КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
продам трехкомнатную
Продам 2-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Меньше 1% безработных зарегистрировано в Бердске

Застреленным нашли полицейского в отделе МВД новосибирского Академгородка

Террористы вместо Сирии создают ячейки в России

Заасфальтировали убитый тротуар в центре Бердска

Канал утечки личных данных «отравителей Скрипалей» проверяет ФСБ

Грозит уголовное дело продававшему медзаключения психам и наркоманам в Бердске

Прыгнувшая на козырек подъезда получила множественные травмы в Новосибирске

Глава ФАС Игорь Артемьев: Экономика России отсталая и феодальная

Утонувшего пенсионера весом 130 кг не нашли водолазы-спасатели Бердска

Инструкция: как досрочно погасить кредит

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Повысить цены на проезд ради сохранения бизнеса просят перевозчики Травникова

«Транспортный союз Сибири» обратился с губернатору Новосибирской области пересмотреть тарифы на пассажирские перевозки, чтобы не обанкротиться.

25.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Повысить цены на проезд ради сохранения бизнеса просят перевозчики Травникова
Опасаясь массовых банкротств транспортных предприятий, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя попросили поднять стоимость проезда в общественном транспорте.

Письмо-обращение написало крупнейшее объединение перевозчиков СФО «Транспортный Союз Сибири». В нём президент организации Валерий Новосёлов сетует на то, что тариф на пассажирские перевозки не поднимался в Новосибирской области с 2015 года и не соответствует постоянному росту затрат на данные услуги.

«Уже в 2015 году тарифы в Новосибирске отставали от многих сопоставимых городов — Красноярска, Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода, и эта разница достигала четырёх рублей. За прошедшие годы диспропорция только увеличивалась. У новосибирских предприятий тариф практически не менялся. Соответственно, разница достигла критических значений: в августе 2018 года наше отставание от тарифа по сравнению с Казанью составляет уже пять рублей, а от Екатеринбурга и Нижнего Новгорода — девять рублей. Это отставание достигает почти 50 % от величины сегодняшнего тарифа в Новосибирске», — отметил Валерий Новосёлов.

По его словам, данное отставание может привести к десяткам банкротств. А это значит, что сотни людей окажутся без зарплаты и работы.

«Критическое отставание тарифа от реальных затрат приводит к созданию опасных дорожных ситуаций, когда начинается экономия на запчастях, износ автопарка достигает 80-90 %, что создаёт угрозу ДТП», — сетует президент организации.

Также Валерий Новосёлов написал, что с 2015 года дизтопливо подорожало в среднем на 30 %, бензин на 40 %, а масла на 50 %. Данная ситуация вынуждает «Транспортный Союз Сибири» попросить привести в скором времени тариф к «экономическим реалиям».

Письмо обращено к губернатору НСО Андрею Травникову, мэру Новосибирска Анатолию Локтю, председателю заксобрания Андрею Шимкиву и председателю Совета депутатов Дмитрию Асанцеву.

Напомним, в сентябре Андрей Травников высказался о повышении цен на проезд в общественном транспорте, передает sib.fm.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Двое пострадали в жёстком столкновении ВАЗа и «Тойоты» на трассе под Бердском Навального арестовали на 20 суток за призывы к акции против пенсионной реформы 9 сентября Меньше 1% безработных зарегистрировано в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика