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Меньше 1% безработных зарегистрировано в Бердске

Безработными признаны 529 бердчан, а вакансий предлагают работодатели 1211.

25.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Меньше 1% безработных зарегистрировано в Бердске

Ищут работу через ЦЗН Бердска 3 061 бердчанин

Директор Центра занятости населения Бердска Елена Дмитриева рассказала в понедельник, 24 сентября, в мэрии Бердска о том, что уровень безработицы в городе составляет 0,9 %. В Центр занятости населения за 9 месяцев 2018 года обратились 3061 бердчанин. Безработными признаны 529 бердчанина.

— В банке вакансий Центра занятости населения Бердска имеется 1211 вакансий. Две из них — на половину рабочего дня, — сообщила Елена Дмитриева.


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(5) Комментариев

  1. Светлана

    Вакансии -то есть, а вот зарплата по ним- минималка?Ползарплаты на проезд до работы- другая на коммуналку- если хватит.. А на еду, деттсад, лекарства, одежду- кредит брать, что бы снова из этой так называемой зарплаты выплачивать????с. Зато благостная картина- безработициы нет…. Отчитались.

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  2. Аноним

    «Меньше 1% безработных зарегистрировано в Бердске»

    Смысл регистрации? За 800 р в месяц весь мозг вынесут! Предлагают, что попало, лишь бы отделаться и лишить даже жалких 800 р в месяц! Раньше регистрировались ради будущей пенсии-стажа, а теперь за чем? 45 лет стажа я при всем желании не заработаю! До 65 лет доработать работягой за 20 тысяч, а не чиновником нериально!

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  3. Аноним

    Безработными признаны 529 бердчанина

    А не учтенных в разы больше

    Thumb up 6 Thumb down 1

  4. Аноним

    По статистике всё хорошо радуйтесь. %) %) %)

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