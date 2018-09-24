Комплекс С-300 передаст Москва Сирии после трагедии с Ил-20

Россия передаст военным Сирии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300, говорится в поступившем в РБК заявлении министра обороны России Сергея Шойгу​. Он подчеркнул, что принятые меры должны «охладить «горячие головы» и удержать от необдуманных поступков».

ЗРК будет поставлен в республику в течение ближайших двух недель. С-300 должен усилить боевые возможности в связи с крушением сбитого российского самолета Ил-20.

Комплекс «способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», напомнил министр, отметив высокую защищенность от помех и скорострельностью С-300.

«В 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300», — заявил Шойгу, подчеркнув, что к тому моменту комплекс уже был готов к отправке, в военнослужащие Сирии прошли необходимую подготовку. «Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», — добавил глава Минобороны.

Кроме того, Россия оснастит автоматизированными системами управления командные пункты сирийских соединений противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны считают, что это гарантирует идентификацию сирийскими ПВО всех российских воздушных судов.

Еще одной мерой, принятой российским военным ведомством, станет радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых радиолокационных станций (РЛС) и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на территории Сирии. Это подавление будет осуществляться в районах над акваторией Средиземного моря, прилегающих к арабской республике.

«Убеждены, что реализация данных мер охладит «горячие головы» и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим», — заявил Сергей Шойгу, добавив, что в противном случае Москва будет реагировать «в соответствии со складывающейся обстановкой».

РБК направил запрос в пресс-службу посольства Израиля в Москве.

Ранее эксперты отмечали, что передача С-300 Сирии станет дополнительным поводом для Израиля атаковать военные объекты проиранских сил на сирийской территории. «Установка С-300 в Сирии лишь изменит парадигму действий ВВС Израиля, которые будут пытаться сперва вывести системы из строя, а затем уже наносить удары по обозначенным целям», — говорил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Он также отмечал, что С-300 «вряд ли полностью закроют сирийское небо».

Российский самолет Ил-20 был сбит 17 сентября над Средиземным морем, в тот момент он возвращался на авиабазу Хмеймим. По данным Минобороны России, самолет был сбит из сирийского зенитного комлпекса С-200, когда тот вел огонь по израильским самолетам: четыре F-16 атаковали объекты в провинции Латакия. В Москве считают, что израильские истребители «преднамеренно создали опасную ситуацию» и намеренно скрывались за российским самолетом. В Армии обороны Израиля утверждают, что «не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля».

Источник: РБК