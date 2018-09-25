Застреленным нашли полицейского в отделе МВД новосибирского Академгородка

Проводится проверка по факту обнаружения тела сотрудника полиции, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области вечером во вторник, 25 сентября.

В региональном главке МВД проводится проверка по факту обнаружения тела сотрудника полиции, который проходил службу в отделе полиции №10 «Советский» управления МВД России по Новосибирску. Тело сотрудника полиции было обнаружено в служебном кабинете в форменной одежде.

На место происшествия выехали руководители ГУ МВД России по Новосибирской области и сотрудники управления по работе с личным составом. В ходе проверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего. Установят, сам ли он застрелился или это было убийство.

По информации «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников, на теле погибшего полицейского обнаружили пулевое ранение от выстрела из табельного оружия, которое, вероятно, и стало смертельным.

Похожий трагический случай произошел в Бердске в марте 2015 года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», участковый ОМВД выстрелил себе в висок из табельного пистолета Макарова на рабочем месте. Трагедия произошла в опорном пункте полиции в Микрорайоне. Участковый Иван Бекетов не оставил предсмертной записки. Вечером 11 марта он, предположительно, застрелился.

От выстрела полицейский скончался на месте. Оружие, из которого был произведен выстрел, нашли на месте происшествия. По предварительным данным, участковый не оставил предсмертной записки. По информации «Курьер. Среда. Бердск», в кабинете, где застрелился правоохранитель, кроме него больше не было людей. Тело обнаружили, предположительно, после 21.00.

На место трагедии всю ночь работали несколько нарядов полиции и сотрудники Следственного комитета. Приезжали высшие чины из области. Сообщение о происшествии незамедлительно отправили в Москву.

Иван Бекетов работал в отделе МВД Советского района Новосибирска, а в Бердск перевелся за полгода до смерти. Ему было 32 года. У него осталась семья и ребенок.