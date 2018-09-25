«Меньше 1% безработных зарегистрировано в Бердске»

Директор Центра занятости населения Бердска Елена Дмитриева рассказала в понедельник, 24 сентября, в мэрии Бердска о том, что уровень безработицы в городе составляет 0,9 %. В Центр занятости населения за 9 месяцев 2018 года обратились 3061 бердчанин. Безработными признаны 529 бердчанина.

— В банке вакансий Центра занятости населения Бердска имеется 1211 вакансий. Две из них — на половину рабочего дня, — сообщила Елена Дмитриева.