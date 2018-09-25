Канал утечки личных данных «отравителей Скрипалей» проверяет ФСБ

ФСБ РФ начала проверку по факту утечки личных данных «солсберийских туристов» Александра Петрова и Руслана Боширова. Речь идет о публикациях их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы РФ.

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, сейчас ведутся поиски сотрудников МВД РФ, которые продали журналистам (или иным лицам) анкеты и прочие документы на Петрова и Боширова, которые содержат личные данные.

«В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», — рассказал собеседник агентства.

Источник: rosbalt.ru