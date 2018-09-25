«Ельцинско-гайдаровская реформа» уничтожила мощный радиозавод в Бердске

Уничтожение отечественной электроники — один из десятков нокаутирующих ударов, которые обрушили либеральные реформаторы на страну и народ

Если авиапром, автопром и машиностроение худо-бедно пережили разгром «святых» девяностых годов, то отечественные производители аудио-видео техники были уничтожены, что называется, под корень.

Когда либералы с наичестнейшим выражением лиц рассказывают нам о том, каким отсталым был СССР, и о том, как повезло стране после 1992 года, когда всем стала заправлять волшебная «рука рынка», то стоит напомнить, что по числу одних только марок аудиоаппаратуры СССР превосходил любую другую страну, включая Японию и США вместе взятые.

Подчеркнем – не по качеству, а по количеству. А к качеству вернемся чуть позже. Если кто не верит, то вот список брендов советской аудиоаппаратуры:

Астра, Вега, Ода, Амфитон, Радиотехника, Корвет, Каравелла, Бриг, Барк, Лорта, Кумир, Пульсар, Феникс, Эстония, Электрон, Прибой, Орфей, Сириус, Романтика, Электроника, Кливер, Нота, Комета, Илеть, Идель, Союз, Олимп, Рапри, Ростов, Орбита, Яуза.

Список советских телевизионных марок ещё более впечатляет:

Темп, Каскад, Старт, Алмаз, КВН, ВЭЛС, Дружба, Знамя, Юность, Адмирал, Авангард, Аврора, Нева, Лотос, Вальс, Воронеж, Волна, Пионер, Радий, Аэлита, Москвич, Рекорд, Рубин, Харьков, Вечер, Электроника, Электрон, Ровесник, Заря, Горизонт, Рассвет, Звезда, Березка, Весна, Свет, Фотон, Радуга, Чайка, Квант, Ладога, Ленинград, Салют, Сапфир, Сигнал, Нева, Мир, Янтарь, Зенит, Садко, Изумруд, Алтай, Гранит.

По количеству телевизионных марок СССР ПРЕВОСХОДИЛ весь остальной мир вместе взятый. Подобное достижение в наши дни не смог превзойти даже такой экономический монстр, как Китай.

И теперь вопрос: могла ли отсталая страна клепать такое количество марок аудио- и видеоаппаратуры? И если СССР считался отсталым, то что тогда можно сказать о нынешней России, граждане которой в девяти случаях из десяти с трудом назовут хоть один отечественный телевизор? А многие, скорее всего, вообще не поймут, о чем идет речь.

К этому стоит добавить немного статистики. В конце восьмидесятых годов каждый шестой советский телевизор шел на экспорт, а в год за рубеж отправлялось более миллиона телевизоров.

Вот вам и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, и валютная выручка, чего никак не могут добиться нынешние гениальные управленцы, годами призывая слезть с нефтяной иглы, но при этом стахановскими темпами опустошая недра страны и строя бесконечные трубопроводы в Европу, Турцию и Китай.

Останься жив СССР — и все эти марки, возможно, существовали бы до сих пор, а Советский Союз продолжал бы оставаться страной с развитой электронной промышленностью. Даже несмотря на китайское экономическое чудо и засилье китайской и корейской электроники. Но… получилось то, что получилось.

Наступили «святые» девяностые годы, на кремлевском троне обосновался туземный нарзанозависимый царек с менталитетом папаши Дювалье, с необычайной легкостью «отреформировавший» промышленность собственной страны до коматозного состояния.

Вот типичный пример правления нарзанного царька: с 1932 года в городе Александров существовал радиозавод №3, выпускавший как военную, так и гражданскую продукцию. Именно в Александрове был начат выпуск легендарного телевизора КВН, а затем, в 1957 году, там же начался выпуск телевизоров популярной марки «Рекорд».

Александровский радиозавод был градообразующим предприятием, на котором трудился каждый седьмой горожанин. Кроме того, благодаря радиозаводу были построены 8 детских садов, жилые дома, общежитие, стадион «Рекорд», дом культуры, профилакторий, медсанчасть, пионерский лагерь «Солнечный».

