«Ельцинско-гайдаровская реформа» уничтожила мощный радиозавод в Бердске

Уничтожение отечественной электроники — один из десятков нокаутирующих ударов, которые обрушили либеральные реформаторы на страну и народ
Если авиапром, автопром и машиностроение худо-бедно пережили разгром «святых» девяностых годов, то отечественные производители аудио-видео техники были уничтожены, что называется, под корень.
Когда либералы с наичестнейшим выражением лиц рассказывают нам о том, каким отсталым был СССР, и о том, как повезло стране после 1992 года, когда всем стала заправлять волшебная «рука рынка», то стоит напомнить, что по числу одних только марок аудиоаппаратуры СССР превосходил любую другую страну, включая Японию и США вместе взятые.
Подчеркнем – не по качеству, а по количеству. А к качеству вернемся чуть позже. Если кто не верит, то вот список брендов советской аудиоаппаратуры:
Астра, Вега, Ода, Амфитон, Радиотехника, Корвет, Каравелла, Бриг, Барк, Лорта, Кумир, Пульсар, Феникс, Эстония, Электрон, Прибой, Орфей, Сириус, Романтика, Электроника, Кливер, Нота, Комета, Илеть, Идель, Союз, Олимп, Рапри, Ростов, Орбита, Яуза.
Список советских телевизионных марок ещё более впечатляет:
Темп, Каскад, Старт, Алмаз, КВН, ВЭЛС, Дружба, Знамя, Юность, Адмирал, Авангард, Аврора, Нева, Лотос, Вальс, Воронеж, Волна, Пионер, Радий, Аэлита, Москвич, Рекорд, Рубин, Харьков, Вечер, Электроника, Электрон, Ровесник, Заря, Горизонт, Рассвет, Звезда, Березка, Весна, Свет, Фотон, Радуга, Чайка, Квант, Ладога, Ленинград, Салют, Сапфир, Сигнал, Нева, Мир, Янтарь, Зенит, Садко, Изумруд, Алтай, Гранит.
По количеству телевизионных марок СССР ПРЕВОСХОДИЛ весь остальной мир вместе взятый. Подобное достижение в наши дни не смог превзойти даже такой экономический монстр, как Китай.
И теперь вопрос: могла ли отсталая страна клепать такое количество марок аудио- и видеоаппаратуры? И если СССР считался отсталым, то что тогда можно сказать о нынешней России, граждане которой в девяти случаях из десяти с трудом назовут хоть один отечественный телевизор? А многие, скорее всего, вообще не поймут, о чем идет речь.
К этому стоит добавить немного статистики. В конце восьмидесятых годов каждый шестой советский телевизор шел на экспорт, а в год за рубеж отправлялось более миллиона телевизоров.
Вот вам и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, и валютная выручка, чего никак не могут добиться нынешние гениальные управленцы, годами призывая слезть с нефтяной иглы, но при этом стахановскими темпами опустошая недра страны и строя бесконечные трубопроводы в Европу, Турцию и Китай.
Останься жив СССР — и все эти марки, возможно, существовали бы до сих пор, а Советский Союз продолжал бы оставаться страной с развитой электронной промышленностью. Даже несмотря на китайское экономическое чудо и засилье китайской и корейской электроники. Но… получилось то, что получилось.
Наступили «святые» девяностые годы, на кремлевском троне обосновался туземный нарзанозависимый царек с менталитетом папаши Дювалье, с необычайной легкостью «отреформировавший» промышленность собственной страны до коматозного состояния.
Вот типичный пример правления нарзанного царька: с 1932 года в городе Александров существовал радиозавод №3, выпускавший как военную, так и гражданскую продукцию. Именно в Александрове был начат выпуск легендарного телевизора КВН, а затем, в 1957 году, там же начался выпуск телевизоров популярной марки «Рекорд».
Александровский радиозавод был градообразующим предприятием, на котором трудился каждый седьмой горожанин. Кроме того, благодаря радиозаводу были построены 8 детских садов, жилые дома, общежитие, стадион «Рекорд», дом культуры, профилакторий, медсанчасть, пионерский лагерь «Солнечный».
В 1993 году телевизоры «Рекорд» были самыми продаваемыми в России, за счет невысокой цены успешно конкурируя с импортными моделями. Но из-за тяжелой экономической ситуации в стране, ставшей следствием ельцинско-гайдаровских «реформ», в 1994 году завод начал испытывать серьезные проблемы, а в 1997 году обанкротился.
Вот так, за четыре года было уничтожено предприятие, пережившее войну и успешно работавшее почти шестьдесят лет. Наверное, не стоит лишний раз упоминать о том, что стало с трудовым коллективом и инфраструктурой.
Последствия ельцинских «реформ» можно сравнить только с налетом фашисткой авиации на Александров или на взрыв в его центре тактического ядерного боеприпаса. Но если после налета фашистов Александровский радиозавод однозначно был бы восстановлен, то ельцинские «реформы» подобной роскоши не предусматривали. Умер – значит умер, всё, точка. Что и было официально констатировано 16 февраля 2006 года, когда Александровский радиозавод окончательно канул в лету.
Аналогичный финал ожидал и знаменитое бердское производственное объединение «Вега». В 1941 году в Бердск был эвакуирован харьковский завод №296, в 1947 году Бердский радиозавод начал выпуск первых радиоприемников, а в 80-е годы аппаратура «Вега» была едва ли не самой популярной в СССР. Да что там в СССР – ряд моделей «Вега» экспортировался даже в Великобританию – европейского лидера Hi-Fi.
Казалось бы, ПО «Вега» ожидало безоблачное будущее, но в начале девяностых заводу пришлось столкнутся с нечто гораздо более страшным, чем с фашистами. От последних харьковский завод успели спасти, но от ельцинско-гайдаровских «реформаторов» «Веге» эвакуироваться было банально некуда. И как результат – десятикратное падение выпуска продукции в 1995 году, сокращение сотрудников, неоплачиваемые отпуска и закономерный финал – банкротство в 1998 году.
Двенадцатитысячный коллектив оказался вышвырнутым на улицу, а сама популярная марка аппаратуры «Вега» в кратчайшие сроки стала достоянием истории. Что бы было более понятно, чего лишилась наша страна, стоит провести прямые параллели с такими компаниями, как японские Aiwa и Sanyo, западногерманским Grundig, английскими NAD и Arcam, американскими Harman-Kardon.
Список уничтоженных с 1992 года предприятий можно продолжать до бесконечности и если описать судьбу каждого из них, то материала наберется для издания целой книги. Впрочем, достаточно просто посмотреть на списки советских аудио-видео брендов, чтобы понять, какая колоссальная работа была проведена и сколько сил было вложено в их создание.
Бытовую электронику выпускали на всей территории СССР, от Владивостока до Прибалтики, и за редким исключением все эти десятки предприятий были уничтожены. А те, которые чудом выжили, напоминают очень и очень бледные тени себя прежних. А уж что стало с бывшими сотрудниками этих предприятий и думать страшно.
Даже на оккупированных в годы войны территориях нацистам требовались рабочие руки и работающие заводы. Немцы прекрасно понимали, какую ценность представляют захваченные производственные мощности, за которые они, между прочим, заплатили жизнями своих солдат.
Но в «святые» девяностые годы предприятия с поразительной легкостью банкротились и закрывались, а инженеры и рабочие, многие из которых имели высочайшую квалификацию, попросту выкидывались на улицу, где перед ними стоял нехитрый выбор – либо переквалифицироваться в торговцев, челноков, охранников или бандитов, либо спиться или умереть от голода. Воистину — свободный и демократический выбор, полностью в духе новой России.
Стоит отметить, что уничтожение отечественной электроники — это лишь один из десятков нокаутирующих ударов, что обрушили либеральные реформаторы на страну и народ. Такой деиндустриализации, которую страна пережила после 1992 года, не знала даже дважды побежденная в мировых войнах Германия. Не знала и Япония, на которую дождем сыпали бомбы американцы и против которой было использовано атомное оружие.
После начала ельцинских «реформ» российский промышленный ландшафт очень быстро приобрел вид Сталинграда, с безжизненными, дымящимися руинами и полностью потерявшимися, дезориентированными людьми, не знающими куда бежать и как жить дальше. И это в мирное время, без всякой войны.
Колоссальные усилия всей страны, сумевшей после тяжелейшей войны построить десятки заводов, были оперативно, а где-то и молниеносно «обнулены» всего за пару-тройку лет. Причем обнулены так основательно, что восстановить потерянное в те годы уже никогда не получится.
Если только наши гениальные управленцы внезапно не сделают разворот на 180 градусов и не попробуют идти по китайскому пути. Но скорее по Москва-реке поплывет саженками бронзовый дорогостоящий истукан, имитирующий Петра Первого, чем в качестве ориентира будет выбран китайский путь.
Поэтому о тех временах, когда в стране существовали десятки марок аппаратуры, можно только вспоминать с ностальгией. А ещё через несколько лет об этом можно будет рассказывать детям, что вот, мол, была такая страна, в которой одних телевизоров выпускалось почти полсотни марок.
Стоит отметить и ещё один момент. Большая часть советских радиозаводов выпускала также и продукцию военного назначения, и ельцинские погромные «реформы» совершенно точно нанесли огромный урон отечественной оборонной электронике и обороноспособности страны.
Но нарзанного туземного царька это совершенно не смущало, потому что все западные лидеры ходили у него в «друзьях», НАТО он воспринимал не иначе как филиал «Врачей без границ» или «Гринписа», а воевать предпочитал исключительно с собственным народом.
Вспомним кровавый октябрь 1993 года, а затем еще более кровавое наведение «конституционного порядка» в Чечне. Поэтому банкротство и закрытие радиозаводов волновало российского правителя не более, чем прошлогодний снег.
Ну и напоследок стоит поговорить о качестве советской аудио-видео аппаратуры. Разумеется, среди зашкаливающего обилия телевизионных марок были телевизоры, качество которых хромало, но были и такие, которые работали и работают десятилетиями. Но у нас почему-то принято ругать последними словами ВСЕ телевизоры советского производства.
Хотя для своего времени они были ничуть не хуже, а в чем-то и лучше зарубежных аналогов. И если подходить к этому вопросу непредвзято, не выпячивать презрительно губу, априори ругая всё, что было произведено в «совке», то выяснится, что советские телевизоры были вполне конкурентоспособными.
Ещё более интересная картина с советским H-Fi. Либералы, конечно же, акцентируют внимание на примитивных магнитофонах типа «Электроника-302», совершенно не замечая аппаратуру, индекс которой начинался с нуля, то есть высшего класса. И эта аппаратура была действительно высшего мирового класса.
Тут стоит обратить внимание вот на какой момент. Аудио аппаратура сама по себе очень консервативна, что подтвердит любой аудиофил. И даже меломан. Например, до сих пор очень высоко котируются ламповые усилители и виниловые проигрыватели. Катушечный магнитофон и виниловая вертушка однозначно являются признаком утонченного вкуса владельца.
Некоторые модели колонок не меняются с пятидесятых годов, и это неудивительно – найденное однажды оптимальное звучание только дурак будет ухудшать и «оптимизировать».
Поэтому когда некоторые либерально подкрашенные господа твердят о том, что в «совке» аппаратура была ужасного качества и звука, в первую очередь что приходит в голову, так это сомнение в их адекватности и вменяемости.
В СССР выпускалась аудиоаппаратура такого уровня, которого никогда в своей истории не достигли такие компании, как Philips, Kenwood, Grundig, JVC, Aiwa и многие другие. И совершенно точно — страна до сих пор гордилась бы подобной аппаратурой, если бы на кремлевский трон не влез измученный нарзаном российский аналог гаитянского папаши Дювалье. Который все это уничтожил, прикрываясь дырявым фиговым листком «демократического пути развития».
Единственное, что радует, так это то, что в тошнотворной мути ельцинских «святых» девяностых и последующих годах анекдотичного «вставания с колен» в энергетической сверхдержаве, импортирующей носки, прищепки и скрепки из Китая и морковку из Австралии, уцелела марка отечественных телевизоров «Рубин». Которая хоть и была вышвырнута из своих исторических корпусов, где теперь обосновался «Горбушкин двор», но тем не менее выжила и продолжает выпускать телевизоры. И пусть в далеком Калининграде, а не в Москве, но марка жива.
Источник: km.ru
Продолжается Ельцинско-гайдаровская реформа и сегодня.
16 10
В чем она продолжается?
10 13
Те же самые люди, которые тогда по залоговым аукционам получили за бесценок заводы, сейчас находятся в списке Forbes, приближены к государственной власти и управляют через офшоры бОльшей частью экономики страны.
13 6
Управляют они по правилам задаваемым им, не они сами придумывают правила. Они как и вы, просто жили и живут, как при Ельцине, так и при Путине.
Есть ельцинские реформы, есть путинские начала 2000х, есть реформы поздних 2000х и десятых, не знаю как назвать, наверное медведевские они.
1 4
гор Гайдар в декабре 1991 года возглавил новое объединенное ведомство — Министерство экономики и финансов Российской Федерации. Уже в феврале 1992 года оно было разделено на отдельные классические министерства, и Гайдар занял пост главы Министерства финансов. Под его руководством в стране начались рыночные реформы — был запущен процесс приватизации, отпущены цены, введена свобода торговли, проведены структурные реформы в разных отраслях хозяйства. В сентябре 1993 года вернулся в ведомство, заняв должность исполняющего обязанности министра, в январе 1994 года ушел в отставку.
Олег Лобов руководил экономическим министерством с апреля по сентябрь 1993 года
Где сейчас:анимает должность гендиректора «Инвестиционно-строительной компании «Урал плюс инвест», совладелец ряда компаний.
Александр Шохин в начале 1990-х занимал различные должности в российском правительств
Где сейчас: с сентября 2005 года занимает должность президента Российского союза промышленников и предпринимателей.
Евгений Ясин находился в должности министра экономики с ноября 1994 года по март 1997-го
Где сейчас: научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Яков Уринсон был министром экономики с марта 1997 года по сентябрь 1998 года
Где сейчас: с 2011 года — председатель совета директоров банка «Стратегия», лишившегося лицензии в июле 2016 года. В 2013 году в отношении Уринсона и заместителя председателя правления «Роснано» Юрия Удальцова было заведено уголовное дело по статье «Растрата». При этом и Уринсон и Удальцов находятся в статусе подозреваемых, обвинений предъявлено не было.
Андрей Шаповальянц исполнял обязанности министра экономики еще весной 1993 года
Где сейчас: с 2008 года — генеральный директор управляющей компании «Мурманский транспортный узел».
Герман Греф попал в правительство после первой победы Путина на президентских выборах
Где сейчас: с октября 2007 года — председатель правления Сбербанка.
Эльвира Набиуллина сменила Грефа на посту министра в сентябре 2007 года
Где сейчас: после переизбрания Владимира Путина президентом на короткое время заняла должность его помощника по экономическим вопросам, с апреля 2013 года занимает должность председателя Центробанка.
Андрей Белоусов стал министром экономики в правительстве Дмитрия Медведева
Где сейчас: остается помощником Путина, с лета 2015 года — председатель совета директоров «Роснефти».
В Москве на Новодевичьем кладбище сегодня прошла акция памяти российского экономиста и политика Егора Гайдара
Скорее, это была даже не акция, а неформальная гражданская панихида, на которую пришли родственники и друзья Егора Гайдара. Они возложили цветы и почтили его память. После этого министр финансов Алексей Кудрин объявил о том, что решено организовать фонд Егора Гайдара:
Ведь что может оставить после себя человек? Прежде всего учеников и школу. Он оставил. Наше дело — поддержать
— Анатолий Чубайс, Герман Греф и я договорились о создании фонда памяти Егора. Фонд продолжит ту деятельность, которую проводил Егор и в части публикаций, и в части предоставления грантов молодым ученым и исследователям, которые будут работать в этой сфере – создании новой страны, экономики, демократических реформ. Понятно, что это начинание поддержали очень многие наши друзья и предприниматели. Поэтому этот фонд, надеюсь, будут поддерживать. Ведь одно дело – объявить о его создании, другое дело — дать ему жизнь. Так что мы все будем делать вместе. Также мы обсуждали с руководством института Егора Гайдара вопросы того, как обеспечить техническую и финансовую основу этого института. Ведь что может оставить после себя человек? Прежде всего учеников и школу. Он оставил. Наше дело — поддержать.
1 3
Тухлятиной несёт от этой статейки. Что же все в СССР гонялись за импортной радиотехникой? Россия и тогда отставала от лучших образцов лет на 20, а вот теперь отстала уже навсегда. И хватит тут валить на 90-е. Это было уже 30 лет назад!
15 24
отличная была радиоаппаратура.
России тогда не было, был СССР.
24 7
Отличные были хорошие японцы. А у Веги лентопротяжной механизм жевал кассеты, например
15 11
это у 326 жевал. И то, если ролик был грязный.
Да, хотя и венгерские жевали(в 331, например). Но, опять же- в сериях 3**, когда ролик грязным был.
А, например в МП-120(122) не сталкивался с таким.
Кстати, про «20 лет отставания»- бред… в Той же 120 было программирование очередности песен со всякими там повторами, двумя шумодавами и прочим. А это было в 80-х. У японцев я это увидел в авто уже 90-х годов.
А Арктур-001? Ну, отличный же был аппарат.
Лично у меня о веговских аппаратах исключительно положительные воспоминания.
22 8
МП 120 прекрасно жевал. Не рвал, просто жевал. У меня была 120я.
Вега была ограничена элементной базой, производимой в СССР, и максимум что могла это получать какие-то отдельные детали, которые наша промышлесть выпускала совсем непотребного качества, из стран восточной Европы. Но и там элементы были не на самом лучшем мировом уровне. В сумме изделие может и ориентировалось на хорошие зарубежные образцы, но в целом не было такого же высокого качества.
Да и дорогой была. Может именно это было самым большим недостатком.
7 6
у меня 120 ничего не жевал.
9 5
Почему нет. Могу представить ситуацию, если у вас были только импортные кассеты, которые вы не проигрывали на других магнитофонах
5 2
да как у всех- МК-60.
Ну и, пара-тройка BASF.
Фиг знает почему не жевал. Может просто ролик вовремя чистил.
Кстати, по-моему, на 238 сделали механизм отключения воспроизведения, если стопорился ведущий ролик.
5 1
Но акустику ведь вытягивали на вполне приличный уровень! Ну не Hi-Fi конечно, но и не сегодняшние «фирменно-китайские» дрова с частотами 200-3500.
7 4
Колонки веговские вроде не особо котировались. Альтернативой была, например, Радиотехника.
7 2
«России тогда не было»
А где она была? Куда дели?
4 4
ну, как бы тогда Союз был, в котором куча республик была, ныне самостоятельных государств.
Даже какое время после Союза, было Содружество, в котором какое-то время ещё были те, кто тоже не хотел дробить Союз. «Россия», это уже после Содружества.
3 3
Мляяяя… Где тухлятина — нос прочисти! В Бердске для аппаратуры «Вега» даже микросхемы делали сами!!! Вообще всё делали САМИ! От алюминиевого и пластмассового литья до аппаратуры, инструмента и оборудования!
А теперь носки и растворимую лапшу делаем! Йооо-мана, как же вас ловко успели переформатировать! Почти как древнеукроскакуасов!
18 10
Не фантазируй.
5 5
Микросхемы?! Да не смешите мои тапки! Микросборки собирали из SMDшек, смолой заливали. То ещё деоьмо было. А ереванские элекролитики если вспомнить, то вообще кошмар — коробками выбраковывались. Акустика вообще на зоне топором делалась, чтобы более-менее звучала, приходилось дорабатывать. Даже в журнале «Радио» статьи были соответствующие.
3 1
Представься, каким был по списку за БРЗ аппаратурой
2 2
Не..Не надо. Лучше было переплатить, но что-то толковое купить из ЮВА.
5 3
В начале 90х опрометчиво открыли границы и резко ввели рынок, но все таки проблемы радиопромышленности не только от этого. Хотя и от этого конечно.
Кассеты, пластинки и радио уже были обречены. Ламповые изделия тоже. Продукция Веги стоила очень дорого.
А наступил платёжный кризис. У населения не было денег. В этих условиях провести модернизацию производства и начать выпускать современную дешевую продукцию разве реально было.
7 6
Это вопрос маркетинга! Швейцарцы продолжают выпускать сотни марок часов, которые на сегодня, фактически, и не нужны функционально, для постоянной носки. Но ведь продают!
Евреи и голландцы продолжают гранить и продавать на биржах амстердама и тель-авива бриллианты, хотя мировые запасы тех бриллиантов таковы, что, если их выбросить в продажу все, то цена упадёт в сотни раз, до уровня бутылочного стекла!
Но разумный маркетинг позволяет держать и часовой, и ювелирный бизнес на плаву!
А развал промышленности СССР…? Вы же понимаете, что это был вопрос политический, замешанный на предательстве гнилых элит СССР. А «37 год» побоялись/постеснялись им устроить. Ну вот и ешьте полной ложкой! Зато вам в турцию разрешили съездить, пузо набить, помыть, погреть.
8 11
Швейцарские часы очень высокого качества. Продукция Веги была высокого качества только в границах закрытого советского «рынка». Если бы экономика СССР осталась закрытой, то и было бы по старому, спору нет. А когда экономика открылась, мы стали частью мирового рынка, и там Вега это ни о чем. Какие швейцарские часы..
8 6
«Спасибо» болтуну-комбайнёру! И борьке-алкашу, вместе с его «центром»!
До сих пор понять не могут, почему их народ проклинает!
https://topwar.ru/147033-gorbachev-ne-ponimaet-pochemu-ego-ne-ljubjat-v-rossii.html
7 8
Горбачёв то тут при каких делах. Речь про 90е. Это совсем другая политика.
Назови хоть одно предприятие, переставшее существовать при Горбачёве.
9 7
Так, а кто первым сказал «мяу»?! «Перестройка! Мир-дружба-жвачка!» Не этот ли меченный чертями болтун-подкаблучник?! По его же словам из интервью, обсуждавший на прогулках с раисой максимовной, «как разрушить коммунизм»?!
Почему-то китайцы — модернизировали, а эти болтуны — продавали и разрушали?!
6 4
Так эта, с 82го пытались модернизироваться. Называется эта реформа «Ускорение». Была свёрнута в 88м за неуспехом.
Есть большая разница между нами и китайцами. В двух словах обьяснить не получится, суть в том что разные условия у нас и у них были.
Безотносительно вышесказанного. В принципе, там же в частные руки в начале 90х большинство госпредприятий отдали. Как и у нас в 90е
4 1
Гость, а йа вам скажу, почему у них получилось…Китайцы не были зашорены идеологией (типа, не отдадим завоевания социализма) в отличие от наших догматиков ( типа, Суслов, позднее -Лигачёва и К); над китайцами не висел дамоклов меч социальных обязательств (пенсионного обеспечения в сельской местности вообще не было). Социальные обязательства в условиях падения цен на нефть обеспечивались западными кредитами и далее по цепочке… Там в Политбюро решения принимались коллективно. Так что не надо всё сводить на уровень II половины Генсека. Примитивно.
Согласен, что крушение началось при Борике. Горбачёв- Рыжков приватизацию не начинали, а всего лишь ввели аналог НЭПа (кооперативы) в сфере лёгкой промышленности и услуг. А что им оставалось делать в условиях километровых очередей за всем и вся, включая перловку? Пошли, если тов. коммунисты не в курсе, по-ленинскому пути. Другое дело, что Б,Н. на мутной волне подсуетился.
2 4
Выйди и зайди ещё раз, но только когда на вопрос выше ответ будет.
1 1
Зачем пустая болтовня? Хватит про старину! ЭТо разговор НЕ О Чём!
Сегодня можно открыть отвёрточное производство на площадях средней площадки ВЕга? ДА можно! Года два, три подкопить и начать разработку на импортных микросхемах можно? Вполне! Копировать, как китайцы, для внутреннего рынка стоящие вещи? Вполне! Раб сила выгодна барыгам при оплате труда? Да очень! В два раза дешевле чем в китае! Но никому это сегодня НЕ НУЖНО!!! Почему???
11 1
потому что муторно и невыгодно.
Кстати, попробуйте запатентовать что-нибудь. Стоит не то чтобы дорого, НО, чтобы кто-то из буржуев не спёр- нужно отдельный патент для каждой страны покупать. А вот это уже дорого в итоге, и к тому же не надолго.
Тем же китайцам пофиг на авторский российский патент- стырят и глазом не моргнут.
7 2
«Тем же китайцам пофиг на авторский российский патент- стырят и глазом не моргнут.»
А по чему нам, в России, не должно быть пофиг? Объясните? Или вы про санкции не слышали?
4 3
ну типа, мы благородные и всё такое
3 4
«ну типа, мы благородные и всё такое»
Значит мы назло Мамке уши отморозим?
Мы НИЩЕ-Благородные? Вымрем, как мамонты с голоду? Но пиндосов не обидим?
4 0
а.данилов —- Дак это что же получается,что вы после института работали по распределению на заводе или кто-то из твоих родных? Если ты сам там работал,то после развала радиозавода прошло 23 года,значит тебе сейчас около 35 лет,не так ли? Ох,до пенсии тебе ещё так далеко…
Человек —
2 3
а.данилов — обсечка вышла при начислении твоего возраста:22 плюс 25 — значит тебе 45 годиков?
Что-то слишком взрослым ты мне кажешься…
Человек —
2 2
математика- не ваш конёк
4 3
«Копировать, как китайцы, для внутреннего рынка стоящие вещи? Вполне! Раб сила выгодна барыгам при оплате труда? »
Ключевое слово КОПИРОВАТЬ, как китайцы для внутрЕННЕГО РЫНКА!
3 0
у нас «свой путь».
Зря минусуете, я-то как раз с вами согласен))
2 2
у нас «свой путь».
Какой свой? Куда? Благородным быть удобно , когда живот не пуст и деньжата в карманах брякают! А пока, хоть китайским «стыбзингом» и только на внутренний рынок, хоть выжить, а дальше видно будет!
2 0
это вы не ко мне апеллируйте, а к «рулевым»
3 1
Куча вопросов.
А почему на площадках Вега.
Какая экономическая целесообразность.
Какая логистика. Проект обрисуйте так сказать.
4 3
Самый любопытный вопрос, почему в Бердске
Если Самсунг или ЛЖИ ставят условия, мол, если хотите продавать, организуйте тут сборку, то они почему именно Бердск должны выбрать?
3 1
«Куча вопросов.
А почему на площадках Вега.
Какая экономическая целесообразность.
Какая логистика. Проект обрисуйте так сказать.»
Наброски
1)В Бердске много кадров подготовленных для радиотехники.
2)Удобно добираться центр, можно и БЭМЗ , ХИМзавод, рассмотреть и т д.
3)Много зданий-цехов расположенных рядом.
4)Своя подстанция ( хотя мощности её, это большой вопрос)
5) Свой подъезд для разгрузки вагонов и фур.
6)При предложении конкурентной зарплаты, можно перетянуть львиную долю катающихся на заработки в Новосибирск.
3 3
«В Бердске много кадров подготовленных для радиотехники»…было.
3 2
«В Бердске много кадров подготовленных для радиотехники»…было.»
Зря вы так! Конечно многих уж нет с нами, но поднять производство ещё должно хватить. Во всяком случае на сегодня.
2 2
Давайте вспомним как начинали японцы. Они копировали всё и вся! нарабатывая базу и обучая кадры. Потом, когда чему — то научились, стали помаленьку скупать патенты по всему миру. Потом, начали выпускать с учетом модернизаций и улучшений из патентов и изобретений. Всё это происходило на внутреннем рынке, а уже когда стало не плохо получаться стали пробовать экспорт.
2 1
Немного натянуто на глобус.
Всё таки, основной продукцией завода была военная.
А бытовка — это ширпотреб. Ничего не имею против ПО «Вега», но проиграли они экономически. Смотрите на одну простую вещь — толстенный забор из кирпича, тянущийся вдоль улицы Вокзальная — сколько ушло материала на один бессмысленный забор — уму непостижимо.
А сколько у ПО было непрофильных активов? Треть Бердска.
А сколько себестоимость продукции? То-то же.
Никакой Горбачёв-Чубайс-Ельцин не виноват в том, что Вега была экономически невыгодна.
В СССР не было нормального экономического рынка, поэтому китайские АБИБАСЫ и победили ВЕГУ.
А дорогущщая и никому ненужная военка была тому процессу дополнительным якорем
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В СССР не было нормального экономического рынка, поэтому китайские АБИБАСЫ и победили ВЕГУ.
А логистика? Со всего СССР запчасти брали, никакой логистики. Пример: Когда с Армении кондёры везли, смысл? Когда под боком конденсаторный завод и т д и т п.
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а сейчас у нас сама отрасль электроники вообще есть?
везде Китай рулит ..
а мы еще рассуждаем о неэффективности советской экономики..
а когда в стране нет целых отраслей — это эффективно ?
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