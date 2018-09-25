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Террористы вместо Сирии создают ячейки в России

По информации Национального антитеррористического комитета, главари группировок приказали своим сторонникам готовить теракты в регионах пребывания.

25.09.2018 Фото: Reuters Нет комментариев
 
Террористы вместо Сирии создают ячейки в России

Фото: Reuters

Сторонники международных террористов больше не стремятся выезжать за рубеж для участия в боевых действиях, по приказу своих лидеров они остаются на территории РФ для создания ячеек и подготовки терактов, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Главари международных террористических организаций отдают приказы своим сторонникам не выезжать за пределы Российской Федерации в Сирию и другие страны, а оставаться в регионах пребывания для создания ячеек и подготовки террористических актов», — сказал первый заместитель руководителя управления «И» аппарата НАК Андрей Кокоуров в ходе форума «Противодействие идеологи терроризма в образовательной сфере и молодежной среде.

Он также отметил, что спецслужбы отмечают тенденцию на «саморадикализацию» граждан, когда люди без внешнего воздействия и вербовки начинают интересоваться радикальными идеологиями.

Кокоуров также заявил, что нападение боевиков на полицейских в Чечне, совершенное в августе, не единственный пример участия несовершеннолетних граждан в террористических акциях на территории РФ.

«Из СМИ вы знаете о нападении на полицейских в Шалинском района Чеченской республике, среди нападавших, к сожалению, были несовершеннолетние, младшему — всего одиннадцать лет. К сожалению, это не единственный пример участия несовершеннолетних в террористических акциях», — сказал он, не приведя других примеров.

Нападения в Чечне
В результате нападений 20 августа в Чечне пострадали пятеро полицейских и двое гражданских. Четверо боевиков были убиты, пятый выжил. Рамзан Кадыров заявил, что злоумышленники специально пытались совершить резонансные преступления накануне празднования Курбан-Байрама.

Глава Чечни подчеркнул, что злоумышленники целенаправленно вербуют подростков. «Привлечение юнцов с неокрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманный и целенаправленный характер. Вербовщики ставили перед собой цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника», — продолжил он.

Источник: Интерфакс


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