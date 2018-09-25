Повысить цены на проезд ради сохранения бизнеса просят перевозчики Травникова

Опасаясь массовых банкротств транспортных предприятий, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя попросили поднять стоимость проезда в общественном транспорте.

Письмо-обращение написало крупнейшее объединение перевозчиков СФО «Транспортный Союз Сибири». В нём президент организации Валерий Новосёлов сетует на то, что тариф на пассажирские перевозки не поднимался в Новосибирской области с 2015 года и не соответствует постоянному росту затрат на данные услуги.

«Уже в 2015 году тарифы в Новосибирске отставали от многих сопоставимых городов — Красноярска, Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода, и эта разница достигала четырёх рублей. За прошедшие годы диспропорция только увеличивалась. У новосибирских предприятий тариф практически не менялся. Соответственно, разница достигла критических значений: в августе 2018 года наше отставание от тарифа по сравнению с Казанью составляет уже пять рублей, а от Екатеринбурга и Нижнего Новгорода — девять рублей. Это отставание достигает почти 50 % от величины сегодняшнего тарифа в Новосибирске», — отметил Валерий Новосёлов.

По его словам, данное отставание может привести к десяткам банкротств. А это значит, что сотни людей окажутся без зарплаты и работы.

«Критическое отставание тарифа от реальных затрат приводит к созданию опасных дорожных ситуаций, когда начинается экономия на запчастях, износ автопарка достигает 80-90 %, что создаёт угрозу ДТП», — сетует президент организации.

Также Валерий Новосёлов написал, что с 2015 года дизтопливо подорожало в среднем на 30 %, бензин на 40 %, а масла на 50 %. Данная ситуация вынуждает «Транспортный Союз Сибири» попросить привести в скором времени тариф к «экономическим реалиям».

Письмо обращено к губернатору НСО Андрею Травникову, мэру Новосибирска Анатолию Локтю, председателю заксобрания Андрею Шимкиву и председателю Совета депутатов Дмитрию Асанцеву.

Напомним, в сентябре Андрей Травников высказался о повышении цен на проезд в общественном транспорте, передает sib.fm.