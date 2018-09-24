КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Рубль укрепился на отметке 66 за доллар

Комплекс С-300 передаст Москва Сирии после трагедии с Ил-20

Пахнущая нефтью желтая вода бежит из кранов в Бердске

200 поправок к новому пенсионному закону поступило в Госдуму

10 дней продлится осенний субботник в Бердске

Жириновскому предъявляет обвинение СБУ

Уведомления об уплате налогов придут из Уфы в Бердск

Православные юристы требуют к ответу распространителей порно «фурри» среди детей

Самой веселой деревней России признаны пермские Чуваки

Пять домов отключили от тепла в Микрорайоне Бердска

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Рубль укрепился на отметке 66 за доллар

Рубль растет к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти.

24.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Рубль укрепился на отметке 66 за доллар

Доллар пошел вниз

Доллар США на «Московской бирже» опустился до 66 руб./$1 впервые с 9 августа.

Курс доллара США составил 66,04 руб./$1 в 12:03 МСК, что на 37,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (чуть ранее курс доллара опускался до отметки 66 руб./$1). Евро при этом стоил 77,71 руб./EUR1, опустившись на 36 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 36,83 копейки — до 71,29 рубля.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль растет к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти. Поддержку нацвалюте оказывает также подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат сентября, приходящих на последнюю неделю месяца.

Цены на нефть эталонных марок резко растут в ходе торгов в понедельник, Brent поднялась до максимума с ноября 2014 года из-за опасений, что санкции США против Ирана могут привести к дефициту предложения нефти.

Ноябрьский фьючерс на Brent растет на 2,36%, до $80,66 за баррель, превысив предыдущий максимум этого года, установленный в мае на отметке $80,50 за баррель. WTI с поставкой в ноябре подорожала на 2,01%, до $72,2 за баррель — максимума с 11 июля.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Скончался в ТЦ «Астор» покупатель с корзинкой жестяных банок в Бердске Рубль укрепился на отметке 66 за доллар Комплекс С-300 передаст Москва Сирии после трагедии с Ил-20

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика