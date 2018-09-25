КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
продам трехкомнатную
Продам 2-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Меньше 1% безработных зарегистрировано в Бердске

Застреленным нашли полицейского в отделе МВД новосибирского Академгородка

Террористы вместо Сирии создают ячейки в России

Заасфальтировали убитый тротуар в центре Бердска

Канал утечки личных данных «отравителей Скрипалей» проверяет ФСБ

Грозит уголовное дело продававшему медзаключения психам и наркоманам в Бердске

Прыгнувшая на козырек подъезда получила множественные травмы в Новосибирске

Глава ФАС Игорь Артемьев: Экономика России отсталая и феодальная

Утонувшего пенсионера весом 130 кг не нашли водолазы-спасатели Бердска

Инструкция: как досрочно погасить кредит

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Прыгнувшая на козырек подъезда получила множественные травмы в Новосибирске

Спасателям пришлось доставать пострадавшую из общежития, чтобы передать врачам «скорой».(ВИДЕО)

25.09.2018 Фото: стоп-кадр Нет комментариев
 
Прыгнувшая на козырек подъезда получила множественные травмы в Новосибирске
В 00:47 сегодня, 25 сентября, на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация о том, что на ул. Дачная, в Заельцовском районе Новосибирска женщина спрыгнула из окна на крышу тамбура в общежитии, получила различные травмы и не может самостоятельно спуститься.

На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Спасатели и сотрудники скорой помощи через окно 2 этажа в коридоре общежития попали на крышу тамбура. Врачи скорой помощи осмотрели женщину 1977 г.р., после чего спасатели уложили её на жёсткие носилки и вынесли с крыши и транспортировали до автомобиля скорой медицинской помощи.

Работа была окончена в 01:13.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.

Видео МАСС

Источник: vk.com/mass54


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Двое пострадали в жёстком столкновении ВАЗа и «Тойоты» на трассе под Бердском Навального арестовали на 20 суток за призывы к акции против пенсионной реформы 9 сентября Меньше 1% безработных зарегистрировано в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика