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Навального арестовали на 20 суток за призывы к акции против пенсионной реформы 9 сентября

Суд назначил оппозиционеру новый срок сразу после отбытия предыдущего административного ареста. Во время заседания он пообещал ответить главе Росгвардии после просмотра его обращения с вызовом на дуэль.(ВИДЕО)

25.09.2018 Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС 8 коммент.
 
Навального арестовали на 20 суток за призывы к акции против пенсионной реформы 9 сентября

Алексей Навальный в суде 24 сентября

Симоновский суд Москвы 24 сентября назначил оппозиционеру Алексею Навальному 20 суток административного ареста по делу о призывах к несогласованной акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Такое решение приняла судья Елена Армяшина, передает РБК.

Навальному вменялось нарушение порядка проведения массовых мероприятий, повлекшее вред здоровью человека (ч. 4 ст. 20.2 КоАП). Этот состав его соратник Леонид Волков назвал «экзотическим», поскольку он редко применяется. При этом повторное привлечение к административной ответственности по этой статье может повлечь за собой возбуждение уголовного дела по ст. 212 УК (неоднократное нарушение законодательства о митингах).

Навальный был задержан полицейскими рано утром в понедельник, 24 сентября, сразу при выходе из спецприемника, где отбывал свой предыдущий арест — 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», прошедшую в январе этого года.

Согласно новому протоколу, Навальный 7 и 24 августа разместил на YouTube ролики с призывами выйти на акцию 9 сентября и опубликовал аналогичный призыв в Twitter. Мэрия Москвы несколько раз отказала сотрудникам ФБК в согласовании акции. В итоге шествие состоялось без согласования и привело к «повреждению транспортных средств» (в том числе полицейского автомобиля Toyota) и травмам у сотрудников МВД, которые пытались разогнать шествие. Против одного из митинговавших впоследствии возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти (ст. 318 УК), говорится в протоколе. К документу полицейские приложили рапорты «об обнаружении информационного текста» и «видеоматериала» в интернете.

Политика доставили в суд около 16:00. Адвокатов с ним не было: по словам оппозиционера, полицейские в ОВД «Даниловский» не предоставили ему возможности с ними связаться. Судья дала Навальному 30 минут на то, чтобы обратиться к адвокатам. Защитники Вадим Кобзев и Ольга Михайлова оказались заняты. Тогда Навальный заявил ходатайство об отложении заседания, чтобы он мог воспользоваться своим правом на защиту. Судья ему в этом отказала, отметив, что закон не требует обязательного участия адвоката в заседании по административному правонарушению.

Оппозиционер также попросил судью дать ему два дня на ознакомление со 150 страницами дела. Это ходатайство судья удовлетворила частично, дав ему на чтение и фотографирование материалов 20 минут.

Оппозиционер просил пригласить на заседание в том числе формальных организаторов митинга 9 сентября — сотрудников ФБК Любовь Соболь и Георгия Албурова, а также полицейских, которые составляли рапорты об обнаружении в интернете призывов к акции, задерживали его и составляли на него протокол. В вызове свидетелей по ходатайству Навального судья также отказала.

После отказов оппозиционер потребовал отвода судьи, назвав административное дело «придуманным». Армяшина в собственном отводе отказала.

Навальный заявил, что еще не смотрел видеообращение директора Росгвардии Виктора Золотова с вызовом его на дуэль, но пообещал отреагировать на него. «Посмотрю и, конечно, буду отвечать», — сказал Навальный, уточнив, что из-за того, что его задержали сразу после выхода из спецприемника, он не успел ознакомиться с роликом. Однако, когда одна из присутствовавших в суде журналисток попыталась показать Навальному видео Золотова, оппозиционер грубо оборвал ее.

Генерал армии Золотов 11 сентября опубликовал видео, где ответил на обвинения Навального в закупках продуктов по завышенным ценам. Золотов заявил, что расследование является «оскорбительными клеветническими измышлениями» и обещал сделать из оппозиционера «отбивную», вызвав его на поединок.

 


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Судью — на мыло!

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  2. Аноним

    Не скажу за власть,
    но мне лично спокойнее когда преступник и мошенник сидит за решеткой!
    Там ему и место!

    Thumb up 6 Thumb down 19

    • a.danilov

      Про то что должен сидеть…. вон в соседней теме, тётка наворовала из бюджета 2 млн. руб. Получила условно.
      Чего там негодуйство не выражаете? ))

      Thumb up 15 Thumb down 4

    • Новый мэр

      Золотов действительно должен сидеть! Там ему и место

      Thumb up 13 Thumb down 4

    • Аноним

      ну, Навальный все таки не во власти..)
      а мне вот очень неспокойно, что в друзьях и в окружении нашего президента такие люди как Пригожин и Усманов , например….или Золотов, работавший в 90е у криминального питерского авторитета ..
      и прочие олигархи из 90х, которые , по словам самого Путина , проводили нечестную и несправедливую приватизацию…
      ох, неспокойно ….)

      Thumb up 15 Thumb down 3

    • Генерал из Ольгино

      Майор, не палитесь. Придумайте никнейм бердский, немного пообщайтесь и только потом навального поливайте грязью. Топорная работа! Сколько вас учить?

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