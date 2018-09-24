Жириновскому предъявляет обвинение СБУ

Служба безопасности Украины вызвала на допрос лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом говорится в повестке, которую опубликовало официальное издание «Урядовый курьер».
Следователь планирует в четверг предъявить российскому политику обвинения и допросить его в качестве подозреваемого. Кроме того, в газете опубликовали аналогичные повестки депутату Михаилу Дегтяреву и россиянину Александру Диденко.
На прошлой неделе районный суд Киева разрешил начать заочное досудебное расследование в отношении Жириновского и еще двух депутатов Госдумы по подозрению в «финансировании терроризма». По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей ДНР и ЛНР. Им грозит от десяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Украинские власти уже не раз пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск и заводить уголовные дела против российских политиков, например, главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также командующего Черноморским флотом Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения не имели.
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СКР тоже бы не мешала обратить внимание на данного персонажа, за недавнее поведение его на митингах против пенсионной реформы.
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