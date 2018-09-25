Бесплатные рабочие тетради требуют родители школьников Бердска

В «Курьер. Среда. Бердск» обратились родители школьников Бердска со злободневным вопросам: до каких пор в школе будут просить родителей покупать рабочие тетради?

— Закон «Об образовании в Российской Федерации» подтверждает право бесплатного пользования учебниками и учебными пособиями детей, обучающихся во всех госучреждениях, дающих основное образование. В 35 статье Закона так и написано: школьники должны обеспечиваться бесплатными учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания, — подкрепляют законом претензию на бесплатные рабочие тетради бердчане.

Заместитель директора управления образования и молодежной политики Бердска Михаил Каркавин заверил «Курьер. Среда. Бердск», что рабочие тетради в школах Бердска получают все ученики:

— Если рабочие тетради включены в перечень используемых учебных пособий, то школа их выдает. Если не включены, значит они не выдаются, занятия по ним не ведутся. Покупка данных тетрадей осуществляется за счет бюджета Новосибирской области.

Споры вокруг школьных рабочих тетрадей разгораются давно. Поэтому Генеральная прокуратура указала, что Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения», введенным в действие постановлением Госстандарта России от 25.11.2003 № 331-ст, рабочая тетрадь отнесена к учебному пособию. Исходя из этого, школы обязаны обеспечивать учеников бесплатно рабочими тетрадями. Совершенно не уместным является высказывания педагогов о том, что рабочие тетради после использования одним учеником уже будут непригодны для других.

Родителю необходимо уточнять в своей школе, есть ли предложенные к приобретению рабочие тетради в учебно-методическом комплекте по которому ведутся обязательные занятия в школе. Узнать включены ли учебные пособия именно в вашей школе можно на её официальный сайте в рубрике «Рабочие программы». Если директор рабочие тетради утвердил, значит заявка на приобретение пособий за счёт областного бюджета была подана.

Если педагоги все же предлагают закупать родителям рабочие тетради, то стоит написать коллективное письмо на имя директора школы с просьбой предоставить бесплатные рабочие тетради.

Все же юристы рекомендуют Министерству образования конкретизировать понятие рабочей тетради, чтобы между родителями и администрацией школы не возникали спорные вопросы и противоречия.