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Жириновскому предъявляет обвинение СБУ

Российского политика суд Киева вызвал на допрос в качестве подозреваемого в «финансировании терроризма».

24.09.2018 Фото: кремлин.ру Один комментарий
 
Жириновскому предъявляет обвинение СБУ

Владимир Жириновский

Служба безопасности Украины вызвала на допрос лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом говорится в повестке, которую опубликовало официальное издание «Урядовый курьер».

Следователь планирует в четверг предъявить российскому политику обвинения и допросить его в качестве подозреваемого. Кроме того, в газете опубликовали аналогичные повестки депутату Михаилу Дегтяреву и россиянину Александру Диденко.

На прошлой неделе районный суд Киева разрешил начать заочное досудебное расследование в отношении Жириновского и еще двух депутатов Госдумы по подозрению в «финансировании терроризма». По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей ДНР и ЛНР. Им грозит от десяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинские власти уже не раз пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск и заводить уголовные дела против российских политиков, например, главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также командующего Черноморским флотом Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения не имели.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    СКР тоже бы не мешала обратить внимание на данного персонажа, за недавнее поведение его на митингах против пенсионной реформы.

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