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Утонувшего пенсионера весом 130 кг не нашли водолазы-спасатели Бердска

Поиски трупа грузного мужчины в бурной Оби прекратили. Возможно, он вовсе не утонул, либо его далеко унесло течением. Пенсионера ищут с 16 сентября.

25.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Утонувшего пенсионера весом 130 кг не нашли водолазы спасатели Бердска

Жителя села Поротниково могло унести теением

Спасатели Бердска закончили поиски пропавшего без вести 66-летнего жителя Сузунского района из села Поротниково. Об этом сегодня, 25 сентября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщила спасатель Бердского ПСО МЧС России Наталья Дмитриева.

— Вчера, 24 сентября тремя водолазами бердского ПСО МЧС России проводились работы по поиску тела с 9 утра до 6 вечера в реке Оби. Спасатели проверили указанную правоохранительными органами территорию и тело мужчины не обнаружили. Там очень большое течение — 1 метр в секунду, — сообщила Наталья Дмитриева.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что спасателей Бердска призвали на помощь спустя 8 дней после поисков мужчины. Все же водолазы Бердска не уверены — утонул мужчина или нет.

Наталья Дмитриева предположила, что если мужчина и был на реке Оби, то его тело давно унесло течением. Все же указанную территорию спасатели Бердска тщательно обследовали. Пропавший 16 сентября мужчина по ориентировки грузный, весит порядка 130 килограмм: была вероятность, что он где то зацепился.


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