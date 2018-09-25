Отопительный сезон: не нарушить закон и не замёрзнуть

С каждым годом наблюдается рост потребления электрической энергии, так как не только увеличивается количество потребителей, но и расширяется перечень используемых электроприборов, в том числе позволяющих отопить жилые дома и создать комфортные условия в нежилых помещениях.

Для обеспечения надежной и качественной работы электросетевого комплекса региона в период осенне-зимнего максимума нагрузок АО «РЭС» ежегодно выполняется масштабная подготовительная работа. При этом в сложных климатических условиях Сибири активная подготовка электросетевого хозяйства к прохождению следующего осенне-зимнего периода (ОЗП) начинается заблаговременно – сразу же по завершении предыдущего.

Однако усилий только лишь сетевой организации не достаточно. Со стороны потребителей электрической энергии также требуется осознанное отношение к соблюдению элементарных правил и требований закона при пользовании электрической энергией.

Рост объемов потребления при использовании обогревательных приборов, безусловно, сопровождается увеличением сумм счетов за электроэнергию. И тогда, в погоне за сомнительной экономией, недобросовестные граждане пытаются любым способом скрыть дополнительное потребление. Иными словами – воруют электроэнергию, используя такие ухищрения, как скрытая проводка, установка магнитов, «наброс» на провода воздушных линий электропередачи и т.д.

Такие действия со стороны указанных граждан приводят к снижению качества электроснабжения их соседей, выходу из строя электробытовой техники и возникновению риска пожара вследствие короткого замыкания. В то время, как недобросовестный потребитель не отказывает себе ни в чем – вплоть до полного перехода на электрическое отопление.

Такая неучтенная нагрузка нарушает хрупкий баланс в энергосистеме, достигающийся путем максимально допустимой нагрузки на трансформатор и питающие линии электропередачи. Превышение нагрузки приводит к преждевременному износу электрооборудования и, как следствие, к выходу его из строя. Таким образом, из-за действий несознательных граждан снижается качество и надежность электроснабжения целых улиц и микрорайонов, а значит, зачастую без света и тепла остаются и законопослушные потребители, что в холодный период года доставляет массу проблем.

АО «РЭС» в очередной раз напоминает, что потребление электрической энергии в обход приборов учета является нарушением закона и влечет за собой перерасчет платы за электрическую энергию по актам о неучтенном потреблении и наложение административного штрафа согласно статьям 7.19 и 19.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В итоге, нарушитель не только оплатит стоимость неучтенного потребления электроэнергии и штрафы, но и может поплатиться сгоревшим имуществом, здоровьем и даже жизнью, подвергая риску не только себя, но и своих соседей!

Мероприятия по выявлению незаконного потребления электроэнергии проводятся специалистами АО «РЭС» постоянно по всем группам потребителей. А это значит, что ни один нарушитель не уйдет от ответственности! Так, за прошедший отопительный сезон (с сентября 2017 г. по май 2018 г.) персоналом АО «РЭС» по городу Новосибирску и Новосибирской области было выявлено более 1000 случаев потребления электрической энергии в обход приборов учета гражданами с целью подключения электроприборов для обогрева жилья. По выявленным фактам были оформлены акты о неучтенном потреблении общим объемом более 4 млн. кВт*ч на общую сумму около 9,5 млн. рублей.

Одному из потребителей, решившему уменьшить расходы на отопление подобным противоправным способом, по акту о неучтенном потребления было начислено 80 тыс. кВт*ч и предъявлено к оплате около 200 000 рублей.

Кроме соблюдения законности потребления, жителям и владельцам индивидуальных жилых домов не стоит забывать о зависимости системы газового отопления частного дома от наличия электрической энергии в сети электроснабжения. Невозможно полностью исключить вероятность отключения электрической энергии, ведь их причины бывают самыми разнообразными – от плановых работ до аварийных ситуаций. При этом аварийные отключения электрической энергии могут быть кратковременными, а возможны и более длительные перерывы в энергоснабжении, вызванные неблагоприятными метеорологическими явлениями, которые повреждают линии электропередачи и оборудование, и необходимостью выполнить в связи с этим ремонтные работы.

В подобной ситуации даже непродолжительное отсутствие электрической энергии вызывает остановку работы газовых котлов, используемых для отопления жилых домов, и, как следствие, быстрое выхолаживание помещения в зимний период. В случае более длительного перерыва в электроснабжении при сильном морозе не исключена возможность замерзания теплоносителя, что может привести даже к выходу из строя некоторых частей дорогостоящего оборудования отопительной системы.

Но оградить себя от выше обозначенных проблем не так сложно. При установке и эксплуатации автономных отопительных систем (в том числе газовых котлов) нужно помнить, что при возникновении аварийной ситуации электричество исчезает внезапно и появляется только после окончания восстановительных работ. Для электроснабжения отопительной системы на этот период потребителям, проживающим в частных жилых домах, необходимо устанавливать дополнительные независимые (автономные) источники питания (например, дизельный генератор). Такая мера позволит избежать выхода из строя отопительного оборудования и сохранить в Вашем доме комфортную температуру.

АО «РЭС» призывает потребителей отнестись со всей ответственностью к эксплуатации отопительного оборудования. Заранее предусмотрев возможность бесперебойного питания, можно избежать значительных трат на ремонт или замену оборудования, вызванных возможными аварийными отключениями электроэнергии.

Таким образом, бесперебойное электроснабжение в осенне-зимний период зависит не только от работы сетевой организации, но и от сознательности потребления электроэнергии со стороны населения.

В борьбе с противоправными действиями лиц, осуществляющих незаконное потребление электроэнергии, тем самым подвергающих опасности окружающих, немаловажной является помощь добропорядочных граждан.

Если Вы стали очевидцем любого способа хищения электроэнергии (наброс на провода, «подозрительный» кабель, установка мощных магнитов на счетчик и пр.) и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

позвоните по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполните форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp или Viber.

О компании:

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/

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