В 1993 году телевизоры «Рекорд» были самыми продаваемыми в России, за счет невысокой цены успешно конкурируя с импортными моделями. Но из-за тяжелой экономической ситуации в стране, ставшей следствием ельцинско-гайдаровских «реформ», в 1994 году завод начал испытывать серьезные проблемы, а в 1997 году обанкротился.

Вот так, за четыре года было уничтожено предприятие, пережившее войну и успешно работавшее почти шестьдесят лет. Наверное, не стоит лишний раз упоминать о том, что стало с трудовым коллективом и инфраструктурой.

Последствия ельцинских «реформ» можно сравнить только с налетом фашисткой авиации на Александров или на взрыв в его центре тактического ядерного боеприпаса. Но если после налета фашистов Александровский радиозавод однозначно был бы восстановлен, то ельцинские «реформы» подобной роскоши не предусматривали. Умер – значит умер, всё, точка. Что и было официально констатировано 16 февраля 2006 года, когда Александровский радиозавод окончательно канул в лету.

Аналогичный финал ожидал и знаменитое бердское производственное объединение «Вега». В 1941 году в Бердск был эвакуирован харьковский завод №296, в 1947 году Бердский радиозавод начал выпуск первых радиоприемников, а в 80-е годы аппаратура «Вега» была едва ли не самой популярной в СССР. Да что там в СССР – ряд моделей «Вега» экспортировался даже в Великобританию – европейского лидера Hi-Fi.

Казалось бы, ПО «Вега» ожидало безоблачное будущее, но в начале девяностых заводу пришлось столкнутся с нечто гораздо более страшным, чем с фашистами. От последних харьковский завод успели спасти, но от ельцинско-гайдаровских «реформаторов» «Веге» эвакуироваться было банально некуда. И как результат – десятикратное падение выпуска продукции в 1995 году, сокращение сотрудников, неоплачиваемые отпуска и закономерный финал – банкротство в 1998 году.

Двенадцатитысячный коллектив оказался вышвырнутым на улицу, а сама популярная марка аппаратуры «Вега» в кратчайшие сроки стала достоянием истории. Что бы было более понятно, чего лишилась наша страна, стоит провести прямые параллели с такими компаниями, как японские Aiwa и Sanyo, западногерманским Grundig, английскими NAD и Arcam, американскими Harman-Kardon.

Список уничтоженных с 1992 года предприятий можно продолжать до бесконечности и если описать судьбу каждого из них, то материала наберется для издания целой книги. Впрочем, достаточно просто посмотреть на списки советских аудио-видео брендов, чтобы понять, какая колоссальная работа была проведена и сколько сил было вложено в их создание.

Бытовую электронику выпускали на всей территории СССР, от Владивостока до Прибалтики, и за редким исключением все эти десятки предприятий были уничтожены. А те, которые чудом выжили, напоминают очень и очень бледные тени себя прежних. А уж что стало с бывшими сотрудниками этих предприятий и думать страшно.

Даже на оккупированных в годы войны территориях нацистам требовались рабочие руки и работающие заводы. Немцы прекрасно понимали, какую ценность представляют захваченные производственные мощности, за которые они, между прочим, заплатили жизнями своих солдат.

Но в «святые» девяностые годы предприятия с поразительной легкостью банкротились и закрывались, а инженеры и рабочие, многие из которых имели высочайшую квалификацию, попросту выкидывались на улицу, где перед ними стоял нехитрый выбор – либо переквалифицироваться в торговцев, челноков, охранников или бандитов, либо спиться или умереть от голода. Воистину — свободный и демократический выбор, полностью в духе новой России.

Стоит отметить, что уничтожение отечественной электроники — это лишь один из десятков нокаутирующих ударов, что обрушили либеральные реформаторы на страну и народ. Такой деиндустриализации, которую страна пережила после 1992 года, не знала даже дважды побежденная в мировых войнах Германия. Не знала и Япония, на которую дождем сыпали бомбы американцы и против которой было использовано атомное оружие.

После начала ельцинских «реформ» российский промышленный ландшафт очень быстро приобрел вид Сталинграда, с безжизненными, дымящимися руинами и полностью потерявшимися, дезориентированными людьми, не знающими куда бежать и как жить дальше. И это в мирное время, без всякой войны.

Колоссальные усилия всей страны, сумевшей после тяжелейшей войны построить десятки заводов, были оперативно, а где-то и молниеносно «обнулены» всего за пару-тройку лет. Причем обнулены так основательно, что восстановить потерянное в те годы уже никогда не получится.

Если только наши гениальные управленцы внезапно не сделают разворот на 180 градусов и не попробуют идти по китайскому пути. Но скорее по Москва-реке поплывет саженками бронзовый дорогостоящий истукан, имитирующий Петра Первого, чем в качестве ориентира будет выбран китайский путь.

Поэтому о тех временах, когда в стране существовали десятки марок аппаратуры, можно только вспоминать с ностальгией. А ещё через несколько лет об этом можно будет рассказывать детям, что вот, мол, была такая страна, в которой одних телевизоров выпускалось почти полсотни марок.

Стоит отметить и ещё один момент. Большая часть советских радиозаводов выпускала также и продукцию военного назначения, и ельцинские погромные «реформы» совершенно точно нанесли огромный урон отечественной оборонной электронике и обороноспособности страны.

Но нарзанного туземного царька это совершенно не смущало, потому что все западные лидеры ходили у него в «друзьях», НАТО он воспринимал не иначе как филиал «Врачей без границ» или «Гринписа», а воевать предпочитал исключительно с собственным народом.

Вспомним кровавый октябрь 1993 года, а затем еще более кровавое наведение «конституционного порядка» в Чечне. Поэтому банкротство и закрытие радиозаводов волновало российского правителя не более, чем прошлогодний снег.

Ну и напоследок стоит поговорить о качестве советской аудио-видео аппаратуры. Разумеется, среди зашкаливающего обилия телевизионных марок были телевизоры, качество которых хромало, но были и такие, которые работали и работают десятилетиями. Но у нас почему-то принято ругать последними словами ВСЕ телевизоры советского производства.

Хотя для своего времени они были ничуть не хуже, а в чем-то и лучше зарубежных аналогов. И если подходить к этому вопросу непредвзято, не выпячивать презрительно губу, априори ругая всё, что было произведено в «совке», то выяснится, что советские телевизоры были вполне конкурентоспособными.

Ещё более интересная картина с советским H-Fi. Либералы, конечно же, акцентируют внимание на примитивных магнитофонах типа «Электроника-302», совершенно не замечая аппаратуру, индекс которой начинался с нуля, то есть высшего класса. И эта аппаратура была действительно высшего мирового класса.

Тут стоит обратить внимание вот на какой момент. Аудио аппаратура сама по себе очень консервативна, что подтвердит любой аудиофил. И даже меломан. Например, до сих пор очень высоко котируются ламповые усилители и виниловые проигрыватели. Катушечный магнитофон и виниловая вертушка однозначно являются признаком утонченного вкуса владельца.

Некоторые модели колонок не меняются с пятидесятых годов, и это неудивительно – найденное однажды оптимальное звучание только дурак будет ухудшать и «оптимизировать».

Поэтому когда некоторые либерально подкрашенные господа твердят о том, что в «совке» аппаратура была ужасного качества и звука, в первую очередь что приходит в голову, так это сомнение в их адекватности и вменяемости.

В СССР выпускалась аудиоаппаратура такого уровня, которого никогда в своей истории не достигли такие компании, как Philips, Kenwood, Grundig, JVC, Aiwa и многие другие. И совершенно точно — страна до сих пор гордилась бы подобной аппаратурой, если бы на кремлевский трон не влез измученный нарзаном российский аналог гаитянского папаши Дювалье. Который все это уничтожил, прикрываясь дырявым фиговым листком «демократического пути развития».

Единственное, что радует, так это то, что в тошнотворной мути ельцинских «святых» девяностых и последующих годах анекдотичного «вставания с колен» в энергетической сверхдержаве, импортирующей носки, прищепки и скрепки из Китая и морковку из Австралии, уцелела марка отечественных телевизоров «Рубин». Которая хоть и была вышвырнута из своих исторических корпусов, где теперь обосновался «Горбушкин двор», но тем не менее выжила и продолжает выпускать телевизоры. И пусть в далеком Калининграде, а не в Москве, но марка жива.

Источник: km.ru





