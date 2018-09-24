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200 поправок к новому пенсионному закону поступило в Госдуму

24 сентября завершился прием поправок. Уже 26 сентября парламент рассмотрит законопроект с учетом в том числе инициатив Путина.

24.09.2018 Фото: википедия.ру Нет комментариев
 
200 поправок к новому пенсионному закону поступило в Госдуму Законопроект о пенсионном законодательстве будет вынесен на пленарное заседание Государственной думы в среду. Об этом в понедельник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я думаю, что с учетом того, что за это время произошло достаточно широкое общественное обсуждение, комитет [Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заседание проходит в понедельник] пройдет спокойно, и законопроект будет вынесен на среду на пленарное заседание», — сказала Голикова.

«Поступило [ко второму чтению] более 200 поправок, не только президентские и «Единой России», но и поступили поправки от достаточно большого количества субъектов», — добавила вице-премьер.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию в 65 лет для мужчин и в 63 года для женщин. Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил ряд поправок к данному документу, в частности — сократить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Поправки ко второму чтению законопроекта можно было направить до 24 сентября.

Источник: ТАСС


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