе начинают раскалывать путинскую элиту — кого то из путинских людей подпускают к себе, кого то динамят..)
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Мне бы их заботы…
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прижали не только англичане ):
Власти Швейцарии отказали российскому бизнесмену Роману Абрамовичу в получении вида на жительство из опасений, что его пребывание в стране может представлять «угрозу общественной безопасности» и нанести «репутационный ущерб», утверждают швейцарские СМИ.
в ответе полиции содержались утверждения о том, что в отношении бизнесмена имеются «подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами», а его швейцарские активы могут якобы иметь «частично нелегальное происхождение».
https://www.bbc.com/russian/news-45648009
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