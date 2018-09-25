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Грозит уголовное дело продававшему медзаключения психам и наркоманам в Бердске

Полицейские Искитима проводят доследственную проверку. Предложения купить незаконно медзаключение за 25 тыс. рублей исчезли с досок объявлений Бердска и Искитима.

25.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Грозит уголовное дело продававшему медзаключения психам и наркоманам в Бердске

Полицейские Искитима решат, возбуждать уголовное дело или нет

Полицейские Искитима проводят доследственную проверку по фату продажи «проблемным» клиентам» медзаключений, состоящим на учете у нарколога и психиатра за 25 000 рублей в Бердске и Искитиме. Об этом сегодня, 25 сентября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс службе ГУ МВД по Новосибирской области. О результатах проверки станет известно в ближайшее время.

Напомним, что в начале августа жительница Искитима Ольга обращалась в «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой разобраться: законно ли выдают водительские медсправки людям, состоящим на учете у нарколога и психиатра.

— Искитимский микрорайон Индустриальный с начала июля был обклеен подобными объявлениями. Расклейки с призывами о помощи ссылались на один и тот же телефонный номер. Это 100% какая-то мошенническая схема. За руль садят наркоманов и людей с психическими расстройствами, — возмущалась Ольга.

Ольга рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», что после публикации материала расклейки с предложением пройти медкомиссию за 25 000 рублей проблемным клиентам в искитимском Индустриальном микрорайоне не стало. Жители Бердска на стендах объявлений жилых домов также не видят подобных объявлений.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» обращался к предприимчивому бизнесмену и получил инструкцию: что необходимо сделать и куда подъехать, чтобы подобную справку получить. По словам продавца справок, данной услугой воспользовались 12 жителей Бердска и Искитима. Нареканий в сторону продавца по результатам сделки не было.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством РФ люди, состоящие на учете у нарколога и психиатра не могут обладать водительским удостоверением. На дороге,по вине водителя в наркотическом или алкогольном опьянении, может произойти смертельная трагедия. Продолжение — в ближайшее время.


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