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Канал утечки личных данных «отравителей Скрипалей» проверяет ФСБ

Ведутся поиски сотрудников МВД РФ, которые продали журналистам (или иным лицам) анкеты и прочие документы на Петрова и Боширова, которые содержат личные данные.

25.09.2018 Фото: ru.wikipedia.org 2 коммент.
 
Канал утечки личных данных отравителей Скрипалей проверяет ФСБ
ФСБ РФ начала проверку по факту утечки личных данных «солсберийских туристов» Александра Петрова и Руслана Боширова. Речь идет о публикациях их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы РФ.

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, сейчас ведутся поиски сотрудников МВД РФ, которые продали журналистам (или иным лицам) анкеты и прочие документы на Петрова и Боширова, которые содержат личные данные.

«В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», — рассказал собеседник агентства.

Источник: rosbalt.ru


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    опять нож в спину =-O

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  2. Аноним

    Это означает, что слитые материалы соответствуют действительности, а не подделки. :-D

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