Меньше 1% безработных зарегистрировано в Бердске
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Вакансии -то есть, а вот зарплата по ним- минималка?Ползарплаты на проезд до работы- другая на коммуналку- если хватит.. А на еду, деттсад, лекарства, одежду- кредит брать, что бы снова из этой так называемой зарплаты выплачивать????с. Зато благостная картина- безработициы нет…. Отчитались.
16 0
«Меньше 1% безработных зарегистрировано в Бердске»
Смысл регистрации? За 800 р в месяц весь мозг вынесут! Предлагают, что попало, лишь бы отделаться и лишить даже жалких 800 р в месяц! Раньше регистрировались ради будущей пенсии-стажа, а теперь за чем? 45 лет стажа я при всем желании не заработаю! До 65 лет доработать работягой за 20 тысяч, а не чиновником нериально!
16 1
Безработными признаны 529 бердчанина
А не учтенных в разы больше
6 1
По статистике всё хорошо радуйтесь.
6 0
живём по практике а не по статистике
1 0