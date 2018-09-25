Меньше 1% безработных зарегистрировано в Бердске
Застреленным нашли полицейского в отделе МВД новосибирского Академгородка
Террористы вместо Сирии создают ячейки в России
Заасфальтировали убитый тротуар в центре Бердска
Канал утечки личных данных «отравителей Скрипалей» проверяет ФСБ
Грозит уголовное дело продававшему медзаключения психам и наркоманам в Бердске
Прыгнувшая на козырек подъезда получила множественные травмы в Новосибирске
Глава ФАС Игорь Артемьев: Экономика России отсталая и феодальная
Утонувшего пенсионера весом 130 кг не нашли водолазы-спасатели Бердска