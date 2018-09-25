Бесплатные рабочие тетради требуют родители школьников Бердска

Право на бесплатную рабочую тетрадь школьникам гарантирует закон об образовании РФ
В «Курьер. Среда. Бердск» обратились родители школьников Бердска со злободневным вопросам: до каких пор в школе будут просить родителей покупать рабочие тетради?
— Закон «Об образовании в Российской Федерации» подтверждает право бесплатного пользования учебниками и учебными пособиями детей, обучающихся во всех госучреждениях, дающих основное образование. В 35 статье Закона так и написано: школьники должны обеспечиваться бесплатными учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания, — подкрепляют законом претензию на бесплатные рабочие тетради бердчане.
Заместитель директора управления образования и молодежной политики Бердска Михаил Каркавин заверил «Курьер. Среда. Бердск», что рабочие тетради в школах Бердска получают все ученики:
— Если рабочие тетради включены в перечень используемых учебных пособий, то школа их выдает. Если не включены, значит они не выдаются, занятия по ним не ведутся. Покупка данных тетрадей осуществляется за счет бюджета Новосибирской области.
Споры вокруг школьных рабочих тетрадей разгораются давно. Поэтому Генеральная прокуратура указала, что Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения», введенным в действие постановлением Госстандарта России от 25.11.2003 № 331-ст, рабочая тетрадь отнесена к учебному пособию. Исходя из этого, школы обязаны обеспечивать учеников бесплатно рабочими тетрадями. Совершенно не уместным является высказывания педагогов о том, что рабочие тетради после использования одним учеником уже будут непригодны для других.
Родителю необходимо уточнять в своей школе, есть ли предложенные к приобретению рабочие тетради в учебно-методическом комплекте по которому ведутся обязательные занятия в школе. Узнать включены ли учебные пособия именно в вашей школе можно на её официальный сайте в рубрике «Рабочие программы». Если директор рабочие тетради утвердил, значит заявка на приобретение пособий за счёт областного бюджета была подана.
Если педагоги все же предлагают закупать родителям рабочие тетради, то стоит написать коллективное письмо на имя директора школы с просьбой предоставить бесплатные рабочие тетради.
Все же юристы рекомендуют Министерству образования конкретизировать понятие рабочей тетради, чтобы между родителями и администрацией школы не возникали спорные вопросы и противоречия.
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Э, погодь ка!
— Вроде изначально говорилось что бесплатные только учебники.
— Пришли озабоченные родители к мэру и заявили что их заставляют покупать рабочие тетради
— ок, запретили школам требовать тетради рабочие
— теперь оказывается что без них не получается нормально учить
теперь эти горе-родители решили окончательно ножки свесить сидя на шее и требовать рабочие тетради бесплатные!!!!
А чего бы сразу еще ручки, карандаши, фломастеры, да и обувь сменную пусть школа предоставляет, как и физкультурную форму!!!
Совсем мозг то растеряли уже???
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«Совсем мозг то растеряли уже???»
А вы что так паникуете? Вас зовут бюджет? Вы что с этого имеете? Вам жалко?
«В соответствии с законом об образовании все школьники должны получать рабочие тетради бесплатно. Покупка учебных тетрадей осуществляется за счет бюджета Новосибирской области.»
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На сколько мне известно, тетради действительно покупаются вместе с учебниками. Но также, как и учебники меняются раз в 4 года. Т.е. пригодны для работы только первый год, а далее хранятся в библиотеке. Если горе-родители так настаивают, то и пусть требуют «пользованные» рабочие тетради в библиотеке. Остальные родители, которых как правило гораздо больше, предпочитают покупать для своих детей новые тетради.
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Уже давно пора отказаться от рабочих тетрадей. Есть обычные ученические. В них пусть ученики и учатся писать, а не вставляют буквы и цифры в заранее заготовленные клеточки.
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«»Если горе-родители так настаивают»»»—можно было бы так
не выражаться….Когда должностные лица уводят из бюджета
огромные суммы на свои личные нужды…..их тут не называли «»»горе-работники»»», их называли прямо—ВОРАМИ.
На воровство денежки есть…а для детей нет. Задумайтесь.
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