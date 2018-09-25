Прыгнувшая на козырек подъезда получила множественные травмы в Новосибирске

В 00:47 сегодня, 25 сентября, на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация о том, что на ул. Дачная, в Заельцовском районе Новосибирска женщина спрыгнула из окна на крышу тамбура в общежитии, получила различные травмы и не может самостоятельно спуститься.

На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Спасатели и сотрудники скорой помощи через окно 2 этажа в коридоре общежития попали на крышу тамбура. Врачи скорой помощи осмотрели женщину 1977 г.р., после чего спасатели уложили её на жёсткие носилки и вынесли с крыши и транспортировали до автомобиля скорой медицинской помощи.

Работа была окончена в 01:13.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.

Видео МАСС



Источник: vk.com/mass54