Комплекс С-300 передаст Москва Сирии после трагедии с Ил-20
Зенитный ракетный комплекс должен усилить боевые возможности сирийской армии, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Российский самолет сбит сирийскими системами ПВО, когда израильские истребители наносили удары.
Россия передаст военным Сирии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300, говорится в поступившем в РБК заявлении министра обороны России Сергея Шойгу. Он подчеркнул, что принятые меры должны «охладить «горячие головы» и удержать от необдуманных поступков».
ЗРК будет поставлен в республику в течение ближайших двух недель. С-300 должен усилить боевые возможности в связи с крушением сбитого российского самолета Ил-20.
Комплекс «способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», напомнил министр, отметив высокую защищенность от помех и скорострельностью С-300.
«В 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300», — заявил Шойгу, подчеркнув, что к тому моменту комплекс уже был готов к отправке, в военнослужащие Сирии прошли необходимую подготовку. «Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», — добавил глава Минобороны.
Кроме того, Россия оснастит автоматизированными системами управления командные пункты сирийских соединений противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны считают, что это гарантирует идентификацию сирийскими ПВО всех российских воздушных судов.
Еще одной мерой, принятой российским военным ведомством, станет радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых радиолокационных станций (РЛС) и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на территории Сирии. Это подавление будет осуществляться в районах над акваторией Средиземного моря, прилегающих к арабской республике.
«Убеждены, что реализация данных мер охладит «горячие головы» и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим», — заявил Сергей Шойгу, добавив, что в противном случае Москва будет реагировать «в соответствии со складывающейся обстановкой».
РБК направил запрос в пресс-службу посольства Израиля в Москве.
Ранее эксперты отмечали, что передача С-300 Сирии станет дополнительным поводом для Израиля атаковать военные объекты проиранских сил на сирийской территории. «Установка С-300 в Сирии лишь изменит парадигму действий ВВС Израиля, которые будут пытаться сперва вывести системы из строя, а затем уже наносить удары по обозначенным целям», — говорил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Он также отмечал, что С-300 «вряд ли полностью закроют сирийское небо».
Российский самолет Ил-20 был сбит 17 сентября над Средиземным морем, в тот момент он возвращался на авиабазу Хмеймим. По данным Минобороны России, самолет был сбит из сирийского зенитного комлпекса С-200, когда тот вел огонь по израильским самолетам: четыре F-16 атаковали объекты в провинции Латакия. В Москве считают, что израильские истребители «преднамеренно создали опасную ситуацию» и намеренно скрывались за российским самолетом. В Армии обороны Израиля утверждают, что «не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля».
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Не лучшее решение. Даже если их там дадут развернуть, то нет гарантии, что они не начнут сбивать всё, что летает, включая наши самолеты.
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нормально, да? ))
А вовремя поставить эти С-300 не судьба была?
Сперва у Асада в декабре 2011 деньги взяли за них, потом летом 2012 Кремль заявил об отмене сделки по продаже С-300 Сирии, сейчас как? В кредит или чо?
Торгаши кремлевские …
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