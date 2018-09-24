Рубль укрепился на отметке 66 за доллар

Доллар США на «Московской бирже» опустился до 66 руб./$1 впервые с 9 августа.
Курс доллара США составил 66,04 руб./$1 в 12:03 МСК, что на 37,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (чуть ранее курс доллара опускался до отметки 66 руб./$1). Евро при этом стоил 77,71 руб./EUR1, опустившись на 36 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 36,83 копейки — до 71,29 рубля.
Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль растет к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти. Поддержку нацвалюте оказывает также подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат сентября, приходящих на последнюю неделю месяца.
Цены на нефть эталонных марок резко растут в ходе торгов в понедельник, Brent поднялась до максимума с ноября 2014 года из-за опасений, что санкции США против Ирана могут привести к дефициту предложения нефти.
Ноябрьский фьючерс на Brent растет на 2,36%, до $80,66 за баррель, превысив предыдущий максимум этого года, установленный в мае на отметке $80,50 за баррель. WTI с поставкой в ноябре подорожала на 2,01%, до $72,2 за баррель — максимума с 11 июля.
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