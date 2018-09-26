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Bloomberg: Абрамович продает «Челси» за рекордные 3 млрд фунтов

Самый богатый британец был готов заплатить за «синих» около 2 млрд фунтов. Но российский бизнесмен дал понять, что клуб не продается.

26.09.2018 Фото: commons.wikimedia.org 3 коммент.
 
Bloomberg: Абрамович продает Челси за рекордные 3 млрд фунтов
Российский бизнесмен Роман Абрамович хочет получить за продажу лондонского футбольного клуба «Челси» рекордные в истории спорта три миллиарда фунтов, сообщает Bloomberg.

Ранее СМИ писали, что Абрамович отказался продавать «Челси» миллиардеру Джиму Рэтклиффу — самому богатому человеку Великобритании. Британец был готов заплатить за «синих» около двух миллиардов фунтов, что стало бы рекордной сделкой по продаже спортивной команды. Однако российский бизнесмен ясно дал понять, что не намерен расставаться с клубом.

В конце августа появилась информация, что Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения предложений по продаже клуба. При этом источник в «Челси» заявил, что «клуб не продается» и «владелец не думает о продаже команды». Представитель Абрамовича отказался комментировать «рыночные спекуляции».

Абрамович приобрел контрольный пакет акций лондонского клуба в июле 2003 года за 140 миллионов фунтов стерлингов. При нем команда по пять раз выиграла чемпионат и Кубок Англии, победила в Лиге чемпионов и Лиге Европы. По данным Guardian по итогам сезона-2016/17, российский бизнесмен вложил в клуб 1,17 миллиарда фунтов.

Источник: РИА Спорт


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    видать , прижали англичане)
    какое то избирательное отношение на западе к русским нуворишам :
    Дочь вице-премьера Дмитрия Козака эмигрировала (https://www.rospres.com/dossier/25480/) в Лондон, где поступила в элитный Cheltenham Ladies College. Семья госчиновника, которому поручено спасти население Крыма от международных санкций, заплатила £100 тыс за дружбу Варвары Козак с отпрысками английских аристократов и занятия греблей, водным поло, сквошем, лакроссом, скалолазанием и ловлей рыбы нахлыстом. К услугам героинь #Tatler всегда 25-метровый олимпийский бассейн, 24 теннисных корта и Центр искусств. За правильным питанием Варвары следят 78 поваров восьми 5-звездочных ресторанов колледжа, готовые в любое время суток угостить гламурных барышень уткой по-пекински и мороженым Ben & Jerry’s. В обмен на «пожертвования» дочери ордненоносца Козака разрешили не носить униформу — килт с голубой рубашкой и зеленый твидовый пиджак. Отдохнуть она могла в клубе зелий Гарри Поттера и на занятиях театральной группы «Камео». Старшего брата Варвары Козак учили гомосексуалы из ВШЭ (https://t.me/rospres/839). После стажировки в швейцарском банке Credit Suisse Александр Козак-младший стал модным ресторатором. Ненадолго возвращаясь в Москву с Сейшельских островов после утомительного серфинга, он обслуживает столичные рейв-фестивали на своем фудтраке под брендом Hellʼs Piz.
    https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_9173
    помнится, недавно в Венгрию переехала семья руководителя СВР Нарышкина ….Похоже, на западе начинают раскалывать путинскую элиту — кого то из путинских людей подпускают к себе, кого то динамят..)

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  2. Аноним

    Мне бы их заботы…

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  3. Аноним

    прижали не только англичане ):
    Власти Швейцарии отказали российскому бизнесмену Роману Абрамовичу в получении вида на жительство из опасений, что его пребывание в стране может представлять «угрозу общественной безопасности» и нанести «репутационный ущерб», утверждают швейцарские СМИ.
    в ответе полиции содержались утверждения о том, что в отношении бизнесмена имеются «подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами», а его швейцарские активы могут якобы иметь «частично нелегальное происхождение».
    https://www.bbc.com/russian/news-45648009

